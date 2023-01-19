Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Programe-se

Festival Nostra Cucina acontece em 31 restaurantes até o carnaval

Circuito de cozinha italiana em Santa Teresa, Fundão e Santa Maria de Jetibá começou em janeiro e termina no dia 23 de fevereiro
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 19 de Janeiro de 2023 às 19:11

O Festival Nostra Cucina, que resgata a herança culinária dos imigrantes italianos em Santa Teresa, estreou na cidade entre os dias 27 e 29 de janeiro. A organização, porém, decidiu estender o evento até o dia 23 de fevereiro, quinta-feira após o carnaval.   
"O evento foi prorrogado até o dia 23/02 como forma de agradecimento aos estabelecimentos participantes e como presente para os visitantes, para que possam degustar todos os produtos do evento", diz o comunicado publicado domingo (29) nas redes sociais do festival.  
Idealizado por um grupo de empresários locais, o Nostra Cucina reúne 31 estabelecimentos, como cafés, cervejarias, empórios, bares e restaurantes, não apenas da Cidade dos Colibris mas também das vizinhas Fundão e Santa Maria de Jetibá. 
Nos participantes do circuito (veja a lista completa abaixo), pratos que fazem parte da cultura teresense, como tortei, taiadela, agnolini, ravióli e frango com polenta, ganharam novas releituras especialmente para o festival.
As opções custarão entre R$ 6 (quindim) e R$ 190 (filé com camarão e massa para duas pessoas), e haverá desde porções individuais até pratos que servem três pessoas.  

CONHEÇA OS 31 PARTICIPANTES DO NOSTRA CUCINA

01

TRÊS SABORES

Queijaria Canto da Roça - Minipizzas disponíveis em três sabores: calabresa, frango com catupiry e marguerita (R$ 19,90 a unidade). Fundão. Mais informações: (27) 99866-2035. FOTO: Eduardo Hargreaves

02

TOQUE CÍTRICO

Hosteria alla Botte - Costela de porco confitada, com molho de laranja, risoto de limão siciliano e casquinha de parmesão (R$ 65, individual). Rua do Lazer, Centro. Mais informações: (27) 99974-6309. FOTO: Eduardo Hargreaves

03

LEVEMENTE PICANTE

Tarot Rooftop - Pizza Calábria (molho de tomate caseiro, bocontinni de linguiça fresca, muçarela levemente apimentada, pesto de rúcula e folhas de rúcula fresca). Quanto: R$ 70, três pessoas. Rua do Lazer, Centro. Mais informações: (27) 99531-0543. FOTO: Eduardo Hargreaves

04

QUINDIM FAMOSO

Café Zanoni - Quindim (R$ 6 a unidade). Rua do Lazer, Centro. Mais informações: (27) 99837-3558. FOTO: Eduardo Hargreaves

05

LONGA MATURAÇÃO

Pasta Fine Tradizione - Pizza de Rúcula (massa de longa maturação, molho pomodoro, muçarela, tomate confit, rúcula e molho pesto). Quanto: R$ 67, com oito pedaços. Dois Pinheiros. Mais informações: (27) 99997-9077. FOTO: Eduardo Hargreaves

06

TRIO ARTESANAL

Bar Elite - Trio Italiano, composto de linguiça, queijo e polenta, todos de produção local e artesanal (R$ 70, até três pessoas). Rua do Lazer, Centro. Mais informações: (27) 99701-7190. FOTO: Bar Elite/Divulgação

07

BRACCIOLA E RADICCHIO

Cervejaria Zamprogno - Bracciola com radicchio da nona (R$ 62, individual). Circuito Caravaggio. Mais informações: (27) 99793-3815 e 99862-3423. FOTO: Eduardo Hargreaves

08

MENU COMPLETO

Ninho do Colibri Botequim - Menu completo com entrada + prato individual + sobremesa a R$ 109 por pessoa. Entrada: quibe recheado com requeijão e creme de alho-poró. Prato principal: nhoque de abobora com ragu de linguiça. Sobremesa: gelato de queijo com calda quente de vinho tinto. São Lourenço. Mais informações: (27) 99650-0206. FOTO: Eduardo Hargreaves

09

CLÁSSICO ROMANO

Magazzino Fioravante - Cacio e pepe (espaguete na roda de grana padano com pimenta-do-reino). Quanto: R$ 75, individual sem filé/R$ 115, individual  com filé. Centro. Mais informações: (27) 99984-9020. FOTO: Eduardo Hargreaves

10

FILÉ MIGNON COM CAMARÃO

Bar e Restaurante WO (Pousada Paraíso) - Surf and Turf - Filé mignon e camarão VG grelhado acompanhado por fettuccine "scampi style" (vinho branco, alho, salsinha fresca, limão siciliano, tomate e manteiga). Quanto: R$ 190, duas pessoas. Zona rural de Santa Maria de Jetibá. Mais informações: (27) 99832-2528. FOTO: WO/Divulgação

