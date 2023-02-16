Carnaval 2023: veja o que funciona e o que não funciona na Grande Vitória

Os dias de carnaval, comemorados entre 18 e 22 de fevereiro, irão mudar o calendário de shoppings, comércios, bancos e supermercados. Nas repartições públicas, algumas prefeituras optaram por decretar ponto facultativo na segunda-feira, terça e Quarta-feira de Cinzas, mantendo, contudo, o funcionamento dos serviços considerados essenciais. Confira o levantamento feito por A Gazeta que aponta a programação para a Grande Vitória durante os cinco dias de folia.
Shoppings
Shopping Vitória
- Sábado (18/02)
- Lojas e stands: 10h às 22h
- Alimentação: 10h às 23h
- Domingo (19/02)
- Lojas e stands: 14h às 21h, com funcionamento facultativo das 13h às 14h e das 21h às 22h
- Alimentação: 11h às 22h
- Segunda-feira (20/02), terça-feira (21/02) e quarta-feira (22/02)
- Lojas, stands e alimentação: 10h às 22h
A academia, o Centro Médico e Odontológico, o Centro Médico 2 e o Dermaskin Centro Estético funcionarão conforme definido pela operação. Já o cinema do Shopping Vitória funcionará de acordo com os horários das sessões.
Shopping Praia da Costa
- Sábado (18/02)
- Lojas e quiosques: 10h às 22h
- Praça de alimentação e lazer: 10h às 22h
- Cinema, restaurantes, Polícia Federal e academia: conforme programação no site
- Domingo (19/02)
- Lojas e quiosques: 14h às 20h, com abertura facultativa às 11h e fechamento facultativo às 21h
- Praça de alimentação e lazer: 11h às 21h
- Cinema, restaurantes, Polícia Federal e academia: conforme programação no site
- Segunda-feira (20/02), terça-feira (21/02) e quarta-feira (22/02)
- Lojas e quiosques: 10h às 22h
- Praça de alimentação e lazer: 10h às 22h
- Cinema, restaurantes, Polícia Federal e academia: conforme programação no site
Shopping Moxuara
- Sábado (18/02)
- Lojas e quiosques: 10h às 22h
- Praça de alimentação e lazer: 10h às 23h
- Cinema e restaurantes: conforme programação no site
- Domingo (19/02)
- Lojas e quiosques: 13h às 21h, com abertura facultativa a partir das 11h
- Praça de alimentação e lazer: 11h às 22h
- Cinema e restaurantes: conforme programação no site
- Segunda-feira (20/02), terça-feira (21/02) e quarta-feira (22/02)
- Lojas e quiosques: 10h às 22h
- Praça de alimentação e lazer: 10h às 22h
- Cinema e restaurantes: conforme programação no site
Shopping Mestre Álvaro
- Sábado (18/02)
- Lojas e quiosques: 10h às 22h
- Praça de alimentação e lazer: 10h às 23h
- Cinema: 10h às 23h
- Domingo (19/02)
- Lojas e quiosques: 13h às 21h, com abertura facultativa das 12h às 13h
- Praça de alimentação e lazer: 11h às 22h
- Cinema: 11h às 22h
- Segunda-feira (20/02), terça-feira (21/02) e quarta-feira (22/02)
- Lojas e quiosques: 10h às 22h
- Praça de alimentação e lazer: 10h às 22h
- Cinema: 10h às 22h
Masterplace Mall
- Hipermercado
- Expediente normal das 8h às 22h, e domingo das 8h às 14h
- Lojas de galeria e praça de alimentação
- Segunda-feira (20/02): abertura facultativa das 9h às 18h
- Terça-feira (21/02): abertura facultativa das 9h às 18h
- Quarta-feira (22/02): abertura após meio dia
- Academia
- De 18/02 a 21/02: 8h às 14h
- 22/02: expediente normal
Shopping Norte Sul
- Domingo (19/02)
- Lojas e quiosques: 13h às 19h, com abertura facultativa das 10h às 13h
- Praça de alimentação: 11h às 21h
- Cinema: conforme programação no site
- Segunda-feira (20/02)
- Lojas e quiosques: 13h às 19h, com abertura facultativa das 10h às 22h
- Praça de alimentação: 10h às 20h, com abertura facultativa das 10h às 22h
- Cinema: conforme programação no site
- Terça-feira (21/02)
- Lojas e quiosques: abertura facultativa das 10h às 22h
- Praça de alimentação: abertura facultativa das 10h às 22h
- Cinema: conforme programação no site
- Quarta-feira (22/02)
- Lojas e quiosques: 12h às 22h, com abertura facultativa das 10h às 22h
