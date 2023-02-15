Festival Santo Boteco é a atração do carnaval em Santa Teresa

Um carnaval regado a marchinhas, petiscos de dar água na boca e cerveja artesanal é o que promete o Santo Boteco - Festival Gastronômico e Cultural de Santa Teresa durante o feriado da folia.
Com entrada gratuita, o evento acontecerá na Praça da Cultura, próximo à rodoviária da cidade, entre os dias 17, sexta-feira, e 21 de fevereiro, terça-feira de carnaval.
A gastronomia estará representada por três dos principais botecos teresenses. O Ninho do Colibri servirá dois petiscos de seu cardápio: bolinho de bacalhau com molho tártaro (R$ 20 a porção com 10 unidades) e bolinho de linguiça (R$ 7 a unidade ou R$ 20 a porção com 10).
Já o Boteco do Lazer vai marcar presença com um dos seus carros-chefes, o torresmo de barriguinha suína (R$ 7 a unidade), e o Costelitos terá para venda diversos embutidos suínos artesanais (R$ 7/100g).
Um dos destaques será o espaço com fogo de chão, em que o Costelitos vai assar costela. O cardápio do festival incluirá também rabada defumada e diversos outros quitutes para atender o público.
As cervejarias locais Três Santas, Berger Beer, Teresense e Zamprogno também vão marcar presença, assim como o pub Red Rock. No espaço da Nosso Reino serão comercializados alguns rótulos de fora da cidade, como Kastlehops, Deck Beer e Nobat.
Completam a lista de opções compotas, doces, geleias, embutidos, defumados, vinhos, licores, destilados e outros produtos da agroindústria artesanal da Região dos Imigrantes, formada por Santa Teresa, Santa Maria de Jetibá, Santa Leopoldina, Ibiraçu, João Neiva, Itarana, Itaguaçu e São Roque do Canaã.
Para animar a festa, em clima de carnaval, entrarão em cena atrações como Máfia do Samba, Clube do Vinil, Marcos Bifão, Son Teago e Derengos. Destaque para as apresentações da Banda Folia, que tocará marchinhas, e do bloco Afro Kizomba.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO MUSICAL
SEXTA-FEIRA (17/02)
- 17h – Marchinhas com Banda Folia
- 19h – Som com Clube do Vinil
- 13h – Show com Máfia do Samba
- 17h – Marchinha com Banda Folia
- 19h – Marcos Bifão Acústico (Nacional/Pop rock)
- 21h – Som com Clube do Vinil
- 10h – Matinê (infantil)
- 13h – Show com Samba Choro
- 17h – Marchinhas com Banda Folia
- 19h – Renato Sabaini (MPB e bossa nova)
- 21h – Som com Clube do Vinil
- 15h – Show com Bloco Afro Kizomba
- 17h – Marchinha com Banda Folia
- 19h – Son Teago Acústico
- 21h – Som com Clube do Vinil
- 11h – Marchinhas com Banda Folia
- 12h – Som com Clube do Vinil
- 14h – Show com Derengos
SANTO BOTECO - FESTIVAL CULTURAL E GASTRONÔMICO DE SANTA TERESA
Quando: de 17 a 21 de fevereiro.
Onde: na Praça da Cultura, próximo à rodoviária, Centro, Santa Teresa.
Atrações: praça de alimentação com botecos e cervejarias teresenses, produtos da agroindústria artesanal e artesanato da Região dos Imigrantes, shows musicais e carnaval de marchinhas.
Realização: Instituto Panela de Barro e Região dos Imigrantes Convention & Visitors Bureau, com apoio da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado (Aderes), do Serviço Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Espírito Santo (Sebrae-ES) e da Prefeitura de Santa Teresa.
Entrada gratuita.
Quando: de 17 a 21 de fevereiro.
Onde: na Praça da Cultura, próximo à rodoviária, Centro, Santa Teresa.
Atrações: praça de alimentação com botecos e cervejarias teresenses, produtos da agroindústria artesanal e artesanato da Região dos Imigrantes, shows musicais e carnaval de marchinhas.
Realização: Instituto Panela de Barro e Região dos Imigrantes Convention & Visitors Bureau, com apoio da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado (Aderes), do Serviço Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Espírito Santo (Sebrae-ES) e da Prefeitura de Santa Teresa.
Entrada gratuita.