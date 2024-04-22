Onda de calor no Brasil vai aumentar temperaturas no ES nesta semana

A última semana foi marcada por temperaturas mais amenas no Espírito Santo
devido a uma frente fria que passou pelo litoral
, mas isso deve mudar nos próximos dias. A empresa de meteorologia Climatempo prevê aumento de temperatura para parte do território capixaba e uma nova onda de calor no Centro-Sul do Brasil a partir desta segunda-feira (22).
Essa será a quarta onda de calor de 2024 e sua origem está associada a uma área de alta pressão na média atmosfera que atuará como um bloqueio atmosférico. Esse sistema favorece a manutenção do ar seco e quente, que provoca altas temperaturas.
A Organização Meteorológica Mundial considera uma onda de calor quando as temperaturas permanecem 5 °C acima da média e durante pelo menos cinco dias consecutivos. Isso deve acontecer em Mato Grosso do Sul e parte de Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Paraná (área em vermelho no mapa).
Nas localidades em laranja na ilustração, que ficam ao redor da área vermelha, incluindo o Espírito Santo, as temperaturas ficam de 3 °C a 5 °C acima da média, não sendo considerada onda de calor, apesar do aumento nos termômetros.
A empresa de meteorologia Climatempo
prevê que uma área de alta pressão na média ganhará força sobre áreas do Mato Grosso do Sul e Paraná, e lentamente migrará para o leste do Sudeste do país entre o fim de abril e início de maio.
Como esse sistema ficará praticamente estacionado sobre áreas do Centro-Sul brasileiro por uma sequência de dias, ele atuará como um bloqueio, dificultando a chegada de frentes frias para o Centro-Oeste e Sudeste, resultando na manutenção do ar seco e intensificação do ar quente.
“Outras frentes frias devem avançar, mas abril ainda vai ser bem temperado, com algumas quebras, mas só ao longo do mês de maio as frentes frias vão diminuir bem as temperaturas”, contou.