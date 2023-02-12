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Desfiles no Sambão

Grupo especial: vote na escola que merece o título do Carnaval de Vitória

Após a apresentação das sete agremiações que fazem parte da elite da folia, A Gazeta quer saber a sua opinião sobre qual delas deve ganhar a disputa em 2023; participe da enquete
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 fev 2023 às 08:06

Publicado em 12 de Fevereiro de 2023 às 08:06

As sete escolas do Grupo Especial do Carnaval de Vitória brilharam na briga pelo título
As sete escolas do Grupo Especial do Carnaval de Vitória brilharam na briga pelo título Crédito: Arte A Gazeta
As sete escolas do Grupo Especial do Carnaval de Vitória levaram muito brilho e luxo para o Sambão do Povo em 2023. Nos desfiles, que começaram na noite de sábado (11) e terminaram na manhã de domingo (12), as agremiações tiveram como destaque unânime as baterias, que deram um show em geral. Os sambas-enredo também empolgaram e alguns grudaram no público.
Estão na disputa pelo título mais cobiçado do carnaval capixaba as escolas: Unidos da Piedade, Unidos de Jucutuquara, Novo Império, Boa Vista, Mocidade Unida da Glória, Andaraí e Chegou o que Faltava. O resultado só sairá na quarta-feira (15), quando serão reveladas as notas dos julgadores.
Mas até lá você pode opinar sobre qual a sua favorita, isto é, quem merece o título de campeã do carnaval capixaba. A Gazeta preparou uma enquete para todo aquele que é fã da festa, torcedor apaixonado ou apenas admirador do espetáculo dar seu palpite. Vote até às 18h de terça-feira (14):

Confira como cada escola passou na avenida

Piedade

Jucutuquara

Novo Império

Boa Vista

MUG

Andaraí

Chegou o que faltava

+ CARNAVAL DE VITÓRIA

Compositor do samba da Boa Vista, Adnet acompanha desfile pela TV

Carnaval de Vitória atrai público animado até de outros países

Vídeo: público faz show de luzes na arquibancada para receber a Novo Império

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