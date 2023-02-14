Carnaval é feriado? Posso emendar? Tire suas dúvidas e veja o que diz a lei

01

Se eu trabalhar em algum dos dias do carnaval, tenho que receber dobrado ou ter folga?

Como não é feriado, o carnaval é um dia normal de trabalho e não gera pagamento de hora extra nem obrigação de concessão de folga compensatória. Algumas categorias, por conta de convenção coletiva, não trabalham naturalmente nesses dias, porém fica estipulado, no acordo coletivo, um percentual de pagamento de horas extras, caso haja expediente.

02

As folgas compensatórias têm que ser antes ou depois do carnaval?

Os empregadores que optarem por conceder folga no carnaval deverão negociar com o empregado ou sindicato da categoria para compensação na mesma semana ou mês, sem exceder o limite de 2 horas extras diárias. Existe também a possibilidade de fazer a compensação desses dias não trabalhados antes do carnaval ou fazer um banco de horas de até 6 meses.

03

O feriado é só para quem trabalha presencialmente?

Se for determinado legalmente o feriado no Estado ou município em que o cidadão está, este vale para todos os trabalhadores com carteira assinada (CLT), mesmo que estejam em home office.

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O mesmo vale para trabalhadores domésticos?

Sim. Trabalhadores domésticos têm os mesmo direitos quanto a esse aspecto.

05

Os dias de folga dados pelo empregador, de sexta até quarta-feira, por exemplo, podem ser descontados pela empresa?

Se a concessão da folga for uma opção do empregador, ele não pode descontar o dia, apenas negociar a compensação com o empregado ou sua representação coletiva.

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Como formalizar o que foi combinado?

Por acordo individual ou coletivo de trabalho. É aconselhável o empregado guardar comunicações por e-mail ou WhatsApp, com as orientações para esse período.

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O que acontece se o funcionário faltar?

No caso de a empresa optar por manter o expediente durante os dias de folia, e o funcionário faltar ao trabalho sem justificativa, ele estará desrespeitando uma ordem patronal, diz o advogado Luís Carlos Mello. Nesse caso, a empresa pode descontar esse dia no salário e deixar de remunerar o dia do descanso semanal. "A Lei 605/49 assegura ao trabalhador a remuneração do dia do descanso somente se tiver cumprido a jornada da referida semana com assiduidade e pontualidade", explica. Em alguns casos, ele também pode ter desconto nas férias, na cesta básica e outros benefícios.

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O trabalhador pode ser demitido se faltar?

A falta injustificada não é razão para uma demissão por justa causa, afirma Stefany Klein. "Para configurar uma demissão por justa causa, seria preciso no mínimo 30 dias de falta ou uma conduta reiterada. Dependendo do empregador, além do desconto, a punição pode ser uma suspensão ou até uma advertência."

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Que tipo de acordo pode ser definido entre patrão e funcionário?