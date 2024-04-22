Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cadê o frio?

Onda de calor no Brasil vai aumentar temperaturas no ES nesta semana

Está previsto aumento de 3 °C a 5 °C nas temperaturas; em outras regiões do Brasil, os termômetros podem passar dos 5°C, sendo considerada onda de calor
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

22 abr 2024 às 12:06

Publicado em 22 de Abril de 2024 às 12:06

Climatempo
Nova onda de calor se forma nesta semana e temperaturas aumentam no ES Crédito: Climatempo
A última semana foi marcada por temperaturas mais amenas no Espírito Santo devido a uma frente fria que passou pelo litoral, mas isso deve mudar nos próximos dias. A empresa de meteorologia Climatempo prevê aumento de temperatura para parte do território capixaba e uma nova onda de calor no Centro-Sul do Brasil a partir desta segunda-feira (22). 
Essa será a quarta onda de calor de 2024 e sua origem está associada a uma área de alta pressão na média atmosfera que atuará como um bloqueio atmosférico. Esse sistema favorece a manutenção do ar seco e quente, que provoca altas temperaturas.
A Organização Meteorológica Mundial considera uma onda de calor quando as temperaturas permanecem 5 °C acima da média e durante pelo menos cinco dias consecutivos. Isso deve acontecer em Mato Grosso do Sul e parte de Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Paraná (área em vermelho no mapa). 
Nas localidades em laranja na ilustração, que ficam ao redor da área vermelha, incluindo o Espírito Santo, as temperaturas ficam de 3 °C a 5 °C acima da média, não sendo considerada onda de calor, apesar do aumento nos termômetros. 

O que vai causar o calor?

A empresa de meteorologia Climatempo prevê que uma área de alta pressão na média ganhará força sobre áreas do Mato Grosso do Sul e Paraná, e lentamente migrará para o leste do Sudeste do país entre o fim de abril e início de maio.
Como esse sistema ficará praticamente estacionado sobre áreas do Centro-Sul brasileiro por uma sequência de dias, ele atuará como um bloqueio, dificultando a chegada de frentes frias para o Centro-Oeste e Sudeste, resultando na manutenção do ar seco e intensificação do ar quente.

Como se classifica uma onda de calor

Onda ou bolha de calor é uma sequência de dias ou até semanas, onde as temperaturas em uma região, relativamente ampla, fica muito acima da média que seria normal para uma determinada época. Embora a literatura não seja uniforme em relação à definição, a Organização Meteorológica Mundial considera uma onda de calor quando as temperaturas permanecem 5°C acima da média e durante pelo menos cinco dias consecutivos. Ondas de calor são geradas por bloqueios atmosféricos causados por grandes sistemas de alta pressão atmosférica.

Quando o frio chega? 

Em conversa com a reportagem de A Gazeta, o meteorologista Ivaniel Fôro Maia, do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), explicou que o frio mais intenso só deve chegar ao Estado em maio.
“Outras frentes frias devem avançar, mas abril ainda vai ser bem temperado, com algumas quebras, mas só ao longo do mês de maio as frentes frias vão diminuir bem as temperaturas”, contou. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Climatempo espírito santo Previsão do Tempo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Arte em muros dá cor a Caratoíra e mostra como é viver no bairro
Imagem BBC Brasil
Quem é Satoshi Nakamoto? Investigação reacende debate sobre identidade de criador do bitcoin
Imagem de destaque
Ataques no Líbano deixam mais de 300 mortes; Israel anuncia negociações com Beirute

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados