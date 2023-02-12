Vídeo: público faz show de luzes na arquibancada para receber a Novo Império

O espetáculo ficou ainda mais bonito com o intérprete Kléber Simpatia soltando a voz, anunciando a entrada da atual campeã do Carnaval de Vitória.

A Novo Império traz o enredo "Imperium — abram alas para vossas majestades" para brigar pelo título pelo segundo ano consecutivo. Na avenida, cerca de 1.500 componentes formam um baile para comemorar a sétima estrela e, em uma viagem no tempo, entre majestades e coroas, busca ser coroada pela oitava vez.