Aprenda 3 receitas fáceis de drinque para fazer no carnaval

Se a sua ideia é curtir o carnaval na base do drinque, por que não inspirar-se em combinações um pouco mais elaboradas, que fujam do óbvio? As receitas que sugerimos abaixo são fáceis de preparar e garantem muito sabor e refrescância. Se você tiver coqueteleira, melhor ainda. Confira!

ARCO-ÍRIS

Criado no restaurante Mercearia do Conde, em São Paulo, o Arco-íris carrega as cores da folia. Ao montar esse drinque, capriche no visual para entrar de vez no clima da festa.

Arco-íris: grenadine, tangerina, curaçau blue e saquê Crédito: Romulo Fialdini

INGREDIENTES:

25 ml de grenadine (xarope feito a partir de sementes de romã muito usado em drinques)



100 ml de suco de tangerina



25 ml de curaçau blue



25 ml de saquê



Gelo quebrado

Frutas para decorar

COMO FAZER:

Em um copo separado, misture o curaçau blue e o saquê com a ajuda de uma colher bailarina. Em seguida, monte em um copo longo de coquetel a seguinte sequência, com cuidado para manter as camadas separadas: grenadine, gelo quebrado, suco de tangerina e, por fim, a mistura de curaçau blue e saquê. Decore a gosto, com frutas da estação.



CAIPIRINHA DE CAJU

Brasilidade não falta a essa sugestão da rede de restaurantes Água Doce, no interior paulista. Se você é fã de cachaça, não pode deixar de provar essa "caipi" com caju.

A caipirinha de caju leva limão rosa e cachaça branca Crédito: Divino Fogão/Divulgação

INGREDIENTES:

1 caju

1 colher (sopa) de açúcar refinado



½ limão rosa



50ml de cachaça branca



5 pedras de gelo



COMO FAZER:

Corte o caju em fatias e o limão em quatro partes. Coloque no copo o limão, as fatias de caju e acrescente o açúcar. Macere bem. Acrescente a cachaça e complete com gelo.



LICHEE MARTINI

O martini é um dos maiores clássicos da coquetelaria, e no restaurante japonês Tadashii, em São Paulo, serve de inspiração para o Lichee Martini. Como o nome sugere, o drinque contém lichia e tem como base alcóolica o saquê - ambos ingredientes de origem oriental.

O Lichee Martini contém lichia, saquê e licor de pêssego Crédito: Paulo Bau