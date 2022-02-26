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De gole em gole

Aprenda 3 receitas fáceis de drinque para fazer no carnaval

Caipirinha de caju, Arco-íris e Lichee Martini são as dicas para turbinar o brinde da folia com muito sabor e criatividade
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 26 de Fevereiro de 2022 às 02:00

Se a sua ideia é curtir o carnaval na base do drinque, por que não inspirar-se em combinações um pouco mais elaboradas, que fujam do óbvio? As receitas que sugerimos abaixo são fáceis de preparar e garantem muito sabor e refrescância. Se você tiver coqueteleira, melhor ainda. Confira! 

ARCO-ÍRIS

Criado no restaurante Mercearia do Conde, em São Paulo, o Arco-íris carrega as cores da folia. Ao montar esse drinque, capriche no visual para entrar de vez no clima da festa. 
Drinque Arco-íris para o carnaval
Arco-íris: grenadine, tangerina, curaçau blue e saquê Crédito: Romulo Fialdini
  • INGREDIENTES:
  • 25 ml de grenadine (xarope feito a partir de sementes de romã muito usado em drinques)
  • 100 ml de suco de tangerina
  • 25 ml de curaçau blue
  • 25 ml de saquê
  • Gelo quebrado
  • Frutas para decorar
  • COMO FAZER:
  • Em um copo separado, misture o curaçau blue e o saquê com a ajuda de uma colher bailarina. Em seguida, monte em um copo longo de coquetel a seguinte sequência, com cuidado para manter as camadas separadas: grenadine, gelo quebrado, suco de tangerina e, por fim, a mistura de curaçau blue e saquê. Decore a gosto, com frutas da estação.

CAIPIRINHA DE CAJU 

Brasilidade não falta a essa sugestão da rede de restaurantes Água Doce, no interior paulista. Se você é fã de cachaça, não pode deixar de provar essa "caipi" com caju.
Caipirinha de caju
A caipirinha de caju leva limão rosa e cachaça branca Crédito: Divino Fogão/Divulgação
  • INGREDIENTES: 
  • 1 caju
  • 1 colher (sopa) de açúcar refinado
  • ½ limão rosa
  • 50ml de cachaça branca
  • 5 pedras de gelo
  • COMO FAZER:
  • Corte o caju em fatias e o limão em quatro partes. Coloque no copo o limão, as fatias de caju e acrescente o açúcar. Macere bem. Acrescente a cachaça e complete com gelo. 

LICHEE MARTINI 

O martini é um dos maiores clássicos da coquetelaria, e no restaurante japonês Tadashii, em São Paulo, serve de inspiração para o Lichee Martini. Como o nome sugere, o drinque contém lichia e tem como base alcóolica o saquê - ambos ingredientes de origem oriental.   
Lichee Martini, drinque para o carnaval
O Lichee Martini contém lichia, saquê e licor de pêssego  Crédito: Paulo Bau
  • INGREDIENTES:
  • ½ dose de licor de pêssego
  • 2 doses de saquê
  • 6 lichias picadas
  • 4 pedras de gelo picado
  • 3 lichias inteiras para enfeitar a taca
  • COMO FAZER:
  • ﻿Reserve as lichias inteiras e bata todos os outros ingredientes em uma coqueteleira. Coe e sirva em uma taça de martini.

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