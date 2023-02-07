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Sem farra de grana

Carnaval: 5 dicas para curtir os dias de folia sem gastar muito

Aproveite a festa para se divertir, descansar e relaxar, mas sem descuidar do seu bolso

Públicado em 

07 fev 2023 às 09:35
Isis Parteli

Colunista

Isis Parteli

Economia no carnaval
Seja qual for sua programação no carnaval, é possível economizar Crédito: Shutterstock
Desde os primeiros dias de fevereiro, já foi possível notar a movimentação dos bloquinhos de rua, já comemorando o carnaval. Há quem diga que a folia começa no Espírito Santo, em referência aos desfiles das escolas de samba, que ocorrerá neste final de semana.
A data oficial do carnaval deste ano é 21 de fevereiro, e seja para cair na folia, viajar ou descansar, a dúvida é sempre a mesma: como fazer isso mantendo o bolso em dia? Independentemente de qual seja o seu programa, sempre é possível economizar.
É muito comum que gastos com lazer não estejam previstos no orçamento. Portanto, para garantir a diversão sem gastar demais, é importante incluir essas despesas no seu planejamento financeiro e definir a programação de acordo com a sua disponibilidade de grana.
Se você quer curtir o carnaval sem gastar muito, siga essas dicas:

01

Defina quanto você pode gastar e faça um planejamento

O primeiro passo para curtir o carnaval e economizar é fazer contas. Por isso, é importante separar o montante que você pode gastar e esse será o seu teto: isso incluiu alimentação, bebida, transporte, fantasia e hospedagem, caso opte em viajar. Outra boa prática, que pode tornar ainda mais fácil a organização, é definir o valor a ser gasto por dia, evitando despesas excedentes.

02

Se for viajar, pesquise antes

Normalmente, os preços de passagens e hospedagens ficam mais caros na época do carnaval. Por isso, pesquise bem sobre o local e, no caso de viagens para destinos distantes, o ideal é comprar as passagens aéreas com antecedência, além de avaliar a possibilidade de usar promoções de milhas e cashbacks. Por ser alta temporada, ir para cidades do litoral pode pesar no bolso, mas viajar para cidades menos movimentadas pode ficar mais em conta. E se a viagem for com os amigos, ainda dá para dividir gasolina, custos com carro, hospedagem e as compras do mercado.

03

Priorize programações gratuitas

Seja na sua cidade ou turistando, procure opções gratuitas: bloquinhos de rua e shows são ótimas opções. Mas se você escolher uma programação mais tranquila para levar as crianças e curtir com a família, prefira frequentar praias, parques, praças e visitar alguns pontos turísticos. Se o seu objetivo é se divertir descansando, você pode aproveitar o feriadão para iniciar uma série nova, colocar a leitura em dia ou fazer uma sessão de cinema em casa com a família. Outra alternativa é convidar os amigos para festejar em casa. 

04

Faça sua própria fantasia

Além de ser divertido, fazer a própria fantasia vai te ajudar a economizar. Procure acessórios que você já tenha no armário e reaproveite as fantasias antigas e também suas próprias roupas. Use e abuse da criatividade e aposte em cores, purpurina e acessórios. Na internet, é possível buscar referências para se inspirar.

05

Inclua o carnaval no seu orçamento

O carnaval não é um feriado nacional oficial, mas, sim, ponto facultativo na maior parte do país. Apesar disso, os órgãos públicos e bancos não funcionam. Embora as empresas não tenham obrigação, a maioria delas concede folga nesse período. Se você geralmente tem folga no carnaval, incluir esse feriadão no seu orçamento permite que você se divirta sem se preocupar com o bolso. Planejando com antecedência, você pode reservar uma quantia do seu ganho mensal para essa finalidade. Com organização e foco, é possível poupar e se divertir. Afinal, a vida não é só pagar boletos.
Os momentos de descanso são fundamentais para manter o equilíbrio pessoal e profissional, contribuindo para o aumento da criatividade, concentração e disposição. Aproveite a folia para se divertir, descansar e relaxar, mas sem gastar muito!

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Isis Parteli

Formada em Ciências Contábeis pela Ufes, com MBA em Controladoria e Finanças e certificações em metodologias ágeis e métricas de produtos. Atua há mais de 18 anos no setor bancário, com experiência em gestão de produtos e projetos. Atualmente, lidera a área de Inovação em Meios de Pagamento e Investimentos do Banestes

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