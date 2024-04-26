Prefeitura da Serra define organizadora de concurso com 1.500 vagas

Prefeitura da Serra vai contar com reforço no quadro de pessoal Crédito: Divulgação | PMS

concurso público da Prefeitura da Serra com 1.500 vagas será organizado pelo Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap). O extrato de dispensa de licitação foi publicado no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (26). O valor estimado do contrato é de R$ 1,3 milhão.

Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. Os postos serão para cargos das áreas da Educação, Saúde e Administrativa, distribuidos por três editais. A expectativa é de que os documentos sejam divulgados em maio.

O salário para os níveis médio e técnico é de R$ 1.484,99 e para nível superior é de R$ 3.376,84. A prefeitura paga ainda auxílio-alimentação no valor de R$ 800.

Quem tem o nível médio poderá concorrer ao cargo de agente administrativo. Já para formação técnica as chances serão para enfermagem, radiologia, informática, edificações, entre outras oportunidades.

O certame contará ainda com vagas de nível superior para analista de sistemas, auditor público interno, arquiteto, assistente social, contador, engenheiro, psicólogo, enfermeiro, médico, nutricionista, educador físico, professor, pedagogo e outros postos.

O último concurso da Prefeitura da Serra para essas áreas foi realizado em 2012.

Confira os cargos

Nível médio

Agente administrativo

Nível técnico

Técnico de informática

Técnico de enfermagem

Técnico de radiologia

Técnico de edificações

Entre outros