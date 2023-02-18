Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • É carnaval: os blocos de rua programados para cada dia e cidade do ES
Folia começou

É carnaval: os blocos de rua programados para cada dia e cidade do ES

Infográfico mostra onde curtir a folia de Norte a Sul do Estado, com horários e trajetos dos blocos confirmados no carnaval 2023
Beatriz Heleodoro

Beatriz Heleodoro

Publicado em 18 de Fevereiro de 2023 às 08:58

Última edição do bloco Regional da Nair reuniu 70 mil foliões em Vitória
Última edição do bloco Regional da Nair reuniu 70 mil foliões em Vitória Crédito: Helio Filho

Atualização

24/02/2023 - 10:42
O bloco Pela Donas do Centro não vai desfilar mais no domingo (26) como anunciado anteriormente pela Prefeitura de Vitória (PMV). Os blocos Esquerda Festiva e Prakabá, previstos para desfilarem, respectivamente, nos dias 25 e 26 de fevereiro tiveram seus alvarás suspensos e não poderão desfilar. A medida foi tomada pela PMV, conforme recomendação do MPES (Ministério Público do Estado do Espírito Santo). A matéria foi atualizada com a retirada dos eventos.
Pode preparar a fantasia porque, depois de dois anos, o carnaval de rua voltou. Para ajudar capixabas e turistas a curtir a folia, "HZ" preparou o Agendão de Blocos com a programação dos blocos de rua para o mês inteiro,E o melhor: pelo Espírito Santo todo, de Norte a Sul. 
Tem para quem gosta de curtir em família, quem vai levar as crianças e até opção de bloco católico! É para todo mundo se divertir do jeito que quiser.

Infográfico: agendão de blocos 2023

Veja Também

Não vai pular carnaval? Tem roteiros e cinema a preço especial no ES

Blocos tradicionais do ES estão animados com o retorno do carnaval nas ruas

6 danos causados pelo consumo excessivo do álcool

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Carnaval Cultura
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Maxiane e Jonas chamam atenção em comercial com apelidos dados no BBB 26
CBN Vitória - Juliana Morgado
CBN Vitória ao vivo: confira as principais notícia do ES
Imagem de destaque
Veja as praias liberadas para curtir o feriadão na Grande Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados