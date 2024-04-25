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Vila Velha volta a ter patinetes elétricos compartilhados via aplicativo

Serão mais de 320 patinetes disponíveis em 142 estacionamentos virtuais.  Equipamentos poderão circular de Itaparica até a Prainha
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

25 abr 2024 às 06:58

Publicado em 25 de Abril de 2024 às 06:58

vila velha
Vila Velha volta a ter patinetes compartilhados via aplicativo Crédito: Adessandro Reis
Os moradores de Vila Velha terão mais uma opção para se movimentar a partir desta sexta-feira (26). A prefeitura anunciou que a empresa Jet Brasil vai oferecer mais de 320 patinetes elétricos compartilhados via aplicativo. Os modelos são os mesmos que operam nas cidades de Curitiba (PR) e Florianópolis (SC).
Os patinetes ficarão distribuídos em 142 pontos de estacionamentos virtuais, sendo identificados pela letra “P” no aplicativo da Jet Brasil.
Em 2019, o serviço de patinetes compartilhados era oferecido pela Grow. Em janeiro do ano seguinte, no entanto, os equipamentos foram retirados da cidade, após uma reestruturação da empresa responsável pelo serviço.

Limitado entre Itaparica e a Prainha 

Os equipamentos poderão circular em uma área delimitada pela empresa entre o Boulevard Shopping, passando pelas orlas das praias de Itaparica, Itapuã e da Costa, até o Farol Santa Luzia e chegando ao Parque da Prainha. Segundo a prefeitura, todos os trechos foram vistoriados e passaram por mapeamento da equipe de engenharia da empresa.
Nas zonas de velocidade controlada, em grande circulação de pedestres e interesse cultural, os equipamentos reconhecem geograficamente o local e efetuam a redução de velocidade automaticamente.
Os patinetes são equipados com amortecedor, farol, lanterna traseira, seta, freio dianteiro e traseiro, com luz de freio, buzina, indicador de velocidade e de nível de bateria, suporte de celular com carregamento por indução e GPS que monitora localização do equipamento em tempo real, além de sistema antifurto.

Quanto custa para usar os patinetes?

A locação contará com tarifas diferenciadas, de acordo com horário e dia da semana:

- Entre 5h e 17h, o valor da ativação será de R$ 2 – R$ 0,40 por minuto utilizado;
- Entre 17h e 5h, o valor da ativação será de R$ 3 – R$ 0,70 por minuto de utilização;
- Aos sábados e domingos, o valor da ativação será de R$ 3, com o preço da minutagem variando entre R$ 0,70 das 5h às 17h e R$ 0,90 entre 17h e 5h.

 O pagamento será feito de forma digital, via aplicativo e poderá ser feito via cartão de crédito ou Pix. A empresa vai manter canais abertos de contato com os usuários do sistema via e-mail: [email protected] e telefone com WhatsApp e Telegram +55 (13) 991374203.

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