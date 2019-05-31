Grande Vitória ganha 1ª concurso de caipirinhas; veja os participantes

Festival de Caipirinhas do Roda de Boteco: Caipilé - Deliciosa caipirinha tradicional acrescida de um picolé de limão, do JP PETISCARIA E RESTAURANTE (VILA VELHA) Crédito: Bruno Coelho/Ecos Eventos

roteiro de bares e botecos, o Roda de Boteco desde ano traz o primeiro concurso de caipirinha de sua história. O evento começa nesta sexta-feira (31) e segue até o dia 30 de junho. Além do tradicional, odesde ano traz o primeiro concurso dede sua história. O evento começa nesta sexta-feira (31) e segue até o dia 30 de junho.

Os estabelecimentos participantes foram convocados a criar uma caipirinha exclusiva para o evento. A bebida tem o valor fixo de R$ 10.

Sabemos que a caipirinha tradicional é feita com limão, mas para dar mais sabor à disputa, no concurso vale tudo. A única obrigatoriedade é que o drinque seja feito com cachaça, explica o organizador do evento Raimundo Nonato.

A votação não é obrigatória, segundo a organização, pois é necessário consumir a bebida para votar e o resultado do concurso de caipirinha é separado do concurso de melhor bar ou boteco.

CONFIRA AS CAIPIRINHAS PARTICIPANTES

ATACAMA FOOD & BEER

Endereço: Rua Quinze de Novembro, 51, Campo Grande, Cariacica. Telefone: (27) 99885-3475

Serviço: Terça a quinta das 18h à 0h. Sexta e sábado das 18h às 2h.

Caipirinha: Casamento no Deserto - Brasileiríssima combinação de abacaxi, morango e cachaça, acompanhada de um picolé refrescante.

Festival de Caipirinhas do Roda de Boteco: Casamento no Deserto - Brasileiríssima combinação de abacaxi, morango e cachaça, acompanhada de um picolé refrescante, do ATACAMA FOOD ENTITY_amp_ENTITYBEER (CARIACICA) Crédito: Bruno Coelho/Ecos Eventos

BAR DO GETÚLIO

Endereço: Rua Antero Rosa, 95, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha. Telefone: (27) 3063-0266

Serviço: Segunda a sexta das 17 à 0h.

Caipirinha: Caipretinha - caipirinha com café cappuccino e canela, com calda de chocolate.

Festival de Caipirinhas do Roda de Boteco: Caipretinha - Caipirinha tradicional com café capuccino e canela, decorada com calda de chocolate, do BAR DO GETÚLIO (VILA VELHA) Crédito: Bruno Coelho/Ecos Eventos

BAR DO SORRISO

Endereço: Av. Herwan Modenesi Wanderlei, 180, Lj 5, Jardim Camburi, Vitória. Telefone: (27) 99706-4555

Serviço: Terça a sexta das 17h às 1h. Sábados e domingos das 11h às 23h

Caipirinha: Sabor das Montanhas - caipirinha de morango.

Festival de Caipirinhas do Roda de Boteco: Sabor das Montanhas - Saborosa e refrescante caipirinha de morango, do BAR DO SORRISO (VITÓRIA) Crédito: Bruno Coelho/Ecos Eventos

BAR DO ZÉ

Endereço: Rua José Machado de Paula, 151, Santos Dumont, Vila Velha. Telefone: (27) 3339-0601

Serviço: Segunda a sexta das 16h à 0h. Sábado das 9h às 16h.

Caipirinha tradicional do Zé - caipirinha feita com cachaça branca artesanal

Festival de Caipirinhas do Roda de Boteco: Caipirinha do Zé - Caipirinha feita com cachaça branca artesanal, do BAR DO ZÉ (VILA VELHA) Crédito: Bruno Coelho/Ecos Eventos

BAR DOS CUMPADRES

Endereço: Rua Itacibá, 33, Lj 1, Praia de Itaparica, Vila Velha. Telefone: (27) 99512-1769

Serviço: Terça a sexta das 17h à 0h. Sábado das 11h à 0h. Domingo das 11h às 21h

Caipirinha: Caipi do Cumpadre - Caipirinha de melancia com cachaça, aromatizada com folhas de hortelã.

