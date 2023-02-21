Quarta-feira de Cinzas é feriado, ponto facultativo ou dia de trabalho normal? Entenda

Fim de carnaval; confetes na rua; quarta-feira de cinzas Crédito: Freepik

Carnaval é sinônimo de feriadão. Ou pelo menos parece, para muita gente. A verdade é que a data não consta como feriado oficial, embora haja um apreço e tanto pelo período de folia.

Por conta disso, em muitos locais é decretado ponto facultativo ou são criadas escalas especiais de trabalho para que seja possível aproveitar o momento.

Mas o que acontece com a Quarta-feira de Cinzas, comemorada neste dia 21? A data é é feriado, ponto facultativo ou dia de trabalho normal? Entenda abaixo.

O que significa a data?

A Quarta-feira de Cinzas é um momento importante para a Igreja Católica e marca o início da Quaresma, um período de preparação para a Páscoa.

Ela acontece 46 dias antes da Páscoa, sendo entendida pela Igreja como o início de um período de devoção marcado por orações e jejuns, como parte da penitência que todo cristão deve realizar até a Semana Santa.

Neste dia, as igrejas realizam uma cerimônia junto às missas, durante a qual o padre passa cinzas, em formato de cruz, na testa dos cristãos.

É feriado? Até que horas?

Embora seja um momento considerado sagrado pelos fiéis e muitos defendam a data como um dia de descanso após o carnaval, não existe lei que estabeleça como feriado a Quarta-feira de Cinzas.

Ainda assim, em muitos locais é adotado ponto facultativo, de forma integral ou até o meio-dia. A prática é opcional e pode ser tomada por cada empresa ou órgão público. Em alguns casos, com compensação em banco de horas.

Como será no ES em 2023?

As prefeituras da Grande Vitória, por exemplo, optaram pelo ponto facultativo , mantendo apenas o funcionamento dos serviços essenciais.

O mesmo foi decretado pelo governo do Estado, sendo que as repartições estaduais voltarão a funcionar somente na quinta-feira (23).