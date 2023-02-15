Festival Santo Boteco é a atração do carnaval em Santa Teresa

de 17 a 21 de fevereiro.

na Praça da Cultura, próximo à rodoviária, Centro, Santa Teresa.

praça de alimentação com botecos e cervejarias teresenses, produtos da agroindústria artesanal e artesanato da Região dos Imigrantes, shows musicais e carnaval de marchinhas.

Instituto Panela de Barro e Região dos Imigrantes Convention & Visitors Bureau, com apoio da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado (Aderes), do Serviço Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Espírito Santo (Sebrae-ES) e da Prefeitura de Santa Teresa.