Festival de Caipirinhas do Roda de Boteco: Caipi do Cumpadre - Caipirinha de melancia com cachaça, aromatizada com folhas de hortelã, do BAR DOS CUMPADRES (VILA VELHA) Crédito: Bruno Coelho/Ecos Eventos

BARRERITO BOTEQUIM

Endereço: Av. Getúlio Vargas, 673, Campo Grande, Cariacica. Telefone: (27) 99810-4312

Serviço: Segunda a sexta das 16h à 0h. Sábado das 12h às 20h.

Caipirinha: Caip Andorinha - Drinque refrescante com notas cítricas e um leve toque de amargor.

Festival de Caipirinhas do Roda de Boteco: Caip Andorinha - Drink refrescante com notas cítricas e um leve toque de amargor, do BARRERITO BOTEQUIM (CARIACICA) Crédito: Bruno Coelho/Ecos Eventos

BARZITO

Endereço: Rua Lúcio Barcelar, 16, Ed. Sereia, Praia da Costa, Vila Velha. Telefone: (27) 99233-1818

Serviço: Segunda a sábado das 11h às 23h.

Caipirinha: Caipizito - cachaça, açúcar, limão siciliano.

Festival de Caipirinhas do Roda de Boteco: "Caipizito"- Cachaça, açúcar, limão siciliano e gelo, do BARZITO (VILA VELHA) Crédito: Bruno Coelho/Ecos Eventos

CARANGUEJO TRÊS IRMÃOS

Endereço: Av. Fortaleza, 18, Itapuã, Vila Velha. Telefone: (27) 3020-9920

Serviço: Terça a sexta das 17h à 0h. Sábado e feriados das 11h à 0h. Domingo das 11h às 17h.

Caipirinha: Caipiamora - cachaça, amora, açúcar e gelo.

Festival de Caipirinhas do Roda de Boteco: Caipiamora - Cachaça, amora, açúcar e gel, do CARANGUEJO TRÊS IRMÃOS (VILA VELHA) Crédito: Bruno Coelho/Ecos Eventos

CARANGUEJO DO ASSIS

Vila Velha: Av. da Praia, 290, Praia de Itaparica, Vila Velha. Telefone: (27) 3289-8486. Serviço: Todos os dias das 11h à 0h.

Vitória: Av. Dante Micheline, Quiosque 6, Mata da Praia, Vitória. Telefone: (27) 3376-3800. Serviço: Segunda a quarta das 16h às 23h; Quinta a domingo e feriados das 11h às 23h

Caipirinha: Caipi Assis - caipirinha de abacaxi com pimenta rosa.

Festival de Caipirinhas do Roda de Boteco: CaipAssis - Caipirinha de abacaxi com pimenta rosa, do CARANGUEJO DO ASSIS (VILA VELHA e VITÓRIA) Crédito: Bruno Coelho/Ecos Eventos

CEARÁ BAR

Endereço: Av. Paulino Muller, 916, Jucutuquara, Vitória. Telefone: (27) 99933-7953

Serviço: Segunda a sexta das 17h30 à 0h. Sábado das 12h às 23h. Domingo das 12h às 18h.

Caipirinha: Morango do Nordeste - morango, maracujá e toque de limão galego.

Festival de Caipirinhas do Roda de Boteco: Morango do Nordeste - Maravilhosa combinação do morango e a acidez do maracujá com um toque do limão galego, do CEARÁ BAR (VITÓRIA) Crédito: Bruno Coelho/Ecos Eventos

CERVEJARIA BRADUS

Endereço: Rua XV de Novembro, 687, Centro, Vila Velha. Telefone: (27) 3208-4308

Serviço: Terça das 17h à 0h. Quarta das 17h à 1h. Quinta das 17h às 2h. Sexta das 17h às 3h. Sábado das 17h às 3h.

Caipirinha: Caipicante - caipirinha com pimentas rosa e dedo de moça.

Festival de Caipirinhas do Roda de Boteco: Caipicante - Caipirinha com pimenta rosa e pimenta dedo de moça, afrodisíaca, ardência moderada e bem equilibrada, da CERVEJARIA BRADUS (VILA VELHA) Crédito: Bruno Coelho/Ecos Eventos

CHURRASCÃO DO MINEIRO

Endereço: Av. Vitória Régia, 1797, Jardim Colorado, Vila Velha. Telefone: (27) 3319-1681

Serviço: Segunda a quinta das 18h à 0h; sexta e sábado das 18h à 1h. Domingo das 18h a 0h.

Caipirinha: Fogo Caipira - limão macerado com hortelã, açúcar e cachaça e névoa de lemon pepper na borda.

