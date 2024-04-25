Vila Velha volta a ter patinetes elétricos compartilhados via aplicativo

A locação contará com tarifas diferenciadas, de acordo com horário e dia da semana:

- Entre 5h e 17h, o valor da ativação será de R$ 2 – R$ 0,40 por minuto utilizado;

- Entre 17h e 5h, o valor da ativação será de R$ 3 – R$ 0,70 por minuto de utilização;

- Aos sábados e domingos, o valor da ativação será de R$ 3, com o preço da minutagem variando entre R$ 0,70 das 5h às 17h e R$ 0,90 entre 17h e 5h.



O pagamento será feito de forma digital, via aplicativo e poderá ser feito via cartão de crédito ou Pix. A empresa vai manter canais abertos de contato com os usuários do sistema via e-mail: [email protected] e telefone com WhatsApp e Telegram +55 (13) 991374203.