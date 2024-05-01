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Vai fazer o Concurso Unificado? Veja dicas para a última semana

Candidatos farão provas pela manhã e no período da tarde; portões dos locais de prova irão abrir às 7h30 e às 13h, respectivamente

Publicado em 01 de Maio de 2024 às 10:57

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

01 mai 2024 às 10:57
Prova de concurso público
Prova de concurso público Crédito: Freepik
No próximo domingo (5), será realizado o Concurso Unificado, o maior certame já feito no país. Pela manhã, os candidatos irão fazer a prova objetiva de conhecimento gerais e a redação. No período da tarde, será a vez das provas de conhecimentos específicos para os cargos de nível superior e uma nova rodada de conhecimento gerais para os de nível médio. Os portões dos locais de prova irão abrir às 7h30 e às 13h, respectivamente. 
E o que fazer nos últimos dias antes das provas? Estudar mais? Descansar? Não existe uma fórmula padrão, mas o professor Jorge Alonso, especialista em cursos preparatórios para concursos públicos, dá algumas dicas para os candidatos. 

O que o candidato pode levar ou não no dia da prova?

PODE levar:
  • Cartão de confirmação de inscrição, que pode ser impresso na Página do Candidato.
  • Documento de identidade original com foto. Não serão aceitas cópias – mesmo que autenticadas. No caso dos documentos digitais, o candidato deverá acessar o aplicativo no momento da identificação, na entrada da sala. O aplicativo deve ser baixado no celular previamente e pode ser acessado mesmo sem internet.
  • Caneta preta de material transparente. Recomendação é levar mais de uma caneta.
  • Pode levar alimentos em embalagens lacradas e garrafas de água transparentes.
NÃO PODE levar:
  •  Relógio de qualquer natureza, óculos escuros, chapéu, boné, gorro e protetores auriculares.
  •  Será fornecido envelopes para os candidatos que precisem guardar itens, como telefones celulares. O aparelho e eventuais alarmes deverão ficar desligados durante toda prova. O candidato só poderá abrir o envelope com seus pertences e ligar o aparelho celular após finalizar a prova e quando já estiver do lado de fora dos locais de exame.
  •  Não é permitido uso de aparelhos eletrônicos. O candidato será eliminado se for constatado, durante as provas, o porte e/ou o uso de aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou de registro, eletrônicos ou não, tais como: agendas eletrônicas, gravadores, pendrive, mp3 player, fones de ouvido, chaves com alarme ou com qualquer outro componente eletrônico, relógios de qualquer natureza, telefones celulares e microcomputadores portáteis.
  •  Os candidatos não poderão levar o caderno de provas ao final do concurso – em nenhum dos turnos.

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