- Praça de alimentação: 11h às 22h
- Cinema: conforme programação no site
Shopping Vila Velha
- Sábado (18/02)
- Lojas e quiosques: 10h às 22h
- Alimentação: 11h às 23h
- Lazer (Bailinho de Carnaval): 14h às 18h
- Domingo (19/02)
- Lojas e quiosques: 14h às 21h, com abertura facultativa de 12h às 14h
- Alimentação: 11h às 22h
- Lazer (Bailinho de Carnaval e Carnavau): 14h às 18h
- Segunda-feira (20/02)
- Lojas e quiosques: 10h às 22h
- Alimentação: 11h às 23h
- Terça-feira (21/02)
- Lojas e quiosques: 14h às 21h, com abertura facultativa das 12h às 14h
- Alimentação: 11h às 22h
- Quarta-feira (22/02)
- Lojas e quiosques: 10h às 22h
- Alimentação: 11h às 23h
Shopping Jardins
- Sábado (18/02)
- Lojas, lotérica, torre médica e praça de alimentação: 9h às 21h
- Cinema: conforme programação no site
- Domingo (19/02)
- Lojas: fechadas
- Praça de alimentação: 11h às 21h
- Cinema: conforme programação no site
- Segunda e terça-feira (20 e 21/02)
- Lojas: fechadas
- Praça de alimentação: 11h às 21h
- Cinema: conforme programação no site
- Quarta-feira (22/02)
- Lojas, lotérica, torre médica e praça de alimentação: 12h às 21h
- Cinema: conforme programação no site
Shopping Montserrat
Apenas o Ciretran estará fechado entre os dias 18 e 22/02. As demais atividades - lojas e quiosques, alimentação, padaria e academia - funcionarão normalmente. Os horários podem ser conferidos no site do shopping.
Os Shopping Boulevard Vila Velha e o Shopping Laranjeiras também foram demandados pela reportagem. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.
Supermercados
Segundo a Associação Capixaba de Supermercados (Acaps), todos os supermercados do Espírito Santo deverão ter funcionamento especial durante o carnaval. Dessa forma, em cumprimento à Convenção Coletiva de Trabalho, os estabelecimentos estão autorizados a funcionar das 8h às 18h nos municípios onde for decretado feriado.
"A exceção é para os municípios que possuem convenções próprias ou aditivos que trazem outras orientações sobre a abertura dos supermercados nos feriados, devendo as mesmas serem obedecidas pelos estabelecimentos. Não sendo feriado e não havendo acordos coletivos, o horário de abertura das lojas pode ser definido pelas próprias empresas", informou a Associação.
Extrabom, Atacado Vem e Extraplus
- Lojas de Cariacica, Serra, Viana, Vitória e Vila Velha: funcionamento normal, de acordo com cada unidade, no período de 18 a 21/02 (de sábado a terça-feira).
- Lojas de Guarapari
- Extracenter Guarapari: sábado (7h às 23h), domingo (8h às 20h), segunda e terça-feira (7h às 22h)
- Muquiçaba: sábado (7h às 23h), domingo (8h às 18h), segunda e terça-feira (7h às 22h)
- Centro - Igreja Matriz: sábado (7h às 23h), domingo (8h às 18h), segunda e terça-feira (7h às 22h)
- Centro: sábado (6h30 às 22h), domingo (6h30 às 20h), segunda e terça-feira (6h30 às 22h)
- Praia do Morro: sábado (6h30 às 00h), domingo (6h30 às 22h), segunda-feira (6h30 às 00h), terça-feira (6h30 às 22h)
- Areia Preta: sábado (6h30 às 00h), domingo (6h30 às 22h), segunda-feira (6h30 às 00h), terça-feira (6h30 às 22h)
Carone
- Domingo (19/02)
- Lojas Centro de Vila Velha ("Caroninho"), Campo Grande e Itapuã - fechadas
- Lojas Coqueiral, Santa Lúcia e Praia de Itaparica - 8h às 14h
- Lojas Jardim da Penha, Praia da Costa, Jardim Camburi e Laranjeiras - 8h às 18h
- Segunda-feira (20/02)
- Centro de Vila Velha ("Caroninho") - 7h às 21h
- Lojas Coqueiral, Santa Lúcia, Campo Grande, Praia da Costa, Jardim Camburi, Laranjeiras e Praia de Itaparica - 8h às 21h
- Jardim da Penha - 8h às 22h
- Itapuã - fechada
- Terça-feira (21/02)
- Centro de Vila Velha ("Caroninho") - 7h às 21h
- Lojas Coqueiral, Santa Lúcia, Campo Grande, Praia da Costa, Jardim Camburi, Laranjeiras e Praia de Itaparica - 8h às 21h
- Jardim da Penha - 8h às 22h
- Itapuã - fechada
Epa Supermercados - lojas funcionarão no horário normal de cada unidade.