Festival de Caipirinhas do Roda de Boteco: Fogo Caipira - Limão macerado com hortelã, açúcar e cachaça servido no copo com gelo e névoa de lemon pepper na borda, do CHURRASCÃO DO MINEIRO (VILA VELHA) Crédito: Bruno Coelho/Ecos Eventos

DE PASSAGEM BEACH

Endereço: Rua Deolindo Perim, 73, Itapuã, Vila Velha. Telefone: (27) 3535-3568

Serviço: Terça a sexta das 18h à 0h. Sábado das 11h30 à 1h. Domingo das 11h30 às 20h30.

Caipirinha: Caip dream - cachaça com morango, pimenta rosa.

Festival de Caipirinhas do Roda de Boteco: Caip Dream - Cachaça especial com morango, pimenta rosa, açúcar ou adoçante e gelo, do DE PASSAGEM BEACH (VILA VELHA) Crédito: Bruno Coelho/Ecos Eventos

DONA ROSA BAR

Endereço: Rua Hilda Rhor, 366, Morada de Santa Fé, Cariacica. Telefone: (27) 99513-6021

Serviço: Terça a sábado das 18h à 0h30.

Caipirinha: Caip Lemon da Rosa  caipirinha com limão e pimenta dedo de moça.

Festival de Caipirinhas do Roda de Boteco: Caip Lemon da Rosa - Melhor sabor de preparo que você vai achar em caipirinha com limão e pimenta dedo de moça na nossa região, do DONA ROSA BAR (CARIACICA) Crédito: Bruno Coelho/Ecos Eventos

EMPÓRIO BOHEMIO

Endereço: Rua Saul de Navarro, 368, Lj 6, Praia do Canto, Vitória. Telefone: (27) 3022-2810

Serviço: Terça a sexta das 12h à 0h. Sábado das 10h à 0h. Domingo das 10h às 18h

Caipirinha: Limão com Pimenta - caipi preparada de forma tradicional com limão siciliano e pimenta rosa capixaba.

Festival de Caipirinhas do Roda de Boteco: Limão com Pimenta - Caipi preparada de forma tradicional com limão siciliano e pimenta rosa capixaba, do EMPÓRIO BOHEMIO (VITÓRIA Crédito: Bruno Coelho/Ecos Eventos

PETISCARIA DO GUGU

Endereço: Av. Sérgio Cardoso, Casa, 19, Novo México, Vila Velha. Telefone: (27) 99628-3253

Serviço: Segunda a sexta das 18h à 0h

Caipirinha: Caipibananinha - caipirinha de banana.

Festival de Caipirinhas do Roda de Boteco: Caipibananinha - Deliciosa caipirinha de banana, da ESPETARIA E PETISCARIA DO GUGU (VILA VELHA) Crédito: Bruno Coelho/Ecos Eventos

FAÉ BOTEQUIM

Endereço: Av. Ministro Salgado Filho, 1565, Soteco, Vila Velha. Telefone: (27) 3340-4955

Serviço: 2ª a sábado das 17h às 23h59.

Caipirinha: Mexiriquinha - caipirinha de mexerica com limão, raspa de gengibre, pimenta rosa e mel.

Festival de Caipirinhas do Roda de Boteco: Caipirinha: Mixiriquinha - Uma deliciosa caipirinha de mexerica acompanhada de limão, raspa de gengibre, pimenta rosa e mel, do FAÉ BOTEQUIM (VILA VELHA) Crédito: Bruno Coelho/Ecos Eventos

GOSTINHO MINEIRO

Endereço: Rua Flocos, 151, Jardim Colorado, Vila Velha. Telefone: (27) 99907-2801

Serviço: Quarta a sexta das 18h30 às 23h30. Sábado das 16h30 às 23h30. Domingo das 10h30 às 17h30.

Caipirinha: Mineirinha  caipirinha com hortelã.

Festival de Caipirinhas do Roda de Boteco: Mineirinha - Deliciosa e refrescante caipirinha com hortelã, do GOSTINHO MINEIRO - O REI DO TIRA GOSTO (VILA VELHA Crédito: Bruno Coelho/Ecos Eventos

JP PETISCARIA

Endereço: Av. Ministro Salgado Filho, 1741, Soteco, Vila Velha. Telefone: (27) 99531-0428

Serviço: Segunda das 17h à 0h. Terça a quinta das 17h à 1h. Sexta das 17h às 2h. Sábado das 11h30 às 2h. Domingo das 11h30 às 23h30.

Caipirinha: Caipilé - caipirinha tradicional com picolé de limão.

Festival de Caipirinhas do Roda de Boteco: Caipilé - Deliciosa caipirinha tradicional acrescida de um picolé de limão, do JP PETISCARIA E RESTAURANTE (VILA VELHA) Crédito: Bruno Coelho/Ecos Eventos

KABÉCO'S

Endereço: Av. Rio Branco, 404, Lj 1/ 2, Santa Lúcia, Vitória. Telefone: (27) 3227-7083

Serviço: Segunda a quarta das 18h à 0h. Quinta a sábado das 18h às 3h.

Caipirinha: Caijápirinha - cajá e mexerica, gelo e cachaça de Minas envelhecida em umburana.

Festival de Caipirinhas do Roda de Boteco: Caijápirinha - Com frutas da época, cajá e mexerica, gelo e cachaça de Minas envelhecida em umburana, do KABÉCO'S BAR E RESTAURANTE (VITÓRIA) Crédito: Bruno Coelho/Ecos Eventos

MARANGAS BAR

Endereço: Av. Junior Marangoni, 46 (antiga Sérgio Cardoso), Vila Nova, Vila Velha. Telefone: (27) 99829-2808

Serviço: Segunda a sexta das 17h às 23h30. Sábado das 10h às 18h.

Caipirinha: Caipi Raiz - caipirinha com cachaça, açúcar, gelo e limão.

Festival de Caipirinhas do Roda de Boteco: Caipi Raiz - A verdadeira caipirinha com cachaça, açúcar, gelo e limão, do MARANGAS BAR (VILA VELHA) Crédito: Bruno Coelho/Ecos Eventos

MISTURA FINA BAR E BOTEQUIM

Endereço: Av. Vitória Régia, 1900, Novo México, Vila Velha. Telefone: (27) 3391-5819

Serviço: Terça a sábado das 18h às 23h30.

Caipirinha: Caipi Roda - caipirinha de abacaxi com hortelã.

Festival de Caipirinhas do Roda de Boteco: Caipi Roda - Saborosa caipirinha de abacaxi com hortelã, do MISTURA FINA BAR E BOTEQUIM (VILA VELHA) Crédito: Bruno Coelho/Ecos Eventos

MISTURA'S BAR

Endereço: Rua Presidente Rodrigues Alves, 150, Bairro República, Vitória. Telefone: (27) 3327-2684

Serviço: Terça a sexta das 17h à 0h. Sábado das 11h às 0h20. Domingo das 11h às 18h20.

Caipirinha: Caipi do chef - caipi com limão siciliano, lima da Pérsia, hortelã, açúcar, canela em pau e cachaça.

Festival de Caipirinhas do Roda de Boteco: Caipi do Chef - Deliciosa caipi com limão siciliano, lima da pérsia, hortelã, açúcar, canela em pau e cachaça, do MISTURA'S BAR (VITÓRIA) Crédito: Bruno Coelho/Ecos Eventos

MOQUEKA PRIME

Endereço: Av. Dante Michelini, 1500, Quiosque 4, Jardim da Penha, Vitória. Telefone: (27) 3376-8040

Serviço: Terça a sábado das 9h às 23h. Domingo das 9h às 18h.

Caipirinha: Afilhada - caipirinha com mel de açúcar e frutas vermelhas.

Festival de Caipirinhas do Roda de Boteco: Afilhada - Saborosa mistura de mel de açúcar com frutas vermelhas, do MOQUEKA PRIME (VITÓRIA) Crédito: Bruno Coelho/Ecos Eventos

NININHO E VANESSA

Endereço: Av. César Hilal, 322, Bento Ferreira, Vitória. Telefone: (27) 3227-4027

Serviço: Segunda a sexta das 16h à 0h. Sábado e domingo das 11h30 às 21h.

Caipirinha: Caipi Bem Brasil - caipirinha à base de limão e cachaça da roça.

Festival de Caipirinhas do Roda de Boteco: Caipi Bem Brasil - Caipirinha a base de limão e cachaça da roça, do NININHO E VANESSA - REI DO PETISCO (VITÓRIA) Crédito: Bruno Coelho/Ecos Eventos

PERUGGIA'S BOTEQUIM

Endereço: Rua Maria Niero da Silva, Glória, Vila Velha. Telefone: (27) 99741-4984

Serviço: Segunda a sábado das 18h à 0h.

