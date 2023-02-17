Não vai pular carnaval? Tem roteiros e cinema a preço especial no ES

Itaúnas é uma das opções de destinos para fugir da folia de rua neste Carnaval Crédito: Leonardo Merçon

Nem só de blocos de rua e purpurina é feito o Carnaval. O feriado, que ocorre entre os dias 18 e 21 de fevereiro neste ano, pode ser a oportunidade ideal para quem não quer cair na folia e prefere outros tipos de programação.

Desde opções de passeios para conhecer o Espírito Santo até programação especial com desconto em sessões de cinema, tem de tudo para todo mundo!

A seguir, você confere dicas que 'HZ' reuniu para você aproveitar o feriadão:

CINEMA A R$ 10

Vai ficar pela Grande Vitória e mesmo assim dispensa a programação de blocos de rua? Que tal aproveitar uma programação especial para maratonar no cinema, então?

No Cine Jardins, no shopping Jardins, em Jardim da Penha, indicados ao Oscar 2023 estarão em cartaz até a terça (21) de Carnaval. Os ingressos estarão no valor único de R$ 10, em qualquer sessão. Na quarta (22), a entrada ao cinema vai custar R$ 8. O destaque da programação é para as estreias de "A Baleia" e o "Triângulo da Tristeza”.

FESTIVAIS GASTRONÔMICOS

Rua do Lazer de Santa Teresa decorada para o carnaval 2023 Crédito: Stefam Rossi

Santa Teresa, a terra dos Colibris, também tem várias programações para quem for visitar a cidade no feriado de Carnaval, além da folia de marchinhas . O foco é na gastronomia. Quem gosta de comida de boteco e cerveja artesanal, pode desfrutar do Festival Santo Boteco , que reúne a culinária de três botecos, até a terça-feira de Carnaval (21).

Já para os que sobem a serra procurando por massa, o Festival Nostra Cucina também estará rolando até a quinta (23) e promete pratos diversos e deliciosos.

Mais informações sobre os festivais gastronômicos que estão rolando por Santa Teresa você pode conferir na seção de gastronomia de HZ.

PARQUES

Na busca por opções para estar em contato com a natureza, por um dia que seja, já pensou em visitar os parques estaduais que temos pelo Espírito Santo? De Norte a Sul, você pode se desconectar e recarregar as energias! Veja três opções:

1. PARQUE ESTADUAL DE ITAÚNAS

Pé na areia, forró e praia em um só lugar? Partiu Itaúnas, em Conceição da Barra! Recheada de cultura e história, a Vila é ideal para quem quer respirar um ar fresco e desfrutar da natureza. Os destaques vão para a Trilha do Tamandaré e para o Rio Itaúnas.

Itaúnas Crédito: Leonardo Merçon

2. PARQUE PAULO CÉSAR VINHA

Em Guarapari, o antigo Parque Estadual de Setiba recebe visitações gratuitas todos os dias, de 8 às 17h. Para acessar as trilhas do parque, só até às 15h. Com opções de lagoas, mirantes e praias, quem visitar o Paulo César Vinha, com certeza, terá um bom feriado de Carnaval.

Vista aérea do Parque Paulo César Vinha, com destaque para a Lagoa de Caraís e a vegetação de restinga Crédito: Karolilna Gazoni I Iema

3. PARQUE CACHOEIRA DA FUMAÇA

Caso queira ir um pouquinho mais longe, a dica é desbravar o Caparaó, onde fica o Parque Cachoeira da Fumaça. Os atrativos abertos, no momento, são a própria Cachoeira da Fumaça, o circuito do Córrego Graminha e a trilha das Abelhas Nativas.

Cachoeira localizada no Parque da Fumaça, na região do Caparaó Crédito: Filipe Vargas

TURISMO PELO ES

Agora, que tal colocar o pé na estrada? Comentarista da rádio CBN Vitória e produtora de conteúdo para o Guia Capixaba, Giovana Duarte tem cinco dicas de roteiros pelo ES para este feriado. Confira: