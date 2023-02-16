Carnaval 2023: veja o que funciona e o que não funciona na Grande Vitória

Alegria e cantoria abrem alas para o carnaval de 2023: veja o que funciona nos cinco dias de folia Crédito: Vitor Jubini

A Gazeta que aponta a programação para a Os dias de carnaval, comemorados entre 18 e 22 de fevereiro, irão mudar o calendário de shoppings, comércios, bancos e supermercados. Nas repartições públicas, algumas prefeituras optaram por decretar ponto facultativo na segunda-feira, terça e Quarta-feira de Cinzas, mantendo, contudo, o funcionamento dos serviços considerados essenciais. Confira o levantamento feito porque aponta a programação para a Grande Vitória durante os cinco dias de folia.

Shoppings

Shopping Vitória

Sábado (18/02)

Lojas e stands: 10h às 22h

Alimentação: 10h às 23h

Domingo (19/02)

Lojas e stands: 14h às 21h, com funcionamento facultativo das 13h às 14h e das 21h às 22h

Alimentação: 11h às 22h

Segunda-feira (20/02), terça-feira (21/02) e quarta-feira (22/02)

Lojas, stands e alimentação: 10h às 22h

A academia, o Centro Médico e Odontológico, o Centro Médico 2 e o Dermaskin Centro Estético funcionarão conforme definido pela operação. Já o cinema do Shopping Vitória funcionará de acordo com os horários das sessões.

Shopping Praia da Costa

Sábado (18/02)

Lojas e quiosques: 10h às 22h

Praça de alimentação e lazer: 10h às 22h

Cinema, restaurantes, Polícia Federal e academia: conforme programação no site

Domingo (19/02)

Lojas e quiosques: 14h às 20h, com abertura facultativa às 11h e fechamento facultativo às 21h

Praça de alimentação e lazer: 11h às 21h

Cinema, restaurantes, Polícia Federal e academia: conforme programação no site

Segunda-feira (20/02), terça-feira (21/02) e quarta-feira (22/02)

Lojas e quiosques: 10h às 22h

Praça de alimentação e lazer: 10h às 22h

Cinema, restaurantes, Polícia Federal e academia: conforme programação no site

Shopping Moxuara

Sábado (18/02)

Lojas e quiosques: 10h às 22h

Praça de alimentação e lazer: 10h às 23h

Cinema e restaurantes: conforme programação no site

Domingo (19/02)

Lojas e quiosques: 13h às 21h, com abertura facultativa a partir das 11h

Praça de alimentação e lazer: 11h às 22h

Cinema e restaurantes: conforme programação no site

Segunda-feira (20/02), terça-feira (21/02) e quarta-feira (22/02)

Lojas e quiosques: 10h às 22h

Praça de alimentação e lazer: 10h às 22h

Cinema e restaurantes: conforme programação no site

Shopping Mestre Álvaro

Sábado (18/02)

Lojas e quiosques: 10h às 22h

Praça de alimentação e lazer: 10h às 23h

Cinema: 10h às 23h

Domingo (19/02)

Lojas e quiosques: 13h às 21h, com abertura facultativa das 12h às 13h

Praça de alimentação e lazer: 11h às 22h

Cinema: 11h às 22h

Segunda-feira (20/02), terça-feira (21/02) e quarta-feira (22/02)

Lojas e quiosques: 10h às 22h

Praça de alimentação e lazer: 10h às 22h

Cinema: 10h às 22h

Masterplace Mall

Hipermercado

Expediente normal das 8h às 22h, e domingo das 8h às 14h

Lojas de galeria e praça de alimentação

Segunda-feira (20/02): abertura facultativa das 9h às 18h

Terça-feira (21/02): abertura facultativa das 9h às 18h

Quarta-feira (22/02): abertura após meio dia

Academia

De 18/02 a 21/02: 8h às 14h

22/02: expediente normal

Shopping Norte Sul

Domingo (19/02)

Lojas e quiosques: 13h às 19h, com abertura facultativa das 10h às 13h

Praça de alimentação: 11h às 21h

Cinema: conforme programação no site

Segunda-feira (20/02)

Lojas e quiosques: 13h às 19h, com abertura facultativa das 10h às 22h

Praça de alimentação: 10h às 20h, com abertura facultativa das 10h às 22h

Cinema: conforme programação no site

Terça-feira (21/02)

Lojas e quiosques: abertura facultativa das 10h às 22h

Praça de alimentação: abertura facultativa das 10h às 22h

Cinema: conforme programação no site

Quarta-feira (22/02)

Lojas e quiosques: 12h às 22h, com abertura facultativa das 10h às 22h

Praça de alimentação: 11h às 22h

Cinema: conforme programação no site

Shopping Vila Velha

Sábado (18/02)

