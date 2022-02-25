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Além da michelada, conheça drinques famosos feitos com cerveja

Aproveite o carnaval para brindar com três receitas fáceis de coquetéis cervejeiros: Black Velvet, Frühstruck e caipirinha

Publicado em 25 de Fevereiro de 2022 às 02:00

Públicado em 

25 fev 2022 às 02:00
Taynã Feitosa

Colunista

Taynã Feitosa

Além dos famosíssimos cozumel e michelada (receita que você pode conferir no vídeo), existem vários bons drinques feitos com cerveja. Nossa bebida favorita é muito mais versátil do que parece, e ocupa lugar de destaque em muitos balcões de bares e pubs pelo mundo afora.
Pelo fato de a cerveja apresentar-se em diferentes estilos e conter características tão plurais, não é impossível combiná-la com outras bebidas, sejam elas não alcoólicas, destiladas ou até fermentadas.
Drinque Black Velvet, de champanhe com cerveja
O Black Velvet combina champanhe e cerveja Stout Crédito: Shutterstock
Essas receitas, além de elevarem o status da cerveja, também agregam valor e comprovam que a bebida pode estar presente em diversos momentos do dia - inclusive no café da manhã, como é o caso do Frühstruck, e até mesmo ao lado de bebidas nobres, como o champanhe, que compõe junto com a Stout a receita do Black Velvet.
Quer saber mais sobre os drinques cervejeiros? Selecionei três entre os meus favoritos e te mostro abaixo as receitas, todas muito fáceis de serem feitas. Confira:

FRÜHSTRUCK

Frühstruck, em alemão, significa café da manhã. E exatamente como o nome sugere, esse drinque super fácil e refrescante é consumido na Alemanha no café da manhã e no brunch. O resultado surpreende e combina até com os dias mais quentes em terras tropicais. É quase impossível não gostar dele.
INGREDIENTES:
  • 100 ml de suco de laranja natural
  • 350 ml de cerveja estilo Weiss de sua preferência
  • COMO FAZER:
  • Misture as bebidas em um copo grande (um próprio para cervejas de trigo é perfeito) e seja feliz!

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CAIPIRINHA COM CERVEJA

Também conhecido como "caipibreja" ou "caipibeer˜, esse drinque representa mais o Brasil do que futebol e samba. Essa releitura cervejeira da caipirinha pode ser feita com qualquer cerveja mais leve e clara, como American Lager, Pilsen, Helles e outras. Vou deixar a receita com uma versão que tem um toque de limão galego e cerveja estilo Witbier.
INGREDIENTES: 
  • 350ml de cerveja estilo Witbier
  • Suco de um limão galego médio
  • 1 dose de cachaça branca
  • Açúcar ou mel a gosto
  • COMO FAZER:
  • Misture todos os ingredientes em uma coqueteleira e agite com gelo. Sirva em um copo para cervejas belgas e aprecie essa delícia.

BLACK VELVET

Esse drinque é um dos meus favoritos e também é a cara da realeza britânica. Ele foi criado no Brooks Club, em Londres, em tributo ao marido da Rainha Vitória, o príncipe Albert, que era frequentador assíduo do clube e faleceu em 1861. Além da apresentação lindíssima, o Black Velvet surpreende pelas diferentes sensações na boca e também por sua complexidade.
INGREDIENTES: 
  • 50ml de espumante ou champanhe
  • 50ml de cerveja estilo Stout da sua preferência (recomendo as Dry Stout)
  • COMO FAZER:
  • Para tornar o drinque ainda mais bonito, acrescente a parte de champanhe/espumante no fundo de uma taça flûte (ou use uma taça de champanhe tradicional) e verta a cerveja cuidadosamente para que os líquidos não se misturem. Sirva em seguida.

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Taynã Feitosa

Taynã Feitosa é sommelière e cervejeira apaixonada por uma boa cerveja e suas infinitas possibilidades. Também é jornalista e mercadóloga

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