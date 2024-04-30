Veja o que funciona no feriado do Dia do Trabalho na Grande Vitória

O Dia do Trabalho é comemorado mundialmente nesta quarta-feira (1). Devido ao feriado, o horário de funcionamento de shoppings, comércio de rua, supermercados e repartições públicas na Grande Vitória sofrerá alterações. A Gazeta listou as principais alterações abaixo. Confira:

Shopping Praia da Costa

Lojas e quiosques: fechados

Alimentação: 11h às 22h

Shopping Mestre Álvaro

Lojas e quiosques: fechados

Alimentação: 11h às 22h

Shopping Monteserrat

Lojas e quiosques: fechados

Alimentação: 11h às 22h

Shopping Moxuara

Lojas e quiosques: fechados

Alimentação: 11h às 22h

Boulevard Vila Velha

Lojas e quiosques: fechados

Praça de alimentação e lazer: 11h às 22h

Cinema: conforme programação

Shopping Norte Sul

Lojas e quiosques: fechados

Alimentação: 11 às 21h

Cinema: conforme programação

Correios: fechado

Ciretran: fechado

Academia Wellness Club: 8h às 14h

Shopping Vila Velha

Lojas e quiosques: fechados

Alimentação: 11 às 22h

Lazer: conforme programação

Masterplace Mall

Não irá funcionar.

Comércio

A Fecomércio-ES informou que, segundo a convenção coletiva de trabalho, não é permitida em hipótese alguma a convocação de trabalhadores no feriado de 1º de maio. Se a empresa optar por abrir, sem funcionários, deve observar as permissões de horários previstos no Código de Postura do Município em que está localizada.

Supermercados

Conforme estabelecido pela Convenção Coletiva de Trabalho firmada entre a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Espírito Santo (Fecomércio-ES) e o Sindicomerciários, o varejo supermercadista também está proibido de funcionar.

Bancos

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que as agências bancárias não estarão abertas para atendimento presencial ao público no dia 1º de maio. As compensações bancárias, incluindo a Transferência Eletrônica Disponível (TED), também não serão efetivadas no período. O Pix, que funciona 24h todos os dias e feriados, poderá ser feito normalmente.

Prefeitura de Vitória

Não haverá expediente administrativo nas repartições municipais. Os serviços essenciais funcionarão em esquema de plantão.

As unidades de saúde dos bairros Praia do Suá, Nova Palestina/Conquista, Maruípe, Santo Antônio, Jardim Camburi e Maria Ortiz funcionarão das 7h às 19h, para atendimentos à população;

A Defesa Civil de Vitória vai atuar normalmente em regime de plantão 24h, pelo telefone (27) 98125-0986;



Não haverá aulas nas unidades da rede municipal de ensino;



Moradores e turistas poderão caminhar, correr, pedalar, andar de patins e skate nas Ruas de Lazer de Camburi e do Centro;



A Avenida Dante Michelini ficará livre para as pessoas em dois trechos, das 7h às 13h: entre as avenidas Anísio Fernandes Coelho e Adalberto Simão Nader (Jardim da Penha e Mata da Praia) e entre as ruas Fortunato de Abreu e José Celso Cláudio (Jardim Camburi);



Rua de Lazer no Centro: Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, entre as ruas Marcelino Duarte e Desembargador José Vicente, no sentido Centro-Praia do Canto.



Prefeitura de Cariacica

Não haverá expediente nas repartições públicas e aulas na rede municipal. As atividades retornam na próxima quinta-feira (2).

PA do Trevo de Alto Lage (que abriga os PAs adulto e infantil) - 24 horas;



PA de Bela Vista - 7h às 17 horas;



PA de Nova Rosa da Penha I - 7h às 17 horas;



PA de Flexal (atendimento com clínico geral de segunda a domingo durante 24 horas / atendimento com pediatra de segunda a domingo das 7 às 19 horas)



Defesa Civil - contato 98831-6000 ou emergências pelo 199 (24 horas);



Serviços de varrição e limpeza nas principais vias do município;



Manutenção de equipamentos públicos;



Coleta de lixo domiciliar e hospitalar;



Coordenação de Necrópole - a liberação de sepultamentos nos cemitérios municipais deve ser feita de forma presencial no novo Centro Administrativo, que fica na avenida Alice Coutinho, nº 109, em Vera Cruz. O horário de atendimento é das 8h às 18 horas, inclusive sábados, domingos e feriados. Demais informações podem ser obtidas pelo telefone 3354-5909;



Cemitérios - 7h às 17 horas;



Conselho Tutelar de Cariacica (24 horas) - Contatos do plantão: 99945-6962, 99945-6172, 99580-9529 e 99933-9170.



Prefeitura da Serra

A Prefeitura da Serra informou que somente os serviços essenciais serão mantidos nesse dia. Na data, não haverá expediente nas repartições públicas, nem aulas nas escolas.

Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) de Carapina, Castelândia e Serra Sede, e Pronto Atendimento Pediátrico (anexo ao Hospital Materno Infantil), com atendimento 24h;



Hospital Municipal Materno Infantil (HMMI), em Colina de Laranjeiras, com atendimento 24h;



Serviço de Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual (SASV), que funciona no térreo do Hospital Municipal Materno Infantil, em Colina de Laranjeiras, funcionará 24h;

Farmácia Central, localizada em Jardim Limoeiro, das 7h às 19h;

Auxílio Funeral: todos os dias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, horário de 8h às 20h. - Telefone: (27) 98166-0814;

Guarda Civil Municipal: agentes trabalhando normalmente no atendimento às ocorrências e assistência à população. Telefone: 3252-3711 (das 7 às 22h).

Prefeitura de Vila Velha

Conforme o calendário 2024, publicado no site da Prefeitura de Vila Velha, não haverá expediente nas repartições públicas.

Os prontos atendimentos da Glória e de Cobilândia, a UPA de Riviera da Barra e o Hospital Maternidade de Cobilândia funcionarão normalmente em regime de 24h;

Defesa Civil: equipes estarão de plantão. Os registros podem ser feitos pelo 199 ou 193;

Guarda Municipal: atuação normal. Os acionamentos podem ser realizados pelo telefone (27) 3149-7444;

Serviços Urbanos: a coleta residencial vai funcionar normalmente, conforme dia e horário de cada região;

Farol Santa Luzia: terça a domingo e feriados, das 9h às 16h30;

Casa da Memória - Terça a domingo e feriados, das 8h30 às 17h30.

Prefeitura de Viana

Não haverá expediente nos órgãos da Administração Direta e nas entidades da Administração Indireta do Poder Executivo Municipal. Durante o feriado, o município de Viana vai manter os serviços essenciais.