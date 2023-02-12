Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
De arrepiar

Vídeo: público faz show de luzes na arquibancada para receber a Novo Império

Público iluminou a arquibancada para receber a atual campeão do Carnaval de Vitória, cena que levou foliões à emoção no Sambão do Povo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 fev 2023 às 01:36

Publicado em 12 de Fevereiro de 2023 às 01:36

Um momento de arrepiar e que fez muito folião ir às lágrimas de emoção no Sambão do Povo. Quando foi dada a largada para o desfile da Novo Império e a passarela do samba se iluminou apenas com as cores da agremiação — azul, branco e rosa —, o público acendeu as lanternas dos celulares e transformou a arquibancada em um painel de luzes.
O espetáculo ficou ainda mais bonito com o intérprete Kléber Simpatia soltando a voz, anunciando a entrada da atual campeã do Carnaval de Vitória.
A Novo Império traz o enredo "Imperium — abram alas para vossas majestades" para brigar pelo título pelo segundo ano consecutivo. Na avenida, cerca de 1.500 componentes formam um baile para comemorar a sétima estrela e, em uma viagem no tempo, entre majestades e coroas, busca ser coroada pela oitava vez.

Veja Também

Vídeo: cachorro 'empurra' carro alegórico durante desfile da Piedade

Com o Nordeste no ES, Jucutuquara levanta o Sambão, mas corre no fim

Unidos da Piedade faz desfile cheio de emoção, mas extrapola tempo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Sambão do Povo Novo Império Desfile das Escolas de Samba Carnaval de Vitória 2023 Carnaval 2023
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tem talento capixaba no maior evento de design e mobiliário do mundo
Imagem de destaque
Veja como o ovo ajuda a fortalecer a saúde no outono
Imagem de destaque
Motorista morre após carro bater em barranco na BR 482, em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados