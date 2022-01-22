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Para refrescar

Confira receitas de drinques com cervejas IPA e Red Ale

Nem só de michelada se faz a coquetelaria cervejeira, como mostram duas sugestões do bartender Dyego França exclusivas para HZ
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 22 de Janeiro de 2022 às 02:00

Alerta Vermelho, drinque do bar Colab feito com cerveja
Alerta Vermelho: drinque combina cerveja e uísque Crédito: Gabriel Lordello
Quanto o assunto é coquetelaria, não há limite para a criatividade. Mas e se a bebida de base for cerveja? Michelada e Cozumel são os drinques mais conhecidos nesse estilo, porém nem só de Lager se fazem as misturas cervejeiras.
O bartender Dyego França, do Colab, em Vitória, propõe duas combinações surpreendentes: o Alerta Vermelho, feito com uísque e Red Ale, e o Elizabeth II, com gim e IPA.

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Ambas estão na carta do bar, aberto há poucos meses em Jardim Camburi, e você também pode fazer em casa seguindo as instruções e quantidades abaixo.   

ALERTA VERMELHO

  • 40 ml de uísque
  • 50 ml de polpa de maracujá (use a da fruta)
  • 20 ml de xarope grenadine
  • Cerveja Red Ale
  • Molho de pimenta ou tabasco (opcional)
Misture os ingredientes (exceto a cerveja e a pimenta) em uma coqueteleira, com gelo, e bata vigorosamente. Faça uma coagem simples em um copo long drink resfriado. 
Em seguida, complete com cerveja do estilo Red Ale e finalize com três gotas de molho de pimenta ou tabasco.
Elizabeth II, drinque preparado com cerveja no bar Colab, em Vitória
Elizabeth II: gim e IPA juntos e misturados Crédito: Colab/Divulgação

ELIZABETH II

  • 40 ml de gim
  • 50 ml de polpa de maracujá (use a da fruta)
  • 20 ml de xarope de açúcar*
  • Cerveja IPA
  • Limão, sal e pimenta-do-reino
Primeiramente, faça uma crusta no copo em que vai servir o drinque: passe limão na borda e vire o copo de cabeça para baixo sobre uma mistura de sal e pimenta-do-reino.
Na sequência, coloque quatro pedras de gelo no copo. Em uma coqueteleira, coloque o gim, o xarope e o maracujá e bata. Faça uma coagem simples e complete o copo com cerveja IPA.

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