O Perim também foi demandado pela reportagem. Assim que houver retorno, o texto será atualizado.
Comércio de rua
Seguindo a Convenção Coletiva de Trabalho, firmada com o Sindicomerciários, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio ES) informou que, nos dias de folia, os trabalhadores podem ser convocados, porém, cabe a cada empresa decidir pela abertura do estabelecimento ou não.
Polo Moda da Glória
- 18/02 - funcionamento das 9h às 15h
- 19, 20 e 21/02 - lojas fechadas
- 22/02 - funcionamento das 9h às 18h
Bancos
De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), não haverá atendimento nas agências bancárias na segunda-feira (20) e na terça-feira (21). "Já na Quarta-Feira de Cinzas (22), o início do expediente será às 12h, no horário local, com encerramento previsto no horário normal de fechamento das agências", informou a Febraban.
Prefeituras
Prefeitura de Cariacica: nos dias 20, 21 e 22/02 - segunda, terça e Quarta-feira de Cinzas - será ponto facultativo na prefeitura da cidade. Por isso, nestes dias não haverá expediente nas repartições públicas e aulas na rede municipal. As atividades retornam no dia 23 de fevereiro (quinta-feira).
- Confira os serviços que estão mantidos nos dias 20, 21 e 22 de fevereiro:
- PA do Trevo de Alto Lage - 24 horas
- PA de Bela Vista - 7h às 17h
- PA de Nova Rosa da Penha I - 7h às 17h
- PA de Flexal - 24 horas
- Defesa Civil - 24 horas (em caso de emergências, os telefones de contato são 98831-6000 ou 199)
- Serviços de varrição e limpeza nas principais vias do município
- Coleta de lixo
Prefeitura da Serra: foi decretado ponto facultativo no município nos dias 20, 21 e 22 de fevereiro. No entanto, serviços considerados essenciais, como saúde, Guarda Civil Municipal e coleta de lixo, estão mantidos. Confira, abaixo, alguns horários:
- Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) de Carapina, Castelândia e Serra Sede, com atendimento 24 horas
- Hospital Municipal Materno Infantil (HMMI), em Colina de Laranjeiras, com atendimento 24 horas
- Farmácia Central, localizada em Jardim Limoeiro, das 7h às 19h; Informações: 3338-9100
- Vacinação sem agendamento, no sábado (18), das 9h às 17h; e, no domingo (19), das 10h às 17h, no shopping Montserrat, em Colina de Laranjeiras
- Disque-Silêncio - Telefone: (27) 99951-2321 (das 16h às 2h)
Prefeitura de Vila Velha: nos dias 20, 21 e 22 de fevereiro foi decretado ponto facultativo na prefeitura da cidade. Confira, abaixo, o funcionamento de alguns serviços essenciais.
- Saúde: os prontos atendimentos da Glória e de Cobilândia, UPA de Riviera da Barra além do Hospital Maternidade de Cobilândia, funcionarão normalmente em regime de 24 horas
- Defesa Civil: equipes estarão de plantão; os registros podem ser feitos pelo 199 ou 193
- Guarda Municipal: atuação normalmente; os acionamentos podem ser realizados pelo telefone (27) 3149-7444
- Serviços urbanos: a coleta residencial vai funcionar normalmente, conforme dia e horário de cada região
- Feiras livres: vão funcionar nos horários normais
Prefeitura de Vitória: a cidade decretou ponto facultativo nos dias 20, 21 e 22 de fevereiro. Porém, as unidades de saúde dos bairros Praia do Suá, Nova Palestina/Conquista, Maruípe, Santo Antônio, Jardim Camburi e Maria Ortiz funcionarão das 7h às 19h para atendimentos à população. Além disso, o PA de São Pedro, situado na rodovia Serafim Derenzi, em São Pedro III, e o PA da Praia do Suá, que funciona na rua Almirante Tamandaré, na Praia do Suá, vão manter o plantão 24 horas.
Os munícipes podem se informar sobre variados serviços e obter informações pelo Fala Vitória 156.
Prefeitura de Viana: durante os dias de carnaval, o município vai manter os serviços essenciais de serviços urbanos, saúde e defesa social. A equipe da Defesa Civil estará de plantão e poderá ser acionada pelos telefones (27) 99860-4360 e (27) 3255-1942. Os Prontos Atendimentos 24 horas, em Arlindo Villaschi, e a UPA, de Viana Sede, funcionam normalmente. O trabalho da equipe de limpeza do município também serão mantidos nestes dias.
As prefeituras de Guarapari e Fundão também foram demandadas pela reportagem. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.