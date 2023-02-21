Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Economia
  • Quarta-feira de Cinzas é feriado, ponto facultativo ou dia de trabalho normal? Entenda
Pós-carnaval

Quarta-feira de Cinzas é feriado, ponto facultativo ou dia de trabalho normal? Entenda

A data é um momento importante para a Igreja Católica e marca o início da Quaresma. Por ser uma data religiosa, como fica o direito do trabalhador? Confira
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

21 fev 2023 às 18:08

Publicado em 21 de Fevereiro de 2023 às 18:08

Fim de carnaval; confetes na rua; quarta-feira de cinzas
Fim de carnaval; confetes na rua; quarta-feira de cinzas Crédito: Freepik
Carnaval é sinônimo de feriadão. Ou pelo menos parece, para muita gente. A verdade é que a data não consta como feriado oficial, embora haja um apreço e tanto pelo período de folia.
Por conta disso, em muitos locais é decretado ponto facultativo ou são criadas escalas especiais de trabalho para que seja possível aproveitar o momento.
Mas o que acontece com a Quarta-feira de Cinzas, comemorada neste dia 21? A data é é feriado, ponto facultativo ou dia de trabalho normal? Entenda abaixo.

O que significa a data?

A Quarta-feira de Cinzas é um momento importante para a Igreja Católica e marca o início da Quaresma, um período de preparação para a Páscoa.
Ela acontece 46 dias antes da Páscoa, sendo entendida pela Igreja como o início de um período de devoção marcado por orações e jejuns, como parte da penitência que todo cristão deve realizar até a Semana Santa.

Veja Também

Cidade do ES têm blocos de carnaval agendados até março; veja programação

Neste dia, as igrejas realizam uma cerimônia junto às missas, durante a qual o padre passa cinzas, em formato de cruz, na testa dos cristãos.

É feriado? Até que horas?

Embora seja um momento considerado sagrado pelos fiéis e muitos defendam a data como um dia de descanso após o carnaval, não existe lei que estabeleça como feriado a Quarta-feira de Cinzas.
Ainda assim, em muitos locais é adotado ponto facultativo, de forma integral ou até o meio-dia. A prática é opcional e pode ser tomada por cada empresa ou órgão público. Em alguns casos, com compensação em banco de horas.

Como será no ES em 2023?

As prefeituras da Grande Vitória, por exemplo, optaram pelo ponto facultativo, mantendo apenas o funcionamento dos serviços essenciais.
O mesmo foi decretado pelo governo do Estado, sendo que as repartições estaduais voltarão a funcionar somente na quinta-feira (23).
Como os decretos tratam apenas de serviços públicos, nos locais em que isso acontece cabe às empresas definir sobre o próprio expediente.

Veja Também

Doença do beijo: conheça os sintomas da infecção comum no carnaval

Veja dicas para se recuperar da ressaca pós-carnaval

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Carnaval Carnaval de Vitória Carnaval no ES Núcleo ag Carnaval 2023
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alerta de chuvas intensas no Norte e Noroeste do ES neste sábado
Imagem de destaque
Vídeo mostra atropelamento de adolescente na Leitão da Silva em Vitória
Imagem BBC Brasil
Missão da Artemis 2 à Lua foi um sucesso, mas agora é que vem a parte difícil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados