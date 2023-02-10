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Um brinde ao samba!

Aprenda a fazer drinques inspirados no Carnaval de Vitória 2023

A convite de HZ, André Sopon e Lucas Martins criaram receitas em homenagem às escolas Chegou o que Faltava, MUG e Novo Império
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 10 de Fevereiro de 2023 às 06:00

O Carnaval de Vitória 2023 pede passagem no Sambão do Povo este fim de semana para mais um desfile repleto de luz, cor e emoção. É o espetáculo das escolas de samba capixabas brilhando na avenida com seus enredos.  
Três deles serviram de inspiração para André Sopon e Lucas Martins, empreendedores à frente do Babado, espaço de arte e cultura em Goiabeiras Velha do qual faz parte o Babado Bar.
A convite de HZ, a dupla criou drinques em homenagem a três agremiações do Grupo Especial do Carnaval de Vitória.
Chegou o que Faltava, Mocidade Unida de Glória e Novo Império tiveram referências de seus enredos atuais transformados em receitas de encher os olhos e dar água na boca. 
As criações - Princesinha, Nêga e Mar Jestade - são refrescantes e cheias de detalhes surpreendentes, como mostramos a seguir. Se quiser prová-las no Babado (@babadobar), o point fica na Rua Leopoldo Gomes de Salles. Tim-tim!

MAR JESTADE (Novo Império)

O drinque em homenagem à Novo Império tem nome e cor inspirados no tema da ala 10, “Iemanjá - Rainha do Mar”, que a escola levará para a avenida. O enredo da agremiação este ano é "Imperium — abram alas para vossas majestades".
A taça sugerida pelo autor da receita, Lucas Martins, é uma coupe, que remete à família real francesa na figura de Maria Antonieta.
Tem que estar à altura da região da Grande Santo Antônio e de Caratoíra, que vêem a cidade de cima, assim como a realeza. 
Mar Jestade, drinque inspirado na escola de samba Novo Império, do Carnaval de Vitória
O Mar Jestade faz referência à realeza francesa e a Iemanjá Crédito: André Sopon
Com o Mar Jestade, Lucas fez uma releitura de Gin Tônica. "Escolhemos o abacaxi por ser uma fruta que tem coroa", completa.
Na montagem proposta pelo autor, os espetos fincados na base de gelo representam aqueles que lutaram contra ou a favor da Monarquia Francesa.
A carta de baralho, impressa em papel de arroz e comestível, homenageia outra rainha, a de Copas, representando também a ala 6 da Novo Império, “Santa Sara e Ciganos”.
INGREDIENTES: 
  • 60ml de gim 
  • 5ml de xarope francês sabor curaçau blue (à venda em supermercados)
  • 30ml de suco natural de abacaxi
  • 1 dash de limão siciliano (uma gotejada ou aproximadamente 1 ml de líquido)
  • Água tônica
Coloque os ingredientes na taça seguindo a ordem acima e complete com água tônica. 

NÊGA (Chegou o que Faltava)

O Nêga é uma criação conjunta dos bartenders do Babado, André Sopon e Lucas Martins, com base no enredo da Chegou o que Faltava para 2023, "O Tesouro que faltava“.
A receita carrega as cores da escola de samba da comunidade de Goiabeiras, onde está localizado o bar.
Nêga é a mulher guerreira que por muitos anos esteve à frente da escola, como presidente, e continua na diretoria até hoje. Ela é um dos tesouros de Goiabeiras.
Também serviram de inspiração o Bellini, icônico drinque criado em Veneza, e os canais do manguezal de Vitória, que cortam a Grande Goiabeiras. 
A fruta escolhida não poderia ser outra. O pêssego da receita original do Bellini foi substituído pela goiaba, em alusão ao nome do bairro que é berço da Chegou. 
Nêga, drinque inspirado na escola de samba Chegou o que Faltava, do Carnaval de Vitória
O drinque Nêga é uma homenagem à Chegou o que Faltava, de Goiabeiras Crédito: André Sopon
O canudo azul e branco sugerido na montagem representa o mastro utilizado em uma das maiores manifestações culturais capixabas, o congo. 
INGREDIENTES: 
  • 60ml de suco de goiaba  
  • Espumante rosé brut de sua preferência
Coloque o suco de goiaba, já coado e adoçado, em um copo baixo ou em uma taça flûte. Complete com o espumante.

PRINCESINHA (Mocidade Unida da Glória - MUG)

“A Caminho das Terras do Sol Poente” é o enredo da MUG este ano, em homenagem à cidade de Colatina. O samba traz referências ao por do sol colatinense, considerado um dos mais bonitos do Brasil e retratado na ala "Índios Botocudos".
Para compor o drinque Princesinha, que se refere a um dos apelidos da cidade, Princesinha do Norte, Lucas Martins escolheu cuidadosamente as guarnições.
Princesinha, drinque inspirado na escola de samba MUG, do Carnaval de Vitória
As cores do por do sol colatinense estão no drinque da MUG, Princesinha Crédito: André Sopon
A flor remete ao tradicional Baile do Cafona, representado na ala 'Santa Cafonice', e o chapéu de palha aos cafeicultores, representados na ala 'Migração Rural'. O pires com estampa de chita remete à indústria da moda, tão marcante em Colatina e retratada na ala 'Arte de Costurar'.
O destilado escolhido para a receita foi o gim. "As ferrovias são invenção de um engenheiro inglês, Richard Trevithick, e Colatina teve sua comunicação direta com a Capital facilitada por elas, que viabilizaram o transporte de madeira e café na época", explica Lucas. 
O Aperol, famoso aperitivo italiano, também tem motivo para estar no drinque, pois remete aos imigrantes que escolheram a cidade capixaba para viver. 
INGREDIENTES: 
  • 30ml de gim
  • 30ml de Aperol
  • Suco de laranja 
Coloque bastante gelo em uma taça e acrescente o Aperol. Em seguida, coloque o gim e complete com suco de laranja.

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