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Após meses de calor

Saiba quando o frio tem previsão de chegar ao Espírito Santo

Meteorologista do Incaper explica que abril ainda será um mês "temperado", com algumas quebras nas altas temperaturas – que só devem começar a cair mesmo em maio
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

15 abr 2024 às 09:19

Publicado em 15 de Abril de 2024 às 09:19

Pousadas e restaurantes da região Sul Serrana do Espírito Santo já registram aumento no movimento de turistas que buscam o clima frio e as belas paisagens da região
Temperaturas amenas movimentam o turismo na região Sul Serrana do ES Crédito: Redes Sociais/@descubra_vendanova
Após meses de calor intenso no Brasil, algumas localidades do país devem ter a primeira queda acentuada nas temperaturas do outono nos próximos dias. Os capixabas que curtem frio, no entanto, vão precisar esperar um pouco mais. No Espírito Santo a baixa nos termômetros ainda não vai ocorrer por agora.
O meteorologista Ivaniel Fôro Maia, do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), explica que o frio mais intenso só deve chegar ao Estado em maio. “Outras frentes frias devem avançar, mas abril ainda vai ser bem temperado, com algumas quebras, mas só ao longo do mês de maio as frentes frias vão diminuir bem as temperaturas”, conta.
Para o restante do Brasil, a empresa de meteorologia Climatempo prevê que o frio se espalhe nos próximos dias devido a uma massa de ar frio de origem polar que vai causar o “primeiro frio” do outono.
Os efeitos dessa massa ar frio serão sentidos gradualmente em vários estados do Brasil entre a noite desta terça-feira (16) e segunda-feira (20).
Na Região Sul do Brasil estão previstas geadas nos três estados e várias capitais do Centro-Sul podem estabelecer novos recordes de baixa temperatura neste ano. Já para o Espírito Santo, a Climatempo prevê apenas queda ligeira nas temperaturas entre sexta-feira (19) e sábado (20).

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Fim do El Niño e início do La Niña

Enquanto o El Niño provoca o aquecimento das águas do Oceano Pacífico e tem como consequência o aumento das temperaturas no Espírito Santo e demais estados do Sudeste, o La Niña deixa as águas mais frias.
Durante o El Niño, as temperaturas ficaram mais altas que o normal em estações como a primavera e o verão. O momento é de transição entre os dois fenômenos e deve colocar as temperaturas em um patamar de maior normalidade nos próximos meses.
“O El Niño chegou ao seu máximo entre o final e o início do ano, agora ele esta saindo de cena, se desconfigurando, entre abril e maio, e vai abrindo espaço para águas mais frias no Oceano Pacífico, que vai gerar o La Nina, vamos sair de um extremo de temperaturas elevadas para uma fase de temperaturas mais frias”, pontua. 
O meteorologista do Incaper diz que nesta fase de transição teremos abril com chuva acima da média entre o Caparaó e Região Serrana, e precipitação dentro do normal nas demais áreas, incluindo a Grande Vitória. Em maio e junho, as condições ficam dentro da média em todo o Estado.
As temperaturas ainda ficam um pouco mais elevadas no início de abril e dentro do normal em todo o Estado depois.

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