Lojas e quiosques: 10h às 22h

Alimentação: 11h às 23h

Lazer (Bailinho de Carnaval): 14h às 18h

Domingo (19/02)

Lojas e quiosques: 14h às 21h, com abertura facultativa de 12h às 14h

Alimentação: 11h às 22h

Lazer (Bailinho de Carnaval e Carnavau): 14h às 18h

Segunda-feira (20/02)

Lojas e quiosques: 10h às 22h

Alimentação: 11h às 23h

Terça-feira (21/02)

Lojas e quiosques: 14h às 21h, com abertura facultativa das 12h às 14h

Alimentação: 11h às 22h

Quarta-feira (22/02)

Lojas e quiosques: 10h às 22h

Alimentação: 11h às 23h

Shopping Jardins

Sábado (18/02)

Lojas, lotérica, torre médica e praça de alimentação: 9h às 21h

Cinema: conforme programação no site

Domingo (19/02)

Lojas: fechadas

Praça de alimentação: 11h às 21h

Cinema: conforme programação no site

Segunda e terça-feira (20 e 21/02)

Lojas: fechadas

Praça de alimentação: 11h às 21h

Cinema: conforme programação no site

Quarta-feira (22/02)

Lojas, lotérica, torre médica e praça de alimentação: 12h às 21h

Cinema: conforme programação no site

Shopping Montserrat

Apenas o Ciretran estará fechado entre os dias 18 e 22/02. As demais atividades - lojas e quiosques, alimentação, padaria e academia - funcionarão normalmente. Os horários podem ser conferidos no site do shopping

Os Shopping Boulevard Vila Velha e o Shopping Laranjeiras também foram demandados pela reportagem. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

Supermercados

8h às 18h nos municípios onde for decretado feriado. Segundo a Associação Capixaba de Supermercados (Acaps), todos os supermercados do Espírito Santo deverão ter funcionamento especial durante o carnaval. Dessa forma, em cumprimento à Convenção Coletiva de Trabalho, os estabelecimentos estão autorizados a funcionar dasnos municípios onde for decretado feriado.

"A exceção é para os municípios que possuem convenções próprias ou aditivos que trazem outras orientações sobre a abertura dos supermercados nos feriados, devendo as mesmas serem obedecidas pelos estabelecimentos. Não sendo feriado e não havendo acordos coletivos, o horário de abertura das lojas pode ser definido pelas próprias empresas", informou a Associação.

Extrabom, Atacado Vem e Extraplus

Lojas de Cariacica, Serra, Viana, Vitória e Vila Velha: funcionamento normal, de acordo com cada unidade, no período de 18 a 21/02 (de sábado a terça-feira).

Lojas de Guarapari

Extracenter Guarapari: sábado (7h às 23h), domingo (8h às 20h), segunda e terça-feira (7h às 22h)

Muquiçaba: sábado (7h às 23h), domingo (8h às 18h), segunda e terça-feira (7h às 22h)

Centro - Igreja Matriz: sábado (7h às 23h), domingo (8h às 18h), segunda e terça-feira (7h às 22h)

Centro: sábado (6h30 às 22h), domingo (6h30 às 20h), segunda e terça-feira (6h30 às 22h)

Praia do Morro: sábado (6h30 às 00h), domingo (6h30 às 22h), segunda-feira (6h30 às 00h), terça-feira (6h30 às 22h)

Areia Preta: sábado (6h30 às 00h), domingo (6h30 às 22h), segunda-feira (6h30 às 00h), terça-feira (6h30 às 22h)

Carone

Domingo (19/02)

Lojas Centro de Vila Velha ("Caroninho"), Campo Grande e Itapuã - fechadas

Lojas Coqueiral, Santa Lúcia e Praia de Itaparica - 8h às 14h

Lojas Jardim da Penha, Praia da Costa, Jardim Camburi e Laranjeiras - 8h às 18h

Segunda-feira (20/02)

Centro de Vila Velha ("Caroninho") - 7h às 21h



Lojas Coqueiral, Santa Lúcia, Campo Grande, Praia da Costa, Jardim Camburi, Laranjeiras e Praia de Itaparica - 8h às 21h

Jardim da Penha - 8h às 22h

Itapuã - fechada

Terça-feira (21/02)

Centro de Vila Velha ("Caroninho") - 7h às 21h

Lojas Coqueiral, Santa Lúcia, Campo Grande, Praia da Costa, Jardim Camburi, Laranjeiras e Praia de Itaparica - 8h às 21h

Jardim da Penha - 8h às 22h

Itapuã - fechada

Epa Supermercados - lojas funcionarão no horário normal de cada unidade.

O Perim também foi demandado pela reportagem. Assim que houver retorno, o texto será atualizado.

