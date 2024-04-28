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Em todo o país

Professor, guarda municipal, procurador: abertas 43 mil vagas em concursos

Mais de 250 certames têm oportunidades para todos os níveis de escolaridade e com salários que chegam a R$ 23,6 mil mensais; confira os prazos de cada um
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

28 abr 2024 às 18:39

Publicado em 28 de Abril de 2024 às 18:39

Guarda municipal, policial militar, professor, procurador, analista judiciário e motoristas. Esses são apenas alguns cargos disponíveis nos 257 concursos públicos e processos seletivos abertos em todo o país. Ao todo, são mais de 43 mil vagas para profissionais de todos os níveis de escolaridade.
Os postos são para ocupar funções efetivas e temporárias em câmaras municipais, assembleias legislativas, prefeituras, governos estaduais, tribunais, entre outros órgãos.
O salário pode chegar a R$ 23.698 na Prefeitura de Concórdia, município de Santa Catarina. A oferta é de 47 vagas, e os interessados podem se inscrever até 13 de maio.
No Espírito Santo, a Fundação Estadual de Inovação em Saúde (Inova Capixaba) lançou edital para contratar 594 servidores. Os selecionados vão trabalhar no Hospital Antônio Bezerra de Faria (451), em Vila Velha, e no Hospital Estadual Central (143), em Vitória. As inscrições poderão ser feitas de 6 de maio a 2 de junho.
Hospital Central
Hospital Estadual Central tem oportunidades para o quadro efetivo Crédito: Ricardo Medeiros
O prazo para garantir a participação no concurso da Guarda Municipal da Prefeitura de Vitória segue até o dia 20 de maio. São 100 vagas, e os interessados precisam ter o ensino médio. Os ganhos podem chegar a R$ 6 mil mensais.
Quem tem nível superior pode se inscrever no concurso do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que abrange os Estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro. Os postos são para as carreiras de técnico e analista, com salários de R$ 8.529,65 e R$ 13.994,78, respectivamente. Os cargos exigem que os candidatos tenham nível superior. O prazo segue até 10 de maio.
O Ministério da Saúde retificou o edital do processo seletivo com 300 vagas. Com isso, as inscrições sofreram alteração e seguem até 6 de maio. A remuneração varia de R$ 3.800 a R$ 8.300.

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