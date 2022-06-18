5 receitas de drinques com cachaça para fazer no fim de semana

Nem só de quentão, caipirinha e rabo de galo se faz a coquetelaria baseada na cachaça. O destilado de cana brasileiríssimo tem sua versatilidade, como demonstram as cinco receitas que sugerimos para o seu fim de semana.
São eles: Caipicana, Maçã do Amor, Brasil Mule, Batida de Maracujá e Mandarino, selecionados pelo bartender Flávio Felix dos Santos. Todos superfáceis de fazer, confira!
MAÇÃ DO AMOR
INGREDIENTES:
- 50ml de cachaça branca
- 50ml de suco de maçã
- 10ml de xarope de maçã verde
COMO FAZER:
- Bata os ingredientes em uma coqueteleira com gelo. Em seguida, sirva em uma taça martini e decore a borda com fatia finas de maçã verde.
MANDARINO
INGREDIENTES:
- 50ml de cachaça branca
- 20ml de licor de laranja (Cointreau)
- 30ml de xarope de tangerina
COMO FAZER:
- Bata os ingredientes em uma coqueteleira e sirva em um copo longo com gelo. Decore com uma cereja.
BRASIL MULE (releitura de Moscow Mule)
INGREDIENTES:
- 50ml de cachaça envelhecida
- 50ml de xarope de gengibre
- 30ml de suco de limão
- Refrigerante cítrico
COMO FAZER:
- Bata os ingredientes em uma coqueteleira com gelo. Em seguida, coe para um copo baixo e adicione o refrigerante cítrico até completar. Decore com uma rodela de limão.
CAIPICANA
INGREDIENTES:
- 50ml de cachaça branca
- 50ml de caldo de cana
- 15ml de suco de abacaxi
- 15ml de suco de limão
- 1 colher (chá) de açúcar
COMO FAZER:
- Bata os ingredientes em uma coqueteleira e sirva em um copo com gelo. Decore com limão.
BATIDA DE MARACUJÁ
INGREDIENTES:
- 50ml de cachaça branca
- 50ml de suco concentrado de maracujá
- 50ml de leite condensado
- 10ml de suco de limão
- 2 colheres (chá) de açúcar
COMO FAZER:
- Bata os ingredientes em uma coqueteleira e sirva em um copo longo com gelo.
Fonte: GetNinjas. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.