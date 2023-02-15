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Folia nas montanhas

Festival Santo Boteco é a atração do carnaval em Santa Teresa

Marchinha, bloco afro, petiscos, fogo de chão e cervejas artesanais farão parte do evento, que acontece de 17 a 21 de fevereiro
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 15 de Fevereiro de 2023 às 18:13

Rua do Lazer de Santa Teresa decorada para o carnaval 2023
Rua do Lazer ganhou decoração especial para a folia Crédito: Stefam Rossi
Um carnaval regado a marchinhas, petiscos de dar água na boca e cerveja artesanal é o que promete o Santo Boteco - Festival Gastronômico e Cultural de Santa Teresa durante o feriado da folia.
Com entrada gratuita, o evento acontecerá na Praça da Cultura, próximo à rodoviária da cidade, entre os dias 17, sexta-feira, e 21 de fevereiro, terça-feira de carnaval. 
A gastronomia estará representada por três dos principais botecos teresenses. O Ninho do Colibri servirá dois petiscos de seu cardápio: bolinho de bacalhau com molho tártaro (R$ 20 a porção com 10 unidades) e bolinho de linguiça (R$ 7 a unidade ou R$ 20 a porção com 10). 
Bolinhos de linguiça do Ninho do Colibri Botequim, em Santa Teresa
Bolinhos de linguiça do botequim Ninho do Colibri Crédito: Reprodução/Instagram
Já o Boteco do Lazer vai marcar presença com um dos seus carros-chefes, o torresmo de barriguinha suína (R$ 7 a unidade), e o Costelitos terá para venda diversos embutidos suínos artesanais (R$ 7/100g). 
Um dos destaques será o espaço com fogo de chão, em que o Costelitos vai assar costela. O cardápio do festival incluirá também rabada defumada e diversos outros quitutes para atender o público.
Embutidos de porco do Costelitos, em Santa Teresa
Embutidos de porco artesanais do Costelitos Crédito: Santo Boteco/Divulgação
As cervejarias locais Três Santas, Berger Beer, Teresense e Zamprogno também vão marcar presença, assim como o pub Red Rock. No espaço da Nosso Reino serão comercializados alguns rótulos de fora da cidade, como Kastlehops, Deck Beer e Nobat. 
Completam a lista de opções compotas, doces, geleias, embutidos, defumados, vinhos, licores, destilados e outros produtos da agroindústria artesanal da Região dos Imigrantes, formada por Santa Teresa, Santa Maria de Jetibá, Santa Leopoldina, Ibiraçu, João Neiva, Itarana, Itaguaçu e São Roque do Canaã.
Torresmo do Boteco do Lazer, em Santa Teresa
Torresmo do Boteco do Lazer Crédito: Santo Boteco/Divulgação
Para animar a festa, em clima de carnaval, entrarão em cena atrações como Máfia do Samba, Clube do Vinil, Marcos Bifão, Son Teago e Derengos. Destaque para as apresentações da Banda Folia, que tocará marchinhas, e do bloco Afro Kizomba.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO MUSICAL

SEXTA-FEIRA (17/02)
  • 17h – Marchinhas com Banda Folia
  • 19h – Som com Clube do Vinil
SÁBADO (18/02)
  • 13h – Show com Máfia do Samba
  • 17h – Marchinha com Banda Folia
  • 19h – Marcos Bifão Acústico (Nacional/Pop rock)
  • 21h – Som com Clube do Vinil
DOMINGO (19/02)
  • 10h – Matinê (infantil)
  • 13h – Show com Samba Choro
  • 17h – Marchinhas com Banda Folia
  • 19h – Renato Sabaini (MPB e bossa nova)
  • 21h – Som com Clube do Vinil
SEGUNDA-FEIRA (20/02)
  • 15h – Show com Bloco Afro Kizomba
  • 17h – Marchinha com Banda Folia
  • 19h – Son Teago Acústico
  • 21h – Som com Clube do Vinil
TERÇA-FEIRA (21/01)
  • 11h – Marchinhas com Banda Folia
  • 12h – Som com Clube do Vinil
  • 14h – Show com Derengos
Bloco Afro Kizomba diverte foliões no Centro de Vitória
Bloco Afro Kizomba se apresenta na segunda (20) Crédito: Ricardo Medeiros
SANTO BOTECO - FESTIVAL CULTURAL E GASTRONÔMICO DE SANTA TERESA 
Quando: de 17 a 21 de fevereiro.
Onde: na Praça da Cultura, próximo à rodoviária, Centro, Santa Teresa.
Atrações: praça de alimentação com botecos e cervejarias teresenses, produtos da agroindústria artesanal e artesanato da Região dos Imigrantes, shows musicais e carnaval de marchinhas. 
Realização: Instituto Panela de Barro e Região dos Imigrantes Convention & Visitors Bureau, com apoio da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado (Aderes), do Serviço Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Espírito Santo (Sebrae-ES) e da Prefeitura de Santa Teresa.
Entrada gratuita. 

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