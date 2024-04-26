Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Prefeitura da Serra define organizadora de concurso com 1.500 vagas
Em breve

Prefeitura da Serra define organizadora de concurso com 1.500 vagas

Postos serão para cargos de níveis médio, técnico e superior nas áreas da Educação, Saúde e Administrativa; serão três editais, previstos para serem publicados em maio
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

26 abr 2024 às 14:38

Publicado em 26 de Abril de 2024 às 14:38

Fachada da Prefeitura da Serra
Prefeitura da Serra vai contar com reforço no quadro de pessoal Crédito: Divulgação | PMS
concurso público da Prefeitura da Serra com 1.500 vagas será organizado pelo Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap). O extrato de dispensa de licitação foi publicado no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (26). O valor estimado do contrato é de R$ 1,3 milhão. 
Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. Os postos serão para cargos das áreas da Educação, Saúde e Administrativa, distribuidos por três editais. A expectativa é de que os documentos sejam divulgados em maio.
O salário para os níveis médio e técnico é de R$ 1.484,99 e para nível superior é de R$ 3.376,84. A prefeitura paga ainda auxílio-alimentação no valor de R$ 800.
Quem tem o nível médio poderá concorrer ao cargo de agente administrativo. Já para formação técnica as chances serão para enfermagem, radiologia, informática, edificações, entre outras oportunidades.
O certame contará ainda com vagas de nível superior para analista de sistemas, auditor público interno, arquiteto, assistente social, contador, engenheiro, psicólogo, enfermeiro, médico, nutricionista, educador físico, professor, pedagogo e outros postos.
O último concurso da Prefeitura da Serra para essas áreas foi realizado em 2012.

Confira os cargos

  • Nível médio
  • Agente administrativo
  • Nível técnico
  • Técnico de informática
  • Técnico de enfermagem
  • Técnico de radiologia
  • Técnico de edificações
  • Entre outros
  • Nível superior
  • Analista de sistema 
  • Auditor público interno 
  • Arquiteto
  • Assistente social
  • Contador
  • Engenheiro 
  • Psicólogo
  • Enfermeiro
  • Médico
  • Nutricionista
  • Educador físico
  • Professor
  • Pedagogo
  • Entre outros

LEIA MAIS

Fundação Inova vai abrir concurso com 594 vagas para área da Saúde no ES

Prefeituras, Iema, Justiça Federal e mais 240 concursos e seleções abertos

Concurso dos Correios terá cargos de nível médio e superior

Justiça Federal abre concurso para servidores com vagas no ES

Sai edital de concurso com 100 vagas para Guarda Municipal de Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos Públicos Prefeitura da Serra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida
Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados