7 dicas de onde brindar com caipirinha na Grande Vitória

Criada em São Paulo, em 1918, como remédio contra a gripe espanhola, a bebida feita com cachaça, limão, açúcar e gelo também é muito apreciada pelos capixabas. É uma pedida refrescante que cai bem não apenas no happy hour, no churrasco, no almoço com feijoada ou na praia. Tem muita caipirinha boa nos bares da moda e nos restaurantes de alta gastronomia, e as releituras surpreendem com criatividade e muito sabor.