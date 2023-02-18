É carnaval: os blocos de rua programados para cada dia e cidade do ES

Atualização
24/02/2023 - 10:42
O bloco Pela Donas do Centro não vai desfilar mais no domingo (26) como anunciado anteriormente pela Prefeitura de Vitória (PMV). Os blocos Esquerda Festiva e Prakabá, previstos para desfilarem, respectivamente, nos dias 25 e 26 de fevereiro tiveram seus alvarás suspensos e não poderão desfilar. A medida foi tomada pela PMV, conforme recomendação do MPES (Ministério Público do Estado do Espírito Santo). A matéria foi atualizada com a retirada dos eventos.
Pode preparar a fantasia porque, depois de dois anos, o carnaval de rua voltou. Para ajudar capixabas e turistas a curtir a folia, "HZ" preparou o Agendão de Blocos com a programação dos blocos de rua para o mês inteiro,E o melhor: pelo Espírito Santo todo, de Norte a Sul.
Tem para quem gosta de curtir em família, quem vai levar as crianças e até opção de bloco católico! É para todo mundo se divertir do jeito que quiser.