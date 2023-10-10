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Testada em empresas

Ministro do Trabalho defende debate sobre semana de 4 dias

Luiz Marinho falou sobre tema durante audiência em comissão do Senado. Ele disse não ter discutido ideia com Lula, e que cabe ao Congresso analisar eventual redução na jornada de trabalho
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

10 out 2023 às 07:09

Publicado em 10 de Outubro de 2023 às 07:09

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, defendeu a discussão sobre a semana de quatro dias de trabalho em audiência pública da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa nesta segunda-feira, 9. "Passou da hora (de se discutir)", disse, salientando que se trata de sua opinião, não de um posicionamento do governo.
"Tenho certeza de que o presidente Lula não iria bloquear um debate, em que a sociedade reivindique que o Parlamento analise a possibilidade de redução da jornada de trabalho sem redução dos salários, evidentemente. Eu acho que a economia brasileira suportaria", afirmou o ministro.
Uma semana de quatro dias de trabalho tem sido testada em diversos países Crédito: Getty Images
Uma semana de quatro dias de trabalho tem sido testada em diversos países. No Brasil, um experimento está envolvendo pelo menos 21 empresas em projeto conduzido pela 4 Day Week Global, uma comunidade sem fins lucrativos que realiza projetos-piloto como esse em todo o mundo, e pela brasileira Reconnect Happiness at Work. O anúncio foi realizado em agosto deste ano.
Marinho destacou que quem tem a "autoridade para dar a palavra final" sobre a redução da carga horária de trabalho é o Parlamento e convidou os movimentos sociais a proporem uma revisão da questão.

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