Professor, guarda municipal, procurador: abertas 43 mil vagas em concursos

Guarda municipal, policial militar, professor, procurador, analista judiciário e motoristas. Esses são apenas alguns cargos disponíveis nos 257 concursos públicos e processos seletivos abertos em todo o país. Ao todo, são mais de 43 mil vagas para profissionais de todos os níveis de escolaridade.

Os postos são para ocupar funções efetivas e temporárias em câmaras municipais, assembleias legislativas, prefeituras, governos estaduais, tribunais, entre outros órgãos.

O salário pode chegar a R$ 23.698 na Prefeitura de Concórdia, município de Santa Catarina. A oferta é de 47 vagas, e os interessados podem se inscrever até 13 de maio.

No Espírito Santo, a Fundação Estadual de Inovação em Saúde (Inova Capixaba) lançou edital para contratar 594 servidores. Os selecionados vão trabalhar no Hospital Antônio Bezerra de Faria (451), em Vila Velha, e no Hospital Estadual Central (143), em Vitória. As inscrições poderão ser feitas de 6 de maio a 2 de junho.

Hospital Estadual Central tem oportunidades para o quadro efetivo Crédito: Ricardo Medeiros

O prazo para garantir a participação no concurso da Guarda Municipal da Prefeitura de Vitória segue até o dia 20 de maio. São 100 vagas, e os interessados precisam ter o ensino médio. Os ganhos podem chegar a R$ 6 mil mensais.

Quem tem nível superior pode se inscrever no concurso do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que abrange os Estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro. Os postos são para as carreiras de técnico e analista, com salários de R$ 8.529,65 e R$ 13.994,78, respectivamente. Os cargos exigem que os candidatos tenham nível superior. O prazo segue até 10 de maio.