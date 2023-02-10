Aprenda a fazer drinques inspirados no Carnaval de Vitória 2023

O Carnaval de Vitória 2023 pede passagem no Sambão do Povo este fim de semana para mais um desfile repleto de luz, cor e emoção. É o espetáculo das escolas de samba capixabas brilhando na avenida com seus enredos.

Três deles serviram de inspiração para André Sopon e Lucas Martins, empreendedores à frente do Babado, espaço de arte e cultura em Goiabeiras Velha do qual faz parte o Babado Bar.

A convite de HZ, a dupla criou drinques em homenagem a três agremiações do Grupo Especial do Carnaval de Vitória.

Chegou o que Faltava, Mocidade Unida de Glória e Novo Império tiveram referências de seus enredos atuais transformados em receitas de encher os olhos e dar água na boca.

As criações - Princesinha, Nêga e Mar Jestade - são refrescantes e cheias de detalhes surpreendentes, como mostramos a seguir. Se quiser prová-las no Babado (@babadobar), o point fica na Rua Leopoldo Gomes de Salles. Tim-tim!

MAR JESTADE (Novo Império)

O drinque em homenagem à Novo Império tem nome e cor inspirados no tema da ala 10, “Iemanjá - Rainha do Mar”, que a escola levará para a avenida. O enredo da agremiação este ano é "Imperium — abram alas para vossas majestades"

A taça sugerida pelo autor da receita, Lucas Martins, é uma coupe, que remete à família real francesa na figura de Maria Antonieta.

Tem que estar à altura da região da Grande Santo Antônio e de Caratoíra, que vêem a cidade de cima, assim como a realeza.

O Mar Jestade faz referência à realeza francesa e a Iemanjá Crédito: André Sopon

Com o Mar Jestade, Lucas fez uma releitura de Gin Tônica. "Escolhemos o abacaxi por ser uma fruta que tem coroa", completa.

Na montagem proposta pelo autor, os espetos fincados na base de gelo representam aqueles que lutaram contra ou a favor da Monarquia Francesa.

A carta de baralho, impressa em papel de arroz e comestível, homenageia outra rainha, a de Copas, representando também a ala 6 da Novo Império, “Santa Sara e Ciganos”.

INGREDIENTES:

60ml de gim



5ml de xarope francês sabor curaçau blue (à venda em supermercados)

30ml de suco natural de abacaxi



1 dash de limão siciliano (uma gotejada ou aproximadamente 1 ml de líquido)

Água tônica

Coloque os ingredientes na taça seguindo a ordem acima e complete com água tônica.

NÊGA (Chegou o que Faltava)

O Nêga é uma criação conjunta dos bartenders do Babado, André Sopon e Lucas Martins, com base no enredo da Chegou o que Faltava para 2023, "O Tesouro que faltava“

A receita carrega as cores da escola de samba da comunidade de Goiabeiras, onde está localizado o bar.

Nêga é a mulher guerreira que por muitos anos esteve à frente da escola, como presidente, e continua na diretoria até hoje. Ela é um dos tesouros de Goiabeiras.

Também serviram de inspiração o Bellini, icônico drinque criado em Veneza, e os canais do manguezal de Vitória, que cortam a Grande Goiabeiras.

A fruta escolhida não poderia ser outra. O pêssego da receita original do Bellini foi substituído pela goiaba, em alusão ao nome do bairro que é berço da Chegou.

O drinque Nêga é uma homenagem à Chegou o que Faltava, de Goiabeiras Crédito: André Sopon

O canudo azul e branco sugerido na montagem representa o mastro utilizado em uma das maiores manifestações culturais capixabas, o congo.

INGREDIENTES:

60ml de suco de goiaba



Espumante rosé brut de sua preferência

Coloque o suco de goiaba, já coado e adoçado, em um copo baixo ou em uma taça flûte. Complete com o espumante.

PRINCESINHA (Mocidade Unida da Glória - MUG)

“A Caminho das Terras do Sol Poente” é o enredo da MUG este ano, em homenagem à cidade de Colatina. O samba traz referências ao por do sol colatinense, considerado um dos mais bonitos do Brasil e retratado na ala "Índios Botocudos".

Para compor o drinque Princesinha, que se refere a um dos apelidos da cidade, Princesinha do Norte, Lucas Martins escolheu cuidadosamente as guarnições.

As cores do por do sol colatinense estão no drinque da MUG, Princesinha Crédito: André Sopon

A flor remete ao tradicional Baile do Cafona, representado na ala 'Santa Cafonice', e o chapéu de palha aos cafeicultores, representados na ala 'Migração Rural'. O pires com estampa de chita remete à indústria da moda, tão marcante em Colatina e retratada na ala 'Arte de Costurar'.

O destilado escolhido para a receita foi o gim. "As ferrovias são invenção de um engenheiro inglês, Richard Trevithick, e Colatina teve sua comunicação direta com a Capital facilitada por elas, que viabilizaram o transporte de madeira e café na época", explica Lucas.

O Aperol, famoso aperitivo italiano, também tem motivo para estar no drinque, pois remete aos imigrantes que escolheram a cidade capixaba para viver.

INGREDIENTES:

30ml de gim

30ml de Aperol



Suco de laranja