11

ABÓBORA E CACAU

Capitão Redighieri Chocolate Artesanal - Tortei com doce de abóbora e calda de melaço de cacau (R$ 45, individual). Centro. Mais informações: (27) 99740-2258. FOTO: Eduardo Hargreaves

12

RELEITURA ÁRABE

Santa Sfiha - Esfiha Italiana, coberta com salaminho italiano, muçarela, champignon, azeitona e cebola (R$ 7,90 a unidade). Centro. Mais informações: (27) 99912-0056. FOTO: Santa Sfiha/Divulgação

13

CREMOSA E DELICADA

Café 43 - Panna cotta de frutas vermelhas (R$ 14, individual). Centro. Mais informações: (27) 99945-4343. FOTO: Eduardo Hargreaves

14

ACONCHEGO NO PRATO

Restaurante Sabor Italiano - Ossobuco com polenta e peperonata, ensopado à base de tomate e pimentões (R$ 65, individual). Rua do Lazer, Centro. Mais informações: (27) 99989-3243. FOTO: Eduardo Hargreaves

15

COSTELINHA NO CAPRICHO

Cervejaria Três Santas - Costelinha suína assada na crosta de nuts e geleia de manga e tangerina, acompanhada de conchiglione recheado com abóbora e molho béchamel (R$ 160, duas pessoas). Circuito Caravaggio. Mais informações: (27) 99774-9787. FOTO: Eduardo Hargreaves

16

POLPETONE RECHEADO

Cervejaria Teresense - Talharim ao alho e óleo (massa feita na casa), molho pomodoro e polpetone recheado com queijo muçarela (R$ 65, individual). Mais informações: (27) 99707-6062. FOTO: Eduardo Hargreaves

17

RAVIÓLI DE CAFÉ

San Pietro Café, Cerveja e Jardim - Ravióli de café recheado com grana padano, ricota, requeijão, salsinha e bacon, ao molho de manteiga de sálvia com amêndoas defumadas (R$ 95, individual). Circuito Caravaggio. Mais informações: (27) 99919-8126. FOTO: San Pietro/Divulgação

18

DOCE TRADIÇÃO

Cacalmenara Chocolates - Salaminho Italiano de Chocolate (chocolate 55% cacau da casa, biscoito e avelã/ R$ 20, 150g). Montanha. Mais informações: (27) 99703-1051. FOTO: Eduardo Hargreaves

19

PATO COM LARANJA

Restaurante Cafe Haus - Ravióli de pato no próprio molho e laranja (R$ 86, individual). Centro. Mais informações: (27) 3259-1329 e 99277-5264. FOTO: Cafe Haus/Divulgação

20

TEMPERO DA ROÇA

Empório Donna Santa - Linguiça recheada com queijo da roça ao pesto genovês (R$ 45, duas pessoas). Mais informações: (27) 99779-6078. FOTO: Eduardo Hargreaves

21

QUEIJO ESPECIAL

Laticínios Lorena - Queijo minas premium, de casca lavada, interior amanteigado e sabor suave (R$ 56,90/kg). Fundão. Mais informações: (27) 3267-1599. FOTO: Eduardo Hargreaves

22

CAMARÃO, VIEIRA E VÔNGOLE

Giardino Ristorante - Giardino al Mare (linguini al nero di sepia, creme com um toque de laranja e funcho, camarão VG, vieira e vôngole flambados no prosecco (R$ 129, individual). Centro. Mais informações: (27) 99837-9513. FOTO: Giardino/Divulgação

23

MASSA COM FRUTOS DO MAR

Gioconda Cantina Italiana - Spaguete mare (espaguete ao pesto com zest de limão siciliano acompanhado de polvo, camarão VG e lula grelhados (R$ 109, individual). Rua do Lazer, Centro. Mais informações: (27) 99837-9513. FOTO: Gioconda/Divulgação

24

À MODA DA NONA

Cantina & Ristorante Romanha - Galinha caipira servida com polenta de fubá de moinho de pedra, arroz, quiabo, banana-da-terra, taioba e queijo parmesão ralado (R$ 72, individual/ R$ 130, duas pessoas). Circuito Caravaggio. Mais informações: (27) 99877-4105. FOTO: Romanha/Divulgação

25

PALHA GELADINHA

Valentina Gelato e Açaí - Palha italiana cremosa servida com sorvete (R$ 22, individual). Centro. Mais informações: (27) 99507-0187. FOTO: Valentina/Divulgação

26

POLENTA COM CARNE SECA

Fabrício Restaurante - Polenta brustolada na fonduta de grana padano com carne seca desfiada, tomate confit e rúcula (R$ 42, individual). Rua do Lazer, Centro. Mais informações: (27) 99812-0509. FOTO: Fabrício/Divulgação

27

ANCHO PARA TRÊS

Sunset Mountain Gastrobar - Bife ancho