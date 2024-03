Aquaviário: barco que faz viagens de Cariacica a Vitória quebra

Um jovem de 21 anos foi morto a tiros em uma rua do bairro Santo Antonio, em Pinheiros , no Norte do Espírito Santo , na tarde de quarta-feira (13). A vítima foi identificada como Ricley Brandão. Segundo a Polícia Militar , testemunhas relataram que o autor do crime estava a bordo de um carro. Ele realizou os disparos e depois fugiu.

A Polícia Civil informa que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Pinheiros e até o momento, nenhum suspeito foi detido. “Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações”, finalizou a corporação.