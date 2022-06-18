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Além do quentão

5 receitas de drinques com cachaça para fazer no fim de semana

Brasil Mule, Caipicana, Maçã do Amor, Batida de Maracujá e Mandarino são as sugestões do bartender Flávio Felix dos Santos
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 18 de Junho de 2022 às 02:00

Nem só de quentão, caipirinha e rabo de galo se faz a coquetelaria baseada na cachaça. O destilado de cana brasileiríssimo tem sua versatilidade, como demonstram as cinco receitas que sugerimos para o seu fim de semana.
São eles: Caipicana, Maçã do Amor, Brasil Mule, Batida de Maracujá e Mandarino, selecionados pelo bartender Flávio Felix dos Santos. Todos superfáceis de fazer, confira!

MAÇÃ DO AMOR

INGREDIENTES:
  • 50ml de cachaça branca
  • 50ml de suco de maçã
  • 10ml de xarope de maçã verde
COMO FAZER:
  • Bata os ingredientes em uma coqueteleira com gelo. Em seguida, sirva em uma taça martini e decore a borda com fatia finas de maçã verde.
Drinques / coquetéis feitos com cachaça
Maçã do Amor Crédito: GetNinjas/Divulgação

MANDARINO

INGREDIENTES:
  • 50ml de cachaça branca
  • 20ml de licor de laranja (Cointreau)
  • 30ml de xarope de tangerina
COMO FAZER:
  • Bata os ingredientes em uma coqueteleira e sirva em um copo longo com gelo. Decore com uma cereja.
Drinques / coquetéis feitos com cachaça
Mandarino Crédito: GetNinjas/Divulgação

BRASIL MULE (releitura de Moscow Mule)

INGREDIENTES:
  • 50ml de cachaça envelhecida
  • 50ml de xarope de gengibre
  • 30ml de suco de limão
  • Refrigerante cítrico
COMO FAZER:
  • Bata os ingredientes em uma coqueteleira com gelo. Em seguida, coe para um copo baixo e adicione o refrigerante cítrico até completar. Decore com uma rodela de limão.
Drinques / coquetéis feitos com cachaça
Brasil Mule Crédito: GetNinjas/Divulgação

CAIPICANA

INGREDIENTES:
  • 50ml de cachaça branca
  • 50ml de caldo de cana
  • 15ml de suco de abacaxi
  • 15ml de suco de limão
  • 1 colher (chá) de açúcar
COMO FAZER:
  • Bata os ingredientes em uma coqueteleira e sirva em um copo com gelo. Decore com limão.

BATIDA DE MARACUJÁ

INGREDIENTES:
  • 50ml de cachaça branca
  • 50ml de suco concentrado de maracujá
  • 50ml de leite condensado
  • 10ml de suco de limão
  • 2 colheres (chá) de açúcar
COMO FAZER:
  • Bata os ingredientes em uma coqueteleira e sirva em um copo longo com gelo. 
Drinques / coquetéis feitos com cachaça
Batida de maracujá Crédito: GetNinjas/Divulgação
Fonte: GetNinjas. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

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