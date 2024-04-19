ES terá tempo chuvoso no fim de semana devido à frente fria no oceano

Uma frente fria no oceano vai deixar o tempo chuvoso nos próximos dias no Espírito Santo. A previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) aponta que as precipitações devem se concentrar nesta sexta-feira (19) e diminuir entre sábado (20) e domingo (21).
- Sexta-feira (19): previsão de chuva em todas as regiões ao longo do dia, sendo menos frequente na Região Sul e na Região Serrana. As temperaturas máximas caem em todo o Estado e não devem passar dos 30 °C, com exceção do Noroeste, onde os termômetros podem atingir 31 °C. Os ventos sopram moderadamente, com possíveis rajadas em algumas áreas do território capixaba.
- Sábado (20): o sol volta a aparecer no Estado devido à influência de um sistema de alta pressão que reduz a formação de nuvens. Previsão de chuva durante a madrugada e manhã apenas nas cidades do Norte capixaba próximas à divisa com a Bahia. Os ventos sopram com até moderada intensidade ao longo da costa.
- Domingo (21): a umidade trazida pelos ventos costeiros provoca chuva durante a madrugada e manhã entre a Grande Vitória e a Região Norte. Ao longo do dia, previsão de chuvas esparsas nas outras áreas do Extremo Norte. Poucas nuvens no restante do Estado, sem previsão de chuva. Os ventos ao longo da costa variam de fracos a moderados.