Aprenda 3 receitas fáceis de drinque para fazer no carnaval

Se a sua ideia é curtir o carnaval na base do drinque, por que não inspirar-se em combinações um pouco mais elaboradas, que fujam do óbvio? As receitas que sugerimos abaixo são fáceis de preparar e garantem muito sabor e refrescância. Se você tiver coqueteleira, melhor ainda. Confira!
ARCO-ÍRIS
Criado no restaurante Mercearia do Conde, em São Paulo, o Arco-íris carrega as cores da folia. Ao montar esse drinque, capriche no visual para entrar de vez no clima da festa.
- INGREDIENTES:
- 25 ml de grenadine (xarope feito a partir de sementes de romã muito usado em drinques)
- 100 ml de suco de tangerina
- 25 ml de curaçau blue
- 25 ml de saquê
- Gelo quebrado
- Frutas para decorar
- COMO FAZER:
- Em um copo separado, misture o curaçau blue e o saquê com a ajuda de uma colher bailarina. Em seguida, monte em um copo longo de coquetel a seguinte sequência, com cuidado para manter as camadas separadas: grenadine, gelo quebrado, suco de tangerina e, por fim, a mistura de curaçau blue e saquê. Decore a gosto, com frutas da estação.
CAIPIRINHA DE CAJU
Brasilidade não falta a essa sugestão da rede de restaurantes Água Doce, no interior paulista. Se você é fã de cachaça, não pode deixar de provar essa "caipi" com caju.
- INGREDIENTES:
- 1 caju
- 1 colher (sopa) de açúcar refinado
- ½ limão rosa
- 50ml de cachaça branca
- 5 pedras de gelo
- COMO FAZER:
- Corte o caju em fatias e o limão em quatro partes. Coloque no copo o limão, as fatias de caju e acrescente o açúcar. Macere bem. Acrescente a cachaça e complete com gelo.
LICHEE MARTINI
O martini é um dos maiores clássicos da coquetelaria, e no restaurante japonês Tadashii, em São Paulo, serve de inspiração para o Lichee Martini. Como o nome sugere, o drinque contém lichia e tem como base alcóolica o saquê - ambos ingredientes de origem oriental.
- INGREDIENTES:
- ½ dose de licor de pêssego
- 2 doses de saquê
- 6 lichias picadas
- 4 pedras de gelo picado
- 3 lichias inteiras para enfeitar a taca
- COMO FAZER:
- Reserve as lichias inteiras e bata todos os outros ingredientes em uma coqueteleira. Coe e sirva em uma taça de martini.