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Dias de folia!

Carnaval 2023: veja o que funciona e o que não funciona na Grande Vitória

Dos dias 18 a 22 é comemorado o carnaval no Brasil; veja como ficam os horários de funcionamento das lojas, supermercados, shoppings e bancos
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

16 fev 2023 às 16:36

Publicado em 16 de Fevereiro de 2023 às 16:36

Alegria e cantoria abrem alas para o Carnaval de rua de 2023
Alegria e cantoria abrem alas para o carnaval de 2023: veja o que funciona nos cinco dias de folia Crédito: Vitor Jubini
Os dias de carnaval, comemorados entre 18 e 22 de fevereiro, irão mudar o calendário de shoppings, comércios, bancos e supermercados. Nas repartições públicas, algumas prefeituras optaram por decretar ponto facultativo na segunda-feira, terça e Quarta-feira de Cinzas, mantendo, contudo, o funcionamento dos serviços considerados essenciais. Confira o levantamento feito por A Gazeta que aponta a programação para a Grande Vitória durante os cinco dias de folia. 

Shoppings

Shopping Vitória
  • Sábado (18/02)
  • Lojas e stands: 10h às 22h
  • Alimentação: 10h às 23h
  • Domingo (19/02)
  • Lojas e stands: 14h às 21h, com funcionamento facultativo das 13h às 14h e das 21h às 22h
  • Alimentação: 11h às 22h
  • Segunda-feira (20/02), terça-feira (21/02) e quarta-feira (22/02)
  • Lojas, stands e alimentação: 10h às 22h
A academia, o Centro Médico e Odontológico, o Centro Médico 2 e o Dermaskin Centro Estético funcionarão conforme definido pela operação. Já o cinema do Shopping Vitória funcionará de acordo com os horários das sessões.   
Shopping Praia da Costa
  • Sábado (18/02)
  • Lojas e quiosques: 10h às 22h
  • Praça de alimentação e lazer: 10h às 22h
  • Cinema, restaurantes, Polícia Federal e academia: conforme programação no site
  • Domingo (19/02)
  • Lojas e quiosques: 14h às 20h, com abertura facultativa às 11h e fechamento facultativo às 21h
  • Praça de alimentação e lazer: 11h às 21h
  • Cinema, restaurantes, Polícia Federal e academia: conforme programação no site
  • Segunda-feira (20/02), terça-feira (21/02) e quarta-feira (22/02)
  • Lojas e quiosques: 10h às 22h
  • Praça de alimentação e lazer: 10h às 22h
  • Cinema, restaurantes, Polícia Federal e academia: conforme programação no site
Shopping Moxuara
  • Sábado (18/02)
  • Lojas e quiosques: 10h às 22h
  • Praça de alimentação e lazer: 10h às 23h
  • Cinema e restaurantes: conforme programação no site
  • Domingo (19/02)
  • Lojas e quiosques: 13h às 21h, com abertura facultativa a partir das 11h
  • Praça de alimentação e lazer: 11h às 22h
  • Cinema e restaurantes: conforme programação no site
  • Segunda-feira (20/02), terça-feira (21/02) e quarta-feira (22/02)
  • Lojas e quiosques: 10h às 22h
  • Praça de alimentação e lazer: 10h às 22h
  • Cinema e restaurantes: conforme programação no site
Shopping Mestre Álvaro
  • Sábado (18/02)
  • Lojas e quiosques: 10h às 22h
  • Praça de alimentação e lazer: 10h às 23h
  • Cinema: 10h às 23h
  • Domingo (19/02)
  • Lojas e quiosques: 13h às 21h, com abertura facultativa das 12h às 13h
  • Praça de alimentação e lazer: 11h às 22h
  • Cinema: 11h às 22h
  • Segunda-feira (20/02), terça-feira (21/02) e quarta-feira (22/02)
  • Lojas e quiosques: 10h às 22h
  • Praça de alimentação e lazer: 10h às 22h
  • Cinema: 10h às 22h
Masterplace Mall
  • Hipermercado
  • Expediente normal das 8h às 22h, e domingo das 8h às 14h
  • Lojas de galeria e praça de alimentação
  • Segunda-feira (20/02): abertura facultativa das 9h às 18h
  • Terça-feira (21/02): abertura facultativa das 9h às 18h
  • Quarta-feira (22/02): abertura após meio dia
  • Academia
  • De 18/02 a 21/02: 8h às 14h
  • 22/02: expediente normal
Shopping Norte Sul
  • Domingo (19/02)
  • Lojas e quiosques: 13h às 19h, com abertura facultativa das 10h às 13h
  • Praça de alimentação: 11h às 21h
  • Cinema: conforme programação no site
  • Segunda-feira (20/02)
  • Lojas e quiosques: 13h às 19h, com abertura facultativa das 10h às 22h
  • Praça de alimentação: 10h às 20h, com abertura facultativa das 10h às 22h
  • Cinema: conforme programação no site
  • Terça-feira (21/02)
  • Lojas e quiosques: abertura facultativa das 10h às 22h
  • Praça de alimentação: abertura facultativa das 10h às 22h
  • Cinema: conforme programação no site
  • Quarta-feira (22/02)
  • Lojas e quiosques: 12h às 22h, com abertura facultativa das 10h às 22h
  • Praça de alimentação: 11h às 22h
  • Cinema: conforme programação no site
Shopping Vila Velha
  • Sábado (18/02)
  • Lojas e quiosques: 10h às 22h
  • Alimentação: 11h às 23h
  • Lazer (Bailinho de Carnaval): 14h às 18h
  • Domingo (19/02)
  • Lojas e quiosques: 14h às 21h, com abertura facultativa de 12h às 14h
  • Alimentação: 11h às 22h
  • Lazer (Bailinho de Carnaval e Carnavau): 14h às 18h
  • Segunda-feira (20/02)
  • Lojas e quiosques: 10h às 22h
  • Alimentação: 11h às 23h
  • Terça-feira (21/02)
  • Lojas e quiosques: 14h às 21h, com abertura facultativa das 12h às 14h
  • Alimentação: 11h às 22h
  • Quarta-feira (22/02)
  • Lojas e quiosques: 10h às 22h
  • Alimentação: 11h às 23h
Shopping Jardins
  • Sábado (18/02)
  • Lojas, lotérica, torre médica e praça de alimentação: 9h às 21h
  • Cinema: conforme programação no site
  • Domingo (19/02)
  • Lojas: fechadas
  • Praça de alimentação: 11h às 21h
  • Cinema: conforme programação no site
  • Segunda e terça-feira (20 e 21/02)
  • Lojas: fechadas
  • Praça de alimentação: 11h às 21h
  • Cinema: conforme programação no site
  • Quarta-feira (22/02)
  • Lojas, lotérica, torre médica e praça de alimentação: 12h às 21h
  • Cinema: conforme programação no site 
Shopping Montserrat
Apenas o Ciretran estará fechado entre os dias 18 e 22/02. As demais atividades - lojas e quiosques, alimentação, padaria e academia - funcionarão normalmente. Os horários podem ser conferidos no site do shopping
Os Shopping Boulevard Vila Velha e o Shopping Laranjeiras também foram demandados pela reportagem. Assim que houver retorno, este texto será atualizado. 

