Confira receitas de drinques com cervejas IPA e Red Ale

Alerta Vermelho: drinque combina cerveja e uísque Crédito: Gabriel Lordello

Quanto o assunto é coquetelaria, não há limite para a criatividade. Mas e se a bebida de base for cerveja? Michelada e Cozumel são os drinques mais conhecidos nesse estilo, porém nem só de Lager se fazem as misturas cervejeiras.

O bartender Dyego França, do Colab, em Vitória, propõe duas combinações surpreendentes: o Alerta Vermelho, feito com uísque e Red Ale, e o Elizabeth II, com gim e IPA.

Ambas estão na carta do bar, aberto há poucos meses em Jardim Camburi , e você também pode fazer em casa seguindo as instruções e quantidades abaixo.

ALERTA VERMELHO

40 ml de uísque



50 ml de polpa de maracujá (use a da fruta)



20 ml de xarope grenadine



Cerveja Red Ale

Molho de pimenta ou tabasco (opcional)

Misture os ingredientes (exceto a cerveja e a pimenta) em uma coqueteleira, com gelo, e bata vigorosamente. Faça uma coagem simples em um copo long drink resfriado.

Em seguida, complete com cerveja do estilo Red Ale e finalize com três gotas de molho de pimenta ou tabasco.

Elizabeth II: gim e IPA juntos e misturados Crédito: Colab/Divulgação

ELIZABETH II

40 ml de gim

50 ml de polpa de maracujá (use a da fruta)



20 ml de xarope de açúcar*



Cerveja IPA

Limão, sal e pimenta-do-reino

Primeiramente, faça uma crusta no copo em que vai servir o drinque: passe limão na borda e vire o copo de cabeça para baixo sobre uma mistura de sal e pimenta-do-reino.