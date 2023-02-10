Especialistas dão dicas de como preparar o corpo para cair na folia

Carnaval de Vitória: cuidar do corpo é fundamental para aproveitar a festa Crédito: Shutterstock

A partir de hoje (10), Vitória abre os festejos de carnaval do país com os desfiles das escolas de samba no Sambão do Povo. Para encarar a maratona de desfiles com a temperatura lá em cima, enfrentando cansaço e até alguns inconvenientes como sede e fome, convidamos médicos para dar dicas do que fazer antes, durante e depois do evento para evitar muitos problemas comuns sentidos no corpo. Confira.

Descanse bem na véspera: uma boa noite de sono confere muito mais disposição ao organismo, então é essencial que você descanse antes do evento. Tome cuidado com a alimentação, evitando comidas mais gordurosas, mas ao mesmo tempo evitando dietas mais restritivas. Lembre-se que o seu corpo precisa de nutrientes para enfrentar a maratona. “Antes do evento, preferencialmente não pular nenhuma das grandes refeições, pois isso faz com que a rotina se perca. Um café da manhã reforçado, com frutas, ovos ou iogurte, cereais e aveia, por exemplo, vai ajudar a aguentar o dia”, explica a médica nutróloga Marcella Garcez.

Prepare-se antes: problemas como câimbras e dores musculares, principalmente nas pernas e nos pés, são comuns nesse tipo de evento. "Dessa forma, é importante que você escolha sapatos adequados e confortáveis para encarar o dia de shows e não se esqueça de realizar um bom alongamento antes de sair de casa”, destaca a cirurgiã vascular Aline Lamaita.

Hidrate-se e evite a bebedeira: é fundamental que você tome cuidado com a desidratação e consuma bastante água. “Isso por que o calor intenso e o consumo de bebidas alcoólicas em excesso podem aumentar a incidência de câimbras, dores musculares e a retenção de líquidos”, lembra Aline Lamaita. Também é preciso tomar cuidado com o consumo excessivo de álcool: “Além da desidratação, outro fator importante causado pelo álcool é a sobrecarga do rim. O etanol atrapalha a função do hormônio antidiurético, que garante que o corpo não perca muita água, fazendo com que o rim deixe de concentrar a urina, perdendo mais água que o habitual. Como a bebida leva o corpo a fazer um esforço muito grande para colocar a substância para fora, é preciso diluir em água e eliminar na forma de urina, causando a desidratação”, explica a médica nefrologista Caroline Reigada.

Cuide da pele ao chegar em casa: os cuidados não param após o fim da festa. Ao chegar em casa, é importante que você invista em uma poderosa rotina skincare capaz de remover sujidades acumuladas na pele e tratar os danos que o tecido pode ter sofrido durante o dia. "É fundamental, por exemplo, usar um sabonete facial ou espuma de limpeza com fórmula cremosa e suave que consiga remover a oleosidade e a sujeira da pele sem agredi-la", diz a dermatologista Paola Pomerantzeff.

Descanse: permita-se descansar, com uma boa noite de sono para que seu corpo possa recuperar energia e suas pernas tenham o descanso adequado. Segundo Aline Lamaita, como durante esses eventos nós dormimos tarde e permanecemos muitas horas em pé, existe uma tendência à retenção de líquidos e inchaço, principalmente para pessoas com problemas de circulação, obesos, gestantes e portadores de pressão alta. “É importante lembrar que, se o inchaço permanecer por um longo período, a incidência de erisipelas, flebite e até trombose aumenta”, explica a médica. Se possível, marque uma massagem relaxante para um dia após os desfiles.

E se as pernas e pés ficarem inchados: neste caso, a médica recomenda que se durma com as pernas elevadas, colocando um travesseiro sob elas, e realize compressas frias no final do dia. Além disso, é preciso tomar cuidado com a alimentação durante os desfiles, evitando o consumo de refrigerantes e comidas industrializadas, pois o excesso de sódio pode aumentar a pressão arterial e piorar o inchaço. “É importante também que nunca se escalde os pés ou realize qualquer tipo de compressa quente, pois essas podem causar dilatação dos vasos sanguíneos e agravar o quadro”, alerta Aline Lamaita. “Para quem já possui predisposição para retenção hídrica, consulte um vascular, pois existem medicações, meias e até cremes que podem deixar suas pernas bem mais leves e saudáveis para curtir o show”, finaliza a médica.