Prefeitura da Serra define organizadora de concurso com 1.500 vagas

O concurso público da Prefeitura da Serra com 1.500 vagas será organizado pelo Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap). O extrato de dispensa de licitação foi publicado no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (26). O valor estimado do contrato é de R$ 1,3 milhão.
Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. Os postos serão para cargos das áreas da Educação, Saúde e Administrativa, distribuidos por três editais. A expectativa é de que os documentos sejam divulgados em maio.
O salário para os níveis médio e técnico é de R$ 1.484,99 e para nível superior é de R$ 3.376,84. A prefeitura paga ainda auxílio-alimentação no valor de R$ 800.
Quem tem o nível médio poderá concorrer ao cargo de agente administrativo. Já para formação técnica as chances serão para enfermagem, radiologia, informática, edificações, entre outras oportunidades.
O certame contará ainda com vagas de nível superior para analista de sistemas, auditor público interno, arquiteto, assistente social, contador, engenheiro, psicólogo, enfermeiro, médico, nutricionista, educador físico, professor, pedagogo e outros postos.
O último concurso da Prefeitura da Serra para essas áreas foi realizado em 2012.
Confira os cargos
- Nível médio
- Agente administrativo
- Nível técnico
- Técnico de informática
- Técnico de enfermagem
- Técnico de radiologia
- Técnico de edificações
- Entre outros
- Nível superior
- Analista de sistema
- Auditor público interno
- Arquiteto
- Assistente social
- Contador
- Engenheiro
- Psicólogo
- Enfermeiro
- Médico
- Nutricionista
- Educador físico
- Professor
- Pedagogo
- Entre outros