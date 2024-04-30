Cobra que pode chegar a 4 metros é vista na Ufes e assusta estudantes

Em nota, a Ufes confirmou a aparição, mas disse que não conseguiu chamar a Polícia Ambiental a tempo de retira-lá, pois ela se movimentou e saiu de onde estava. "A Ufes está localizada numa área de manguezal, sendo frequente a presença de animais como gambás, aves e, eventualmente, cobras. Sempre que necessário a Polícia Ambiental é acionada", frisou.

Em conversa com A Gazeta, o biólogo ambiental Daniel Motta contou que a serpente não é venenosa. Porém, não é por isso que se deve chegar perto. "A jiboia não possui veneno e nem dentes inoculadores. Ela mata as presas pela constrição, onde interrompe o fluxo sanguíneo, com isso o oxigênio não chega aos demais órgãos da presa. Caso encontrar esse animal, jamais tente pegá-lo ou agredi-lo", afirmou.