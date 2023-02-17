Não vai pular carnaval? Tem roteiros e cinema a preço especial no ES

Nem só de blocos de rua e purpurina é feito o Carnaval. O feriado, que ocorre entre os dias 18 e 21 de fevereiro neste ano, pode ser a oportunidade ideal para quem não quer cair na folia e prefere outros tipos de programação.
Desde opções de passeios para conhecer o Espírito Santo até programação especial com desconto em sessões de cinema, tem de tudo para todo mundo!
A seguir, você confere dicas que 'HZ' reuniu para você aproveitar o feriadão:
CINEMA A R$ 10
Vai ficar pela Grande Vitória e mesmo assim dispensa a programação de blocos de rua? Que tal aproveitar uma programação especial para maratonar no cinema, então?
No Cine Jardins, no shopping Jardins, em Jardim da Penha, indicados ao Oscar 2023 estarão em cartaz até a terça (21) de Carnaval. Os ingressos estarão no valor único de R$ 10, em qualquer sessão. Na quarta (22), a entrada ao cinema vai custar R$ 8. O destaque da programação é para as estreias de "A Baleia" e o "Triângulo da Tristeza”.
FESTIVAIS GASTRONÔMICOS
Santa Teresa, a terra dos Colibris, também tem várias programações para quem for visitar a cidade no feriado de Carnaval, além da folia de marchinhas. O foco é na gastronomia. Quem gosta de comida de boteco e cerveja artesanal, pode desfrutar do Festival Santo Boteco, que reúne a culinária de três botecos, até a terça-feira de Carnaval (21).
Já para os que sobem a serra procurando por massa, o Festival Nostra Cucina também estará rolando até a quinta (23) e promete pratos diversos e deliciosos.
Mais informações sobre os festivais gastronômicos que estão rolando por Santa Teresa você pode conferir na seção de gastronomia de HZ.
PARQUES
Na busca por opções para estar em contato com a natureza, por um dia que seja, já pensou em visitar os parques estaduais que temos pelo Espírito Santo? De Norte a Sul, você pode se desconectar e recarregar as energias! Veja três opções:
1. PARQUE ESTADUAL DE ITAÚNAS
Pé na areia, forró e praia em um só lugar? Partiu Itaúnas, em Conceição da Barra! Recheada de cultura e história, a Vila é ideal para quem quer respirar um ar fresco e desfrutar da natureza. Os destaques vão para a Trilha do Tamandaré e para o Rio Itaúnas.
2. PARQUE PAULO CÉSAR VINHA
Em Guarapari, o antigo Parque Estadual de Setiba recebe visitações gratuitas todos os dias, de 8 às 17h. Para acessar as trilhas do parque, só até às 15h. Com opções de lagoas, mirantes e praias, quem visitar o Paulo César Vinha, com certeza, terá um bom feriado de Carnaval.
3. PARQUE CACHOEIRA DA FUMAÇA
Caso queira ir um pouquinho mais longe, a dica é desbravar o Caparaó, onde fica o Parque Cachoeira da Fumaça. Os atrativos abertos, no momento, são a própria Cachoeira da Fumaça, o circuito do Córrego Graminha e a trilha das Abelhas Nativas.
TURISMO PELO ES
Agora, que tal colocar o pé na estrada? Comentarista da rádio CBN Vitória e produtora de conteúdo para o Guia Capixaba, Giovana Duarte tem cinco dicas de roteiros pelo ES para este feriado. Confira:
01
Rota da Ferradura (Guarapari)
Localizada no litoral sul do ES, ali na BR 101, a Rota da Ferradura compreende os distritos de São João do Jabuti, Boa Esperança e Buenos Aires, em Guarapari. Pelo caminho, é possível encontrar pousadas, bares, restaurantes, cafeterias e cervejaria, além de opções de agro turismo. O destaque vai para a Cachoeira do Turco.
02
Santa Maria de Jetibá
Se você busca por experiências, Santa Maria de Jetibá é o lugar ideal! Caso queira matar o calor, você pode conhecer a Cachoeira do Marquardt, em Alto Santa Maria do Garrafão. Outra opção é desfrutar da Pousada Cama e Café Waiands Huss que oferece visitas às plantações de uvas, morangos, uma ótima escolha para agro turismo.
03
Venda Nova do Imigrante
Terra da polenta, o que não falta em Venda Nova do Imigrante é agroturismo. São mais de 50 opções! Quem quiser conhecer produtores familiares pode visitar a Artelatte Queijos, o Socol Lorenção, a Cláudia Artesanatos e a Fazenda Carnielli. As dicas especiais da Giovana são a Rampa de Voo Livre, o Lago de Alto Bananeiras e a Pedra do Rego, para quem gosta de aventura em meio à natureza.
04
Afonso Cláudio
É em Afonso Cláudio que fica a incrível Cachoeira de Santa Luzia. A queda d'água é de 50 metros e forma uma piscina natural. O local fica na BR-484, a 12km do centro do munícipio. Afonso Cláudio também é o destino ideal para quem busca aventuras como a trilha dos Três Pontões.
05
Viana
Já conheceu o Morro do Urubu, em Viana? Trata-se de uma rampa de voo livre, com 260 metros de altitude. A vista, imperdível, é para o Sítio Gava, que possui piscinas naturais e pesque-pague. Além dessa opção, também é possível conhecer o Polo de Cerveja do município, com opções de cervejas artesanais.