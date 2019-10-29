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Só vale se tiver cachaça!

7 dicas de onde brindar com caipirinha na Grande Vitória

Drinque nacional acaba de ser declarado patrimônio imaterial pelos cariocas, mas os capixabas também têm um enorme apreço por ele. Quer ver só?

Publicado em 29 de Outubro de 2019 às 17:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2019 às 17:12
Caipirinha clássica servida no Divino Botequim, em Vitória. Crédito: Gildo Loyola/Arquivo
Companhia ideal para a feijoada e para uma infinidade de comidas brasileiras, a caipirinha é, aos 101 anos, o maior símbolo da coquetelaria nacional. No último dia 24/10, o drinque ganhou um importante reconhecimento em terras cariocas: foi declarada patrimônio imaterial do Rio

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Criada em São Paulo, em 1918, como remédio contra a gripe espanhola, a bebida feita com cachaça, limão, açúcar e gelo também é muito apreciada pelos capixabas. É uma pedida refrescante que cai bem não apenas no happy hour, no churrasco, no almoço com feijoada ou na praia. Tem muita caipirinha boa nos bares da moda e nos restaurantes de alta gastronomia, e as releituras surpreendem com criatividade e muito sabor.
Caipirinhas do Autêntico Botequim, em Bento Ferreira. Crédito: Autêntico Botequim/Divulgação
Selecionamos sete endereços da Grande Vitória que servem desde a tradicional até as inusitadas - que não são poucas, viu? Mas lembre-se: para ser chamada de caipirinha, é obrigatório que seja feita com cachaça. Então, bora brindar?
Caipirinha com cachaça de jambu, acerola, tabasco e hibisco do bar Casa de Bamba. Crédito: Dan Pacificco/Divulgação

FRUTA À ESCOLHA DO CLIENTE

As caipirinhas do Autêntico Botequim, em Bento Ferreira, são preparadas com uma fruta à escolha do cliente e têm como base uma premiada cachaça capixaba, xarope de açúcar e gelo. As alternativas de sabor são limão taiti, morango, limão siciliano, kiwi e abacaxi com hortelã. Cada uma custa R$ 22. Rua Francisco Rubim, 380, lojas 1 e 2, Bento Ferreira, Vitória. (27) 3207-4800.  

CLÁSSICA E CAMPEÃ DE VENDAS

A caipirinha do Bar do Zé, em Santos Dumont, segue a receita clássica, com cachaça branca, limão, açúcar e gelo (R$ 14). "A gente só faz a tradicional e vende muito, viu!", comenta o proprietário, José Fiorani. Rua José Machado de Paula, 151, Santos Dumont, Vila Velha. (27) 3339-0601.
Caip Lemon do Dona Rosa Bar. Crédito: Bruno Coelho/Divulgação

SUGESTÕES DO MESTRE CACHACEIRO

Reduto dos apreciadores de cachaça no Hortomercado, o Entreposto Santa Terezinha é comandado pelo mestre cachaceiro Adwalter Menegatti. Entre as caipirinhas, destaque para a de 3 limões (taiti, siciliano e cravo), a R$ 20, e para a Caipi Bonen, feita de limão taiti, cachaça prata, açúcar demerara, gelo e um dash de cachaça envelhecida em favas de baunilha (R$ 20). Rua Licínio dos Santos Conte, 51, Enseada do Suá, Vitória. (27) 3298-2798.   

COM PIMENTA DEDO-DE-MOÇA

O famoso Dona Rosa Bar, em Cariacica, aposta na pimenta dedo-de-moça para deixar sua caipirinha ainda mais atrativa. A Caipi Lemon da Rosa (R$ 13,10) tem como base a receita tradicional e representou a casa no Roda de Boteco 2019. Rua Ilda Rhor, 366, Morada de Santa Fé, Cariacica. (27) 3386-8926.   
Caipirinha de cupuaçu com canela e pétalas de girassol do Soeta. Crédito: Gabriel Lordêllo/Divulgação

SAMBA E CARTA DE CAIPIRINHAS

Uma casa de samba especializada em caipirinhas: assim se define o bar Casa de Bamba, no Centro de Vitória. Por lá, o drinque nacional tem uma carta pra chamar de sua, com 10 opções, a R$ 15 cada uma. Há desde a tradicional, chamada de Samba Raiz, até a picante Samba Rock, feita com cachaça de jambu, acerola, molho de pimenta e hibisco. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. (27) 3222-3074. 

COM UM TOQUE DE ESPECIARIAS

Palco da roda de samba mais concorrida de Jardim da Penha, o Divino Botequim oferece duas opções de cachaça como base para a caipirinha, sendo uma mineira (R$ 19,90) e uma capixaba (R$ 22,90). Além do limão, o cliente pode escolher entre as seguintes frutas: morango, kiwi, lima, maracujá e abacaxi. Também é possível acrescentar gengibre, hortelã ou canela em pau. Rua Eugenílio Ramos, 238, Jardim da Penha, Vitória. (27) 2142-4440.
Caipirinha do Bar do Zé, em Vila Velha. Crédito: Bruno Coelho/Divulgação

CUPUAÇU E PÉTALAS DE GIRASSOL

No restaurante Soeta, os cozinheiros também criam as receitas dos coquetéis. A caipirinha sempre teve destaque na carta, hoje com duas releituras criativas, na linha contemporânea dos chefs Bárbara Verzola e Pablo Pavón: caipirinha com espuma de cerveja e caipirinha de cupuaçu, canela e pétalas de girassol (R$ 29,80 cada uma, ambas feitas com cachaça capixaba). Rua Desembargador Sampaio, 332, Praia do Canto, Vitória. (27) 3026-4433.
Caipi Bonen do Entreposto Santa Terezinha. Crédito: Ari Oliveira/Divulgação

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