6 danos causados pelo consumo excessivo do álcool

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Redução do metabolismo:

O fígado é o responsável por digerir as bebidas alcoólicas. Porém, esse mesmo órgão é o responsável pelo metabolismo de gordura. “O fígado trabalha diariamente quebrando as gorduras da sua alimentação e eliminando as toxinas. Quando você bebe álcool, acaba adicionando mais uma tarefa na função do órgão. Dessa forma, o fígado não consegue processar a gordura de maneira tão rápida e eficientemente, pois estará, também, trabalhando para expelir o álcool. Como consequência, ocorre a desaceleração do metabolismo, levando, inclusive, ao acúmulo de gordura”, explica Marcella Garcez. Logo, como o fígado já estará sobrecarregado na tentativa de metabolizar o álcool, o recomendado é que, após consumir bebidas alcoólicas, você evite alimentos pesados, como carnes vermelhas, dando preferência a carnes brancas cozidas e grelhadas, além de muita salada e fruta.

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Desidratação da pele:

A perda d’água causada pelo álcool afeta a saúde da pele. “A pele também é um dos tecidos periféricos de onde o organismo retira água para metabolizar o álcool. Como resultado, o tecido cutâneo pode sofrer com desidratação, descamação e perda de viço e brilho”, afirma a dermatologista Paola Pomerantzeff. Além de desidratar, o álcool também pode levar a um processo inflamatório da pele. Para manter a saúde da pele em dia, é interessante, além de ingerir bastante água e evitar o consumo de álcool, apostar na utilização de cremes hidratantes com antioxidantes para ajudar na recuperação do tecido cutâneo.

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Diminuição das chances de gravidez:

Mesmo o consumo moderado de álcool pode ter diversos efeitos maléficos no organismo, incluindo prejuízos à fertilidade. Segundo o ginecologista obstetra Fernando Prado, da Neo Vita, um estudo do ano passado mostrou que as mulheres que desejam engravidar devem evitar o consumo excessivo de álcool. “Na segunda metade do ciclo menstrual, o álcool está relacionado a chances reduzidas de gravidez, mesmo o consumo moderado”, explica o especialista. Segundo o médico, a ingestão de álcool afeta os processos envolvidos na ovulação, de modo que nenhum óvulo é liberado durante a parte ovulatória do ciclo, e que o álcool pode afetar a capacidade de um óvulo fertilizado se implantar no útero.

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Danos articulares:

O álcool também é um fator de risco para dores articulares. "O álcool pode causar o aumento do Ácido Úrico no sangue, condição chamada de hiperuricemia, que leva a inflamação das articulações e, quando não tratada, pode ocasionar lesões da cartilagem articular, que evoluem para a artrose", explica o ortopedista Marcos Cortelazo.

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Problemas circulatórios:

Por favorecer a desidratação, o álcool, além de aumentar a incidência de câimbras e dores musculares, também pode fazer com que o organismo retenha mais líquidos. “Como resultado, ficamos mais inchados e a pressão sobre as veias e artérias aumenta, o que pode contribuir para o surgimento de problemas vasculares como varizes e trombose”, destaca a cirurgiã vascular Aline Lamaita.

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Surgimento de doenças orais: