Grande Vitória ganha 1ª concurso de caipirinhas; veja os participantes

Além do tradicional roteiro de bares e botecos, o Roda de Boteco desde ano traz o primeiro concurso de caipirinha de sua história. O evento começa nesta sexta-feira (31) e segue até o dia 30 de junho.
Os estabelecimentos participantes foram convocados a criar uma caipirinha exclusiva para o evento. A bebida tem o valor fixo de R$ 10.
Sabemos que a caipirinha tradicional é feita com limão, mas para dar mais sabor à disputa, no concurso vale tudo. A única obrigatoriedade é que o drinque seja feito com cachaça, explica o organizador do evento Raimundo Nonato.
A votação não é obrigatória, segundo a organização, pois é necessário consumir a bebida para votar e o resultado do concurso de caipirinha é separado do concurso de melhor bar ou boteco.
CONFIRA AS CAIPIRINHAS PARTICIPANTES
ATACAMA FOOD & BEER
Endereço: Rua Quinze de Novembro, 51, Campo Grande, Cariacica. Telefone: (27) 99885-3475
Serviço: Terça a quinta das 18h à 0h. Sexta e sábado das 18h às 2h.
Caipirinha: Casamento no Deserto - Brasileiríssima combinação de abacaxi, morango e cachaça, acompanhada de um picolé refrescante.
BAR DO GETÚLIO
Endereço: Rua Antero Rosa, 95, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha. Telefone: (27) 3063-0266
Serviço: Segunda a sexta das 17 à 0h.
Caipirinha: Caipretinha - caipirinha com café cappuccino e canela, com calda de chocolate.
BAR DO SORRISO
Endereço: Av. Herwan Modenesi Wanderlei, 180, Lj 5, Jardim Camburi, Vitória. Telefone: (27) 99706-4555
Serviço: Terça a sexta das 17h às 1h. Sábados e domingos das 11h às 23h
Caipirinha: Sabor das Montanhas - caipirinha de morango.
BAR DO ZÉ
Endereço: Rua José Machado de Paula, 151, Santos Dumont, Vila Velha. Telefone: (27) 3339-0601
Serviço: Segunda a sexta das 16h à 0h. Sábado das 9h às 16h.
Caipirinha tradicional do Zé - caipirinha feita com cachaça branca artesanal
BAR DOS CUMPADRES
Endereço: Rua Itacibá, 33, Lj 1, Praia de Itaparica, Vila Velha. Telefone: (27) 99512-1769
Serviço: Terça a sexta das 17h à 0h. Sábado das 11h à 0h. Domingo das 11h às 21h
Caipirinha: Caipi do Cumpadre - Caipirinha de melancia com cachaça, aromatizada com folhas de hortelã.
BARRERITO BOTEQUIM
Endereço: Av. Getúlio Vargas, 673, Campo Grande, Cariacica. Telefone: (27) 99810-4312
Serviço: Segunda a sexta das 16h à 0h. Sábado das 12h às 20h.
Caipirinha: Caip Andorinha - Drinque refrescante com notas cítricas e um leve toque de amargor.
BARZITO
Endereço: Rua Lúcio Barcelar, 16, Ed. Sereia, Praia da Costa, Vila Velha. Telefone: (27) 99233-1818
Serviço: Segunda a sábado das 11h às 23h.
Caipirinha: Caipizito - cachaça, açúcar, limão siciliano.
CARANGUEJO TRÊS IRMÃOS
Endereço: Av. Fortaleza, 18, Itapuã, Vila Velha. Telefone: (27) 3020-9920
Serviço: Terça a sexta das 17h à 0h. Sábado e feriados das 11h à 0h. Domingo das 11h às 17h.
Caipirinha: Caipiamora - cachaça, amora, açúcar e gelo.
CARANGUEJO DO ASSIS
Vila Velha: Av. da Praia, 290, Praia de Itaparica, Vila Velha. Telefone: (27) 3289-8486. Serviço: Todos os dias das 11h à 0h.
Vitória: Av. Dante Micheline, Quiosque 6, Mata da Praia, Vitória. Telefone: (27) 3376-3800. Serviço: Segunda a quarta das 16h às 23h; Quinta a domingo e feriados das 11h às 23h
Caipirinha: Caipi Assis - caipirinha de abacaxi com pimenta rosa.
CEARÁ BAR
Endereço: Av. Paulino Muller, 916, Jucutuquara, Vitória. Telefone: (27) 99933-7953
Serviço: Segunda a sexta das 17h30 à 0h. Sábado das 12h às 23h. Domingo das 12h às 18h.
Caipirinha: Morango do Nordeste - morango, maracujá e toque de limão galego.
CERVEJARIA BRADUS
Endereço: Rua XV de Novembro, 687, Centro, Vila Velha. Telefone: (27) 3208-4308
Serviço: Terça das 17h à 0h. Quarta das 17h à 1h. Quinta das 17h às 2h. Sexta das 17h às 3h. Sábado das 17h às 3h.
Caipirinha: Caipicante - caipirinha com pimentas rosa e dedo de moça.
CHURRASCÃO DO MINEIRO
Endereço: Av. Vitória Régia, 1797, Jardim Colorado, Vila Velha. Telefone: (27) 3319-1681
Serviço: Segunda a quinta das 18h à 0h; sexta e sábado das 18h à 1h. Domingo das 18h a 0h.
Caipirinha: Fogo Caipira - limão macerado com hortelã, açúcar e cachaça e névoa de lemon pepper na borda.
DE PASSAGEM BEACH
Endereço: Rua Deolindo Perim, 73, Itapuã, Vila Velha. Telefone: (27) 3535-3568
Serviço: Terça a sexta das 18h à 0h. Sábado das 11h30 à 1h. Domingo das 11h30 às 20h30.
Caipirinha: Caip dream - cachaça com morango, pimenta rosa.
DONA ROSA BAR
Endereço: Rua Hilda Rhor, 366, Morada de Santa Fé, Cariacica. Telefone: (27) 99513-6021
Serviço: Terça a sábado das 18h à 0h30.
Caipirinha: Caip Lemon da Rosa caipirinha com limão e pimenta dedo de moça.
EMPÓRIO BOHEMIO
Endereço: Rua Saul de Navarro, 368, Lj 6, Praia do Canto, Vitória. Telefone: (27) 3022-2810
Serviço: Terça a sexta das 12h à 0h. Sábado das 10h à 0h. Domingo das 10h às 18h
Caipirinha: Limão com Pimenta - caipi preparada de forma tradicional com limão siciliano e pimenta rosa capixaba.
PETISCARIA DO GUGU
Endereço: Av. Sérgio Cardoso, Casa, 19, Novo México, Vila Velha. Telefone: (27) 99628-3253
Serviço: Segunda a sexta das 18h à 0h
Caipirinha: Caipibananinha - caipirinha de banana.
FAÉ BOTEQUIM
Endereço: Av. Ministro Salgado Filho, 1565, Soteco, Vila Velha. Telefone: (27) 3340-4955
Serviço: 2ª a sábado das 17h às 23h59.
Caipirinha: Mexiriquinha - caipirinha de mexerica com limão, raspa de gengibre, pimenta rosa e mel.
GOSTINHO MINEIRO
Endereço: Rua Flocos, 151, Jardim Colorado, Vila Velha. Telefone: (27) 99907-2801
Serviço: Quarta a sexta das 18h30 às 23h30. Sábado das 16h30 às 23h30. Domingo das 10h30 às 17h30.
Caipirinha: Mineirinha caipirinha com hortelã.
JP PETISCARIA
Endereço: Av. Ministro Salgado Filho, 1741, Soteco, Vila Velha. Telefone: (27) 99531-0428
Serviço: Segunda das 17h à 0h. Terça a quinta das 17h à 1h. Sexta das 17h às 2h. Sábado das 11h30 às 2h. Domingo das 11h30 às 23h30.
Caipirinha: Caipilé - caipirinha tradicional com picolé de limão.
KABÉCO'S
Endereço: Av. Rio Branco, 404, Lj 1/ 2, Santa Lúcia, Vitória. Telefone: (27) 3227-7083
Serviço: Segunda a quarta das 18h à 0h. Quinta a sábado das 18h às 3h.
Caipirinha: Caijápirinha - cajá e mexerica, gelo e cachaça de Minas envelhecida em umburana.
MARANGAS BAR
Endereço: Av. Junior Marangoni, 46 (antiga Sérgio Cardoso), Vila Nova, Vila Velha. Telefone: (27) 99829-2808
Serviço: Segunda a sexta das 17h às 23h30. Sábado das 10h às 18h.
Caipirinha: Caipi Raiz - caipirinha com cachaça, açúcar, gelo e limão.
MISTURA FINA BAR E BOTEQUIM
Endereço: Av. Vitória Régia, 1900, Novo México, Vila Velha. Telefone: (27) 3391-5819
Serviço: Terça a sábado das 18h às 23h30.
Caipirinha: Caipi Roda - caipirinha de abacaxi com hortelã.
MISTURA'S BAR
Endereço: Rua Presidente Rodrigues Alves, 150, Bairro República, Vitória. Telefone: (27) 3327-2684
Serviço: Terça a sexta das 17h à 0h. Sábado das 11h às 0h20. Domingo das 11h às 18h20.
Caipirinha: Caipi do chef - caipi com limão siciliano, lima da Pérsia, hortelã, açúcar, canela em pau e cachaça.
MOQUEKA PRIME
Endereço: Av. Dante Michelini, 1500, Quiosque 4, Jardim da Penha, Vitória. Telefone: (27) 3376-8040
Serviço: Terça a sábado das 9h às 23h. Domingo das 9h às 18h.
Caipirinha: Afilhada - caipirinha com mel de açúcar e frutas vermelhas.
NININHO E VANESSA
Endereço: Av. César Hilal, 322, Bento Ferreira, Vitória. Telefone: (27) 3227-4027
Serviço: Segunda a sexta das 16h à 0h. Sábado e domingo das 11h30 às 21h.
Caipirinha: Caipi Bem Brasil - caipirinha à base de limão e cachaça da roça.
PERUGGIA'S BOTEQUIM
Endereço: Rua Maria Niero da Silva, Glória, Vila Velha. Telefone: (27) 99741-4984
Serviço: Segunda a sábado das 18h à 0h.
Caipirinha: Caibana - caipirinha feita com cachaça saborizada de banana, acrescentada de uma dose de limão.
PETISCARIA DO JOJO'S
Endereço: Rua Aristides Lobo, Cristóvão Colombo, Vila Velha. Telefone: (27) 99940-3782/ 3075-3711
Serviço: Segunda a sexta das 18h à 0h. Sábado das 17h30 às 23h30.
Caipirinha: Caiprosa - cachaça amarela, pimenta rosa, limão siciliano e limão taiti.
PETISCO DAS MENINAS
Endereço: Av. Braúna, 253, Colina de Laranjeiras, Serra. Telefone: (27) 99998-3223
Serviço: Segunda a sábado das 18h à 0h
Caipirinha: Tropicália A bebida perfeita para te lembrar o gosto e a refrescância do mar.
POLÉ BAR E RESTAURANTE - BAR FECHADO E FORA DA DISPUTA
Caipirinha: Caipi Tropical - mexerica, cachaça, gelo e açúcar.
