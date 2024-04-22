Onda de calor no Brasil vai aumentar temperaturas no ES nesta semana

Nova onda de calor se forma nesta semana e temperaturas aumentam no ES Crédito: Climatempo

A última semana foi marcada por temperaturas mais amenas no Espírito Santo devido a uma frente fria que passou pelo litoral , mas isso deve mudar nos próximos dias. A empresa de meteorologia Climatempo prevê aumento de temperatura para parte do território capixaba e uma nova onda de calor no Centro-Sul do Brasil a partir desta segunda-feira (22).

Essa será a quarta onda de calor de 2024 e sua origem está associada a uma área de alta pressão na média atmosfera que atuará como um bloqueio atmosférico. Esse sistema favorece a manutenção do ar seco e quente, que provoca altas temperaturas.

A Organização Meteorológica Mundial considera uma onda de calor quando as temperaturas permanecem 5 °C acima da média e durante pelo menos cinco dias consecutivos. Isso deve acontecer em Mato Grosso do Sul e parte de Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Paraná (área em vermelho no mapa).

Nas localidades em laranja na ilustração, que ficam ao redor da área vermelha, incluindo o Espírito Santo, as temperaturas ficam de 3 °C a 5 °C acima da média, não sendo considerada onda de calor, apesar do aumento nos termômetros.

O que vai causar o calor?

A empresa de meteorologia Climatempo prevê que uma área de alta pressão na média ganhará força sobre áreas do Mato Grosso do Sul e Paraná, e lentamente migrará para o leste do Sudeste do país entre o fim de abril e início de maio.

Como esse sistema ficará praticamente estacionado sobre áreas do Centro-Sul brasileiro por uma sequência de dias, ele atuará como um bloqueio, dificultando a chegada de frentes frias para o Centro-Oeste e Sudeste, resultando na manutenção do ar seco e intensificação do ar quente.

Como se classifica uma onda de calor Onda ou bolha de calor é uma sequência de dias ou até semanas, onde as temperaturas em uma região, relativamente ampla, fica muito acima da média que seria normal para uma determinada época. Embora a literatura não seja uniforme em relação à definição, a Organização Meteorológica Mundial considera uma onda de calor quando as temperaturas permanecem 5°C acima da média e durante pelo menos cinco dias consecutivos. Ondas de calor são geradas por bloqueios atmosféricos causados por grandes sistemas de alta pressão atmosférica.

Quando o frio chega?