Caipirinha: Caibana - caipirinha feita com cachaça saborizada de banana, acrescentada de uma dose de limão.

Festival de Caipirinhas do Roda de Boteco: Caibana - Deliciosa caipirinha, feita com cachaça saborizada de banana, acrescentada de uma dose de limão!, do PERUGGIA'S BOTEQUIM (VILA VELHA) Crédito: Bruno Coelho/Ecos Eventos

PETISCARIA DO JOJO'S

Endereço: Rua Aristides Lobo, Cristóvão Colombo, Vila Velha. Telefone: (27) 99940-3782/ 3075-3711

Serviço: Segunda a sexta das 18h à 0h. Sábado das 17h30 às 23h30.

Caipirinha: Caiprosa - cachaça amarela, pimenta rosa, limão siciliano e limão taiti.

Festival de Caipirinhas do Roda de Boteco: Caiprosa - Cachaça amarela, pimenta rosa, limão siciliano e limão taiti, da PETISCARIA DO JOJO'S (VILA VELHA) Crédito: Bruno Coelho/Ecos Eventos

PETISCO DAS MENINAS

Endereço: Av. Braúna, 253, Colina de Laranjeiras, Serra. Telefone: (27) 99998-3223

Serviço: Segunda a sábado das 18h à 0h

Caipirinha: Tropicália  A bebida perfeita para te lembrar o gosto e a refrescância do mar.

Festival de Caipirinhas do Roda de Boteco: Tropicália - A bebida perfeita para te lembrar o gosto e a refrescância do mar, do PETISCO DAS MENINAS (SERRA) Crédito: Bruno Coelho/Ecos Eventos

POLÉ BAR E RESTAURANTE - BAR FECHADO E FORA DA DISPUTA

Caipirinha: Caipi Tropical - mexerica, cachaça, gelo e açúcar.

Festival de Caipirinhas do Roda de Boteco: Caipi Tropical - Mexerica, cachaça, gelo e açúcar ou adoçante, do POLÉ BAR E RESTAURANTE (VITÓRIA) Crédito: Bruno Coelho/Ecos Eventos

QUIOSQUE GAIVOTA

Endereço: Av. Dante Michelini, Quiosque 2, Jardim da Penha, Vitória. Telefone: (27) 99933-1942

Serviço: Terça a sábado das 9h às 23h. Domingo e segunda das 9h às 18h

Caipirinha: CaipXaba - limão siciliano, gengibre, hortelã, cachaça, açúcar e gelo.

Festival de Caipirinhas do Roda de Boteco: CaipXaba - Deliciosa e refrescante caipirinha, do QUIOSQUE GAIVOTA (VITÓRIA) Crédito: Bruno Coelho/Ecos Eventos

RECANTO DO FEIJÃO

Endereço: Av. Sérgio Cardoso, 1109, Guaranhuns, Vila Velha. Telefone: (27) 3339-0948

Serviço: Terça a domingo das 17h à 0h.

Caipirinha: Caipi Fresh - limão siciliano, açúcar, hortelã e groselha.

Festival de Caipirinhas do Roda de Boteco: Caipi Fresh - A Caip Fresh é um aperitivo de sabor leve e refrescante, do RECANTO DO FEIJÃO (VILA VELHA) Crédito: Bruno Coelho/Ecos Eventos

REGINA MARIS DA ILHA

Endereço: Av. Dante Michelini, 1080, Quiosque 3, Jardim da Penha, Vitória. Telefone: (27) 2142-3113

Serviço: Todos os dias das 11h às 23h.

Caipirinha: Cana do Mar - caipirinha com rapadura saborizada com limão, gengibre, canela, cravo e pimenta do reino branca, servida na taça.

Festival de Caipirinhas do Roda de Boteco: Cana do Mar - Saborosa caipirinha com raspadura saborizada com limão, gengibre, canela, cravo e pimenta do reino branca, servida na taça, do REGINA MARIS DA ILHA (VITÓRIA) Crédito: Bruno Coelho/Ecos Eventos

REGINA MARIS

Endereço: Av. Hugo Musso, 2327, Praia de Itapuã, Vila Velha. Telefone: (27) 3299-0897

Serviço: Terça a sexta das 17h à 0h. Sábado, domingo e feriado das 11h às 23h.

Caipirinha: Menina Veneno: - caipirinha de hibisco.

