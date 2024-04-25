Vila Velha volta a ter patinetes elétricos compartilhados via aplicativo

Os moradores de Vila Velha
terão mais uma opção para se movimentar a partir desta sexta-feira (26). A prefeitura anunciou que a empresa Jet Brasil vai oferecer mais de 320 patinetes elétricos compartilhados via aplicativo. Os modelos são os mesmos que operam nas cidades de Curitiba (PR) e Florianópolis (SC).
Os patinetes ficarão distribuídos em 142 pontos de estacionamentos virtuais, sendo identificados pela letra “P” no aplicativo da Jet Brasil.
Em 2019, o serviço de patinetes compartilhados era oferecido pela Grow. Em janeiro do ano seguinte, no entanto, os equipamentos foram retirados da cidade, após uma reestruturação da empresa responsável pelo serviço.
Os equipamentos poderão circular em uma área delimitada pela empresa entre o Boulevard Shopping, passando pelas orlas das praias de Itaparica, Itapuã e da Costa, até o Farol Santa Luzia e chegando ao Parque da Prainha. Segundo a prefeitura, todos os trechos foram vistoriados e passaram por mapeamento da equipe de engenharia da empresa.
Nas zonas de velocidade controlada, em grande circulação de pedestres e interesse cultural, os equipamentos reconhecem geograficamente o local e efetuam a redução de velocidade automaticamente.
Os patinetes são equipados com amortecedor, farol, lanterna traseira, seta, freio dianteiro e traseiro, com luz de freio, buzina, indicador de velocidade e de nível de bateria, suporte de celular com carregamento por indução e GPS que monitora localização do equipamento em tempo real, além de sistema antifurto.