Comércio de rua

Seguindo a Convenção Coletiva de Trabalho, firmada com o Sindicomerciários, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio ES) informou que, nos dias de folia, os trabalhadores podem ser convocados, porém, cabe a cada empresa decidir pela abertura do estabelecimento ou não.

Polo Moda da Glória

18/02 - funcionamento das 9h às 15h

19, 20 e 21/02 - lojas fechadas

22/02 - funcionamento das 9h às 18h

Bancos

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), não haverá atendimento nas agências bancárias na segunda-feira (20) e na terça-feira (21). "Já na Quarta-Feira de Cinzas (22), o início do expediente será às 12h, no horário local, com encerramento previsto no horário normal de fechamento das agências", informou a Febraban.

Prefeituras

Prefeitura de Cariacica: nos dias 20, 21 e 22/02 - segunda, terça e Quarta-feira de Cinzas - será ponto facultativo na prefeitura da cidade. Por isso, nestes dias não haverá expediente nas repartições públicas e aulas na rede municipal. As atividades retornam no dia 23 de fevereiro (quinta-feira).

Confira os serviços que estão mantidos nos dias 20, 21 e 22 de fevereiro:



PA do Trevo de Alto Lage - 24 horas

PA de Bela Vista - 7h às 17h

PA de Nova Rosa da Penha I - 7h às 17h

PA de Flexal - 24 horas

Defesa Civil - 24 horas (em caso de emergências, os telefones de contato são 98831-6000 ou 199)

Serviços de varrição e limpeza nas principais vias do município

Coleta de lixo

Prefeitura da Serra: foi decretado ponto facultativo no município nos dias 20, 21 e 22 de fevereiro. No entanto, serviços considerados essenciais, como saúde, Guarda Civil Municipal e coleta de lixo, estão mantidos. Confira, abaixo, alguns horários:

Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) de Carapina, Castelândia e Serra Sede, com atendimento 24 horas



Hospital Municipal Materno Infantil (HMMI), em Colina de Laranjeiras, com atendimento 24 horas



Farmácia Central, localizada em Jardim Limoeiro, das 7h às 19h; Informações: 3338-9100

Vacinação sem agendamento, no sábado (18), das 9h às 17h; e, no domingo (19), das 10h às 17h, no shopping Montserrat, em Colina de Laranjeiras

Disque-Silêncio - Telefone: (27) 99951-2321 (das 16h às 2h)



Prefeitura de Vila Velha: nos dias 20, 21 e 22 de fevereiro foi decretado ponto facultativo na prefeitura da cidade. Confira, abaixo, o funcionamento de alguns serviços essenciais.

Saúde: os prontos atendimentos da Glória e de Cobilândia, UPA de Riviera da Barra além do Hospital Maternidade de Cobilândia, funcionarão normalmente em regime de 24 horas

os prontos atendimentos da Glória e de Cobilândia, UPA de Riviera da Barra além do Hospital Maternidade de Cobilândia, funcionarão normalmente em regime de 24 horas Defesa Civil: equipes estarão de plantão; os registros podem ser feitos pelo 199 ou 193

equipes estarão de plantão; os registros podem ser feitos pelo 199 ou 193 Guarda Municipal: atuação normalmente; os acionamentos podem ser realizados pelo telefone (27) 3149-7444

atuação normalmente; os acionamentos podem ser realizados pelo telefone (27) 3149-7444 Serviços urbanos: a coleta residencial vai funcionar normalmente, conforme dia e horário de cada região

a coleta residencial vai funcionar normalmente, conforme dia e horário de cada região Feiras livres: vão funcionar nos horários normais

Prefeitura de Vitória: a cidade decretou ponto facultativo nos dias 20, 21 e 22 de fevereiro. Porém, as unidades de saúde dos bairros Praia do Suá, Nova Palestina/Conquista, Maruípe, Santo Antônio, Jardim Camburi e Maria Ortiz funcionarão das 7h às 19h para atendimentos à população. Além disso, o PA de São Pedro, situado na rodovia Serafim Derenzi, em São Pedro III, e o PA da Praia do Suá, que funciona na rua Almirante Tamandaré, na Praia do Suá, vão manter o plantão 24 horas.

Os munícipes podem se informar sobre variados serviços e obter informações pelo Fala Vitória 156.

Prefeitura de Viana: durante os dias de carnaval, o município vai manter os serviços essenciais de serviços urbanos, saúde e defesa social. A equipe da Defesa Civil estará de plantão e poderá ser acionada pelos telefones (27) 99860-4360 e (27) 3255-1942. Os Prontos Atendimentos 24 horas, em Arlindo Villaschi, e a UPA, de Viana Sede, funcionam normalmente. O trabalho da equipe de limpeza do município também serão mantidos nestes dias.