QUIOSQUE GAIVOTA
Endereço: Av. Dante Michelini, Quiosque 2, Jardim da Penha, Vitória. Telefone: (27) 99933-1942
Serviço: Terça a sábado das 9h às 23h. Domingo e segunda das 9h às 18h
Caipirinha: CaipXaba - limão siciliano, gengibre, hortelã, cachaça, açúcar e gelo.
RECANTO DO FEIJÃO
Endereço: Av. Sérgio Cardoso, 1109, Guaranhuns, Vila Velha. Telefone: (27) 3339-0948
Serviço: Terça a domingo das 17h à 0h.
Caipirinha: Caipi Fresh - limão siciliano, açúcar, hortelã e groselha.
REGINA MARIS DA ILHA
Endereço: Av. Dante Michelini, 1080, Quiosque 3, Jardim da Penha, Vitória. Telefone: (27) 2142-3113
Serviço: Todos os dias das 11h às 23h.
Caipirinha: Cana do Mar - caipirinha com rapadura saborizada com limão, gengibre, canela, cravo e pimenta do reino branca, servida na taça.
REGINA MARIS
Endereço: Av. Hugo Musso, 2327, Praia de Itapuã, Vila Velha. Telefone: (27) 3299-0897
Serviço: Terça a sexta das 17h à 0h. Sábado, domingo e feriado das 11h às 23h.
Caipirinha: Menina Veneno: - caipirinha de hibisco.
RESTAURANTE IBIZA
Endereço: Rua José Miranda Machado, sn, Quiosque 12, Curva da Jurema, Enseada do Suá, Vitória. Telefone: (27) 98880-2561
Serviço: Todos os dias das 09h às 18h.
Caipirinha: Caipi de Frutas Vermelhas - amora, morango, framboesa, cachaça de boa qualidade, açúcar e gelo a gosto.
RESTAURANTE MOQUECA
Endereço: Rua Humberto Pereira, 11, Itaparica, Vila Velha. Telefone: (27) 3072-6070
Serviço: Terça a domingo das 11h à 0h.
Caipirinha: Canela Verde - cachaça, limão, menta.
SABOR DA CACHAÇA
Endereço: Av. Dante Michelini, 775, Lj 3A, Jardim da Penha, Vitória. Telefone: (27) 3227-7734
Serviço: Terça a sexta das 16h à 0h. Sábado e domingo das 14h à 0h.
Caipirinha: Tô Calminho - caipirinha com maracujá, hibiscos, pimenta rosa e limão siciliano.
SHEIK'S
Endereço: Rua Dr. Jair de Andrade, 434, Lj 1/ 2, Itapuã, Vila Velha. Telefone: (27) 3062-6124
Serviço: Terça a sexta das 17h à 0h. Sábado das 10h à 0h. Domingo das 10h às 19h.
Caipirinha: Caip do Sheik's Bebida brasileira que com certeza irá matar sua sede.
SMASH BEER
Endereço: Av. Engenheiro Charles Bitran, 420, Jardim Camburi, Vitória. Telefone: (27) 99789-0886
Serviço: Terça a sábado das 17h à 0h. Domingo das 12h às 18h.
Caipirinha: Smasherica Pepper - caipirinha com mexerica, limão siciliano, com pimenta rosa e manjericão.
T-BONE BOTEQUIM
Endereço: Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Shopping Cruzeiro Mall, Vitória. Telefone: (27) 3207-9962
Serviço: Terça a sábado das 18h à 0h. Domingo das 12h às 17h.
Caipirinha: Brasilian Mule - caipirinha com três tipos de limões, cachaça, xarope de limão siciliano, espuma de gengibre, farofa.
TÔ NA ROÇA
Endereço: Rua Carlos Gomes Lucas, 147, Lj 2, Jardim Camburi, Vitória. Telefone: (27) 99751-5250
Serviço: Todos os dias das 18h às 23h30.
Caipirinha: Caipi Roça - caipirinha com xarope de maçã verde, suco de limão, lascas de maçã verde e hortelã.