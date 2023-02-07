Carnaval: 5 dicas para curtir os dias de folia sem gastar muito

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Defina quanto você pode gastar e faça um planejamento

O primeiro passo para curtir o carnaval e economizar é fazer contas. Por isso, é importante separar o montante que você pode gastar e esse será o seu teto: isso incluiu alimentação, bebida, transporte, fantasia e hospedagem, caso opte em viajar. Outra boa prática, que pode tornar ainda mais fácil a organização, é definir o valor a ser gasto por dia, evitando despesas excedentes.

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Se for viajar, pesquise antes

Normalmente, os preços de passagens e hospedagens ficam mais caros na época do carnaval. Por isso, pesquise bem sobre o local e, no caso de viagens para destinos distantes, o ideal é comprar as passagens aéreas com antecedência, além de avaliar a possibilidade de usar promoções de milhas e cashbacks. Por ser alta temporada, ir para cidades do litoral pode pesar no bolso, mas viajar para cidades menos movimentadas pode ficar mais em conta. E se a viagem for com os amigos, ainda dá para dividir gasolina, custos com carro, hospedagem e as compras do mercado.

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Priorize programações gratuitas

Seja na sua cidade ou turistando, procure opções gratuitas: bloquinhos de rua e shows são ótimas opções. Mas se você escolher uma programação mais tranquila para levar as crianças e curtir com a família, prefira frequentar praias, parques, praças e visitar alguns pontos turísticos. Se o seu objetivo é se divertir descansando, você pode aproveitar o feriadão para iniciar uma série nova, colocar a leitura em dia ou fazer uma sessão de cinema em casa com a família. Outra alternativa é convidar os amigos para festejar em casa.

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Faça sua própria fantasia

Além de ser divertido, fazer a própria fantasia vai te ajudar a economizar. Procure acessórios que você já tenha no armário e reaproveite as fantasias antigas e também suas próprias roupas. Use e abuse da criatividade e aposte em cores, purpurina e acessórios. Na internet, é possível buscar referências para se inspirar.

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Inclua o carnaval no seu orçamento