Festival de Caipirinhas do Roda de Boteco: Menina Veneno: - caipirinha de hibisco, do REGINA MARIS BAR E RESTAURANTE (VILA VELHA) Crédito: Bruno Coelho/Ecos Eventos

RESTAURANTE IBIZA

Endereço: Rua José Miranda Machado, sn, Quiosque 12, Curva da Jurema, Enseada do Suá, Vitória. Telefone: (27) 98880-2561

Serviço: Todos os dias das 09h às 18h.

Caipirinha: Caipi de Frutas Vermelhas - amora, morango, framboesa, cachaça de boa qualidade, açúcar e gelo a gosto.

Festival de Caipirinhas do Roda de Boteco: Caipi de Frutas Vermelhas - Amora, morango, framboesa, cachaça de boa qualidade, açúcar e gelo a gosto, do RESTAURANTE IBIZA (VITÓRIA) Crédito: Bruno Coelho/Ecos Eventos

RESTAURANTE MOQUECA

Endereço: Rua Humberto Pereira, 11, Itaparica, Vila Velha. Telefone: (27) 3072-6070

Serviço: Terça a domingo das 11h à 0h.

Caipirinha: Canela Verde - cachaça, limão, menta.

Festival de Caipirinhas do Roda de Boteco: Caipirinha Canela Verde - Bebida em homenagem ao povo de Vila Velha, conhecido como Canela Verde, do RESTAURANTE MOQUECA (VILA VELHA Crédito: Bruno Coelho/Ecos Eventos

SABOR DA CACHAÇA

Endereço: Av. Dante Michelini, 775, Lj 3A, Jardim da Penha, Vitória. Telefone: (27) 3227-7734

Serviço: Terça a sexta das 16h à 0h. Sábado e domingo das 14h à 0h.

Caipirinha: Tô Calminho - caipirinha com maracujá, hibiscos, pimenta rosa e limão siciliano.

Festival de Caipirinhas do Roda de Boteco: Tô Calminho - Caipirinha com maracujá, hibiscos, pimenta rosa e limão siciliano, do SABOR DA CACHAÇA (VITÓRIA) Crédito: Bruno Coelho/Ecos Eventos

SHEIK'S

Endereço: Rua Dr. Jair de Andrade, 434, Lj 1/ 2, Itapuã, Vila Velha. Telefone: (27) 3062-6124

Serviço: Terça a sexta das 17h à 0h. Sábado das 10h à 0h. Domingo das 10h às 19h.

Caipirinha: Caip do Sheik's  Bebida brasileira que com certeza irá matar sua sede.

Festival de Caipirinhas do Roda de Boteco: Caip do Sheik's - Bebida brasileira que com certeza irá matar sua sede, do SHEIK'S BAR (VILA VELHA) Crédito: Bruno Coelho/Ecos Eventos

SMASH BEER

Endereço: Av. Engenheiro Charles Bitran, 420, Jardim Camburi, Vitória. Telefone: (27) 99789-0886

Serviço: Terça a sábado das 17h à 0h. Domingo das 12h às 18h.

Caipirinha: Smasherica Pepper - caipirinha com mexerica, limão siciliano, com pimenta rosa e manjericão.

Festival de Caipirinhas do Roda de Boteco: Smasherica Pepper - Caipirinha preparada com mexerica, limão siciliano, finalizada com pimenta rosa e manjericão, do SMASH BEER (VITÓRIA) Crédito: Bruno Coelho/Ecos Eventos

T-BONE BOTEQUIM

Endereço: Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Shopping Cruzeiro Mall, Vitória. Telefone: (27) 3207-9962

Serviço: Terça a sábado das 18h à 0h. Domingo das 12h às 17h.

Caipirinha: Brasilian Mule - caipirinha com três tipos de limões, cachaça, xarope de limão siciliano, espuma de gengibre, farofa.

Festival de Caipirinhas do Roda de Boteco: Brasilian Mule - Caipirinha com três tipos de limões, cachaça, xarope limão siciliano, espuma de gengibre, farofa torres, do TBONE BOTEQUIM (VITÓRIA) Crédito: Bruno Coelho/Ecos Eventos

TÔ NA ROÇA

Endereço: Rua Carlos Gomes Lucas, 147, Lj 2, Jardim Camburi, Vitória. Telefone: (27) 99751-5250

Serviço: Todos os dias das 18h às 23h30.

Caipirinha: Caipi Roça - caipirinha com xarope de maçã verde, suco de limão, lascas de maçã verde e hortelã.