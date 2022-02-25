Além da michelada, conheça drinques famosos feitos com cerveja

Além dos famosíssimos cozumel e michelada ( receita que você pode conferir no vídeo ), existem vários bons drinques feitos com cerveja. Nossa bebida favorita é muito mais versátil do que parece, e ocupa lugar de destaque em muitos balcões de bares e pubs pelo mundo afora.

Pelo fato de a cerveja apresentar-se em diferentes estilos e conter características tão plurais, não é impossível combiná-la com outras bebidas, sejam elas não alcoólicas, destiladas ou até fermentadas.

O Black Velvet combina champanhe e cerveja Stout Crédito: Shutterstock

Essas receitas, além de elevarem o status da cerveja , também agregam valor e comprovam que a bebida pode estar presente em diversos momentos do dia - inclusive no café da manhã, como é o caso do Frühstruck, e até mesmo ao lado de bebidas nobres, como o champanhe, que compõe junto com a Stout a receita do Black Velvet.

Quer saber mais sobre os drinques cervejeiros? Selecionei três entre os meus favoritos e te mostro abaixo as receitas, todas muito fáceis de serem feitas. Confira:

FRÜHSTRUCK

Frühstruck, em alemão, significa café da manhã. E exatamente como o nome sugere, esse drinque super fácil e refrescante é consumido na Alemanha no café da manhã e no brunch. O resultado surpreende e combina até com os dias mais quentes em terras tropicais. É quase impossível não gostar dele.

INGREDIENTES:

100 ml de suco de laranja natural



350 ml de cerveja estilo Weiss de sua preferência

COMO FAZER:

Misture as bebidas em um copo grande (um próprio para cervejas de trigo é perfeito) e seja feliz!



CAIPIRINHA COM CERVEJA

Também conhecido como "caipibreja" ou "caipibeer˜, esse drinque representa mais o Brasil do que futebol e samba. Essa releitura cervejeira da caipirinha pode ser feita com qualquer cerveja mais leve e clara, como American Lager, Pilsen, Helles e outras. Vou deixar a receita com uma versão que tem um toque de limão galego e cerveja estilo Witbier.

INGREDIENTES:

350ml de cerveja estilo Witbier

Suco de um limão galego médio



1 dose de cachaça branca

Açúcar ou mel a gosto

COMO FAZER:

Misture todos os ingredientes em uma coqueteleira e agite com gelo. Sirva em um copo para cervejas belgas e aprecie essa delícia.



BLACK VELVET

Esse drinque é um dos meus favoritos e também é a cara da realeza britânica. Ele foi criado no Brooks Club, em Londres, em tributo ao marido da Rainha Vitória, o príncipe Albert, que era frequentador assíduo do clube e faleceu em 1861. Além da apresentação lindíssima, o Black Velvet surpreende pelas diferentes sensações na boca e também por sua complexidade.

INGREDIENTES:

50ml de espumante ou champanhe

50ml de cerveja estilo Stout da sua preferência (recomendo as Dry Stout)



COMO FAZER:

Para tornar o drinque ainda mais bonito, acrescente a parte de champanhe/espumante no fundo de uma taça flûte (ou use uma taça de champanhe tradicional) e verta a cerveja cuidadosamente para que os líquidos não se misturem. Sirva em seguida.

