7 dicas de onde brindar com caipirinha na Grande Vitória

Companhia ideal para a feijoada e para uma infinidade de comidas brasileiras, a caipirinha é, aos 101 anos, o maior símbolo da coquetelaria nacional. No último dia 24/10, o drinque ganhou um importante reconhecimento em terras cariocas: foi declarada patrimônio imaterial do Rio.
Criada em São Paulo, em 1918, como remédio contra a gripe espanhola, a bebida feita com cachaça, limão, açúcar e gelo também é muito apreciada pelos capixabas. É uma pedida refrescante que cai bem não apenas no happy hour, no churrasco, no almoço com feijoada ou na praia. Tem muita caipirinha boa nos bares da moda e nos restaurantes de alta gastronomia, e as releituras surpreendem com criatividade e muito sabor.
Selecionamos sete endereços da Grande Vitória que servem desde a tradicional até as inusitadas - que não são poucas, viu? Mas lembre-se: para ser chamada de caipirinha, é obrigatório que seja feita com cachaça. Então, bora brindar?
FRUTA À ESCOLHA DO CLIENTE
As caipirinhas do Autêntico Botequim, em Bento Ferreira, são preparadas com uma fruta à escolha do cliente e têm como base uma premiada cachaça capixaba, xarope de açúcar e gelo. As alternativas de sabor são limão taiti, morango, limão siciliano, kiwi e abacaxi com hortelã. Cada uma custa R$ 22. Rua Francisco Rubim, 380, lojas 1 e 2, Bento Ferreira, Vitória. (27) 3207-4800.
CLÁSSICA E CAMPEÃ DE VENDAS
A caipirinha do Bar do Zé, em Santos Dumont, segue a receita clássica, com cachaça branca, limão, açúcar e gelo (R$ 14). "A gente só faz a tradicional e vende muito, viu!", comenta o proprietário, José Fiorani. Rua José Machado de Paula, 151, Santos Dumont, Vila Velha. (27) 3339-0601.
SUGESTÕES DO MESTRE CACHACEIRO
Reduto dos apreciadores de cachaça no Hortomercado, o Entreposto Santa Terezinha é comandado pelo mestre cachaceiro Adwalter Menegatti. Entre as caipirinhas, destaque para a de 3 limões (taiti, siciliano e cravo), a R$ 20, e para a Caipi Bonen, feita de limão taiti, cachaça prata, açúcar demerara, gelo e um dash de cachaça envelhecida em favas de baunilha (R$ 20). Rua Licínio dos Santos Conte, 51, Enseada do Suá, Vitória. (27) 3298-2798.
COM PIMENTA DEDO-DE-MOÇA
O famoso Dona Rosa Bar, em Cariacica, aposta na pimenta dedo-de-moça para deixar sua caipirinha ainda mais atrativa. A Caipi Lemon da Rosa (R$ 13,10) tem como base a receita tradicional e representou a casa no Roda de Boteco 2019. Rua Ilda Rhor, 366, Morada de Santa Fé, Cariacica. (27) 3386-8926.
SAMBA E CARTA DE CAIPIRINHAS
Uma casa de samba especializada em caipirinhas: assim se define o bar Casa de Bamba, no Centro de Vitória. Por lá, o drinque nacional tem uma carta pra chamar de sua, com 10 opções, a R$ 15 cada uma. Há desde a tradicional, chamada de Samba Raiz, até a picante Samba Rock, feita com cachaça de jambu, acerola, molho de pimenta e hibisco. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. (27) 3222-3074.
COM UM TOQUE DE ESPECIARIAS
Palco da roda de samba mais concorrida de Jardim da Penha, o Divino Botequim oferece duas opções de cachaça como base para a caipirinha, sendo uma mineira (R$ 19,90) e uma capixaba (R$ 22,90). Além do limão, o cliente pode escolher entre as seguintes frutas: morango, kiwi, lima, maracujá e abacaxi. Também é possível acrescentar gengibre, hortelã ou canela em pau. Rua Eugenílio Ramos, 238, Jardim da Penha, Vitória. (27) 2142-4440.
CUPUAÇU E PÉTALAS DE GIRASSOL
No restaurante Soeta, os cozinheiros também criam as receitas dos coquetéis. A caipirinha sempre teve destaque na carta, hoje com duas releituras criativas, na linha contemporânea dos chefs Bárbara Verzola e Pablo Pavón: caipirinha com espuma de cerveja e caipirinha de cupuaçu, canela e pétalas de girassol (R$ 29,80 cada uma, ambas feitas com cachaça capixaba). Rua Desembargador Sampaio, 332, Praia do Canto, Vitória. (27) 3026-4433.