Supermercados

Segundo a Associação Capixaba de Supermercados (Acaps), todos os supermercados do Espírito Santo deverão ter funcionamento especial durante o carnaval. Dessa forma, em cumprimento à Convenção Coletiva de Trabalho, os estabelecimentos estão autorizados a funcionar das 8h às 18h nos municípios onde for decretado feriado. 
"A exceção é para os municípios que possuem convenções próprias ou aditivos que trazem outras orientações sobre a abertura dos supermercados nos feriados, devendo as mesmas serem obedecidas pelos estabelecimentos. Não sendo feriado e não havendo acordos coletivos, o horário de abertura das lojas pode ser definido pelas próprias empresas", informou a Associação. 
Extrabom, Atacado Vem e Extraplus
  • Lojas de Cariacica, Serra, Viana, Vitória e Vila Velha: funcionamento normal, de acordo com cada unidade, no período de 18 a 21/02 (de sábado a terça-feira). 
  • Lojas de Guarapari
  • Extracenter Guarapari: sábado (7h às 23h), domingo (8h às 20h), segunda e terça-feira (7h às 22h)
  • Muquiçaba: sábado (7h às 23h), domingo (8h às 18h), segunda e terça-feira (7h às 22h)
  • Centro - Igreja Matriz: sábado (7h às 23h), domingo (8h às 18h), segunda e terça-feira (7h às 22h)
  • Centro: sábado (6h30 às 22h), domingo (6h30 às 20h), segunda e terça-feira (6h30 às 22h)
  • Praia do Morro: sábado (6h30 às 00h), domingo (6h30 às 22h), segunda-feira (6h30 às 00h), terça-feira (6h30 às 22h)
  • Areia Preta: sábado (6h30 às 00h), domingo (6h30 às 22h), segunda-feira (6h30 às 00h), terça-feira (6h30 às 22h)
Carone
  • Domingo (19/02)
  • Lojas Centro de Vila Velha ("Caroninho"), Campo Grande e Itapuã - fechadas
  • Lojas Coqueiral, Santa Lúcia e Praia de Itaparica - 8h às 14h
  • Lojas Jardim da Penha, Praia da Costa, Jardim Camburi e Laranjeiras - 8h às 18h
  • Segunda-feira (20/02)
  • Centro de Vila Velha ("Caroninho") - 7h às 21h
  • Lojas Coqueiral, Santa Lúcia, Campo Grande, Praia da Costa, Jardim Camburi, Laranjeiras e Praia de Itaparica - 8h às 21h
  • Jardim da Penha - 8h às 22h
  • Itapuã - fechada
  • Terça-feira (21/02)
  • Centro de Vila Velha ("Caroninho") - 7h às 21h
  • Lojas Coqueiral, Santa Lúcia, Campo Grande, Praia da Costa, Jardim Camburi, Laranjeiras e Praia de Itaparica - 8h às 21h
  • Jardim da Penha - 8h às 22h
  • Itapuã - fechada
Epa Supermercados - lojas funcionarão no horário normal de cada unidade. 
O Perim também foi demandado pela reportagem. Assim que houver retorno, o texto será atualizado. 

Comércio de rua

Seguindo a Convenção Coletiva de Trabalho, firmada com o Sindicomerciários, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio ES) informou que, nos dias de folia, os trabalhadores podem ser convocados, porém, cabe a cada empresa decidir pela abertura do estabelecimento ou não.
Polo Moda da Glória
  • 18/02 - funcionamento das 9h às 15h
  • 19, 20 e 21/02 - lojas fechadas
  • 22/02 - funcionamento das 9h às 18h

Bancos

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), não haverá atendimento nas agências bancárias na segunda-feira (20) e na terça-feira (21). "Já na Quarta-Feira de Cinzas (22), o início do expediente será às 12h, no horário local, com encerramento previsto no horário normal de fechamento das agências", informou a Febraban. 

Prefeituras

Prefeitura de Cariacica: nos dias 20, 21 e 22/02 - segunda, terça e Quarta-feira de Cinzas - será ponto facultativo na prefeitura da cidade. Por isso, nestes dias não haverá expediente nas repartições públicas e aulas na rede municipal. As atividades retornam no dia 23 de fevereiro (quinta-feira).
  • Confira os serviços que estão mantidos nos dias 20, 21 e 22 de fevereiro:
  • PA do Trevo de Alto Lage - 24 horas
  • PA de Bela Vista - 7h às 17h
  • PA de Nova Rosa da Penha I - 7h às 17h
  • PA de Flexal - 24 horas
  • Defesa Civil - 24 horas (em caso de emergências, os telefones de contato são 98831-6000 ou 199)
  • Serviços de varrição e limpeza nas principais vias do município
  • Coleta de lixo
Prefeitura da Serra: foi decretado ponto facultativo no município nos dias 20, 21 e 22 de fevereiro. No entanto, serviços considerados essenciais, como saúde, Guarda Civil Municipal e coleta de lixo, estão mantidos. Confira, abaixo, alguns horários:
  • Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) de Carapina, Castelândia e Serra Sede, com atendimento 24 horas
  • Hospital Municipal Materno Infantil (HMMI), em Colina de Laranjeiras, com atendimento 24 horas
  • Farmácia Central, localizada em Jardim Limoeiro, das 7h às 19h; Informações: 3338-9100
  • Vacinação sem agendamento, no sábado (18), das 9h às 17h; e, no domingo (19), das 10h às 17h, no shopping Montserrat, em Colina de Laranjeiras
  • Disque-Silêncio - Telefone: (27) 99951-2321 (das 16h às 2h)
Prefeitura de Vila Velha: nos dias 20, 21 e 22 de fevereiro foi decretado ponto facultativo na prefeitura da cidade. Confira, abaixo, o funcionamento de alguns serviços essenciais. 
  • Saúde: os prontos atendimentos da Glória e de Cobilândia, UPA de Riviera da Barra além do Hospital Maternidade de Cobilândia, funcionarão normalmente em regime de 24 horas
  • Defesa Civil: equipes estarão de plantão; os registros podem ser feitos pelo 199 ou 193
  • Guarda Municipal: atuação normalmente; os acionamentos podem ser realizados pelo telefone (27) 3149-7444
  • Serviços urbanos: a coleta residencial vai funcionar normalmente, conforme dia e horário de cada região
  • Feiras livres: vão funcionar nos horários normais
Prefeitura de Vitória: a cidade decretou ponto facultativo nos dias 20, 21 e 22 de fevereiro. Porém, as unidades de saúde dos bairros Praia do Suá, Nova Palestina/Conquista, Maruípe, Santo Antônio, Jardim Camburi e Maria Ortiz funcionarão das 7h às 19h para atendimentos à população. Além disso, o PA de São Pedro, situado na rodovia Serafim Derenzi, em São Pedro III, e o PA da Praia do Suá, que funciona na rua Almirante Tamandaré, na Praia do Suá, vão manter o plantão 24 horas.
Os munícipes podem se informar sobre variados serviços e obter informações pelo Fala Vitória 156.
Prefeitura de Viana: durante os dias de carnaval, o município vai manter os serviços essenciais de serviços urbanos, saúde e defesa social. A equipe da Defesa Civil estará de plantão e poderá ser acionada pelos telefones (27) 99860-4360 e (27) 3255-1942. Os Prontos Atendimentos 24 horas, em Arlindo Villaschi, e a UPA, de Viana Sede, funcionam normalmente. O trabalho da equipe de limpeza do município também serão mantidos nestes dias.
As prefeituras de Guarapari e Fundão também foram demandadas pela reportagem. Assim que houver retorno, este texto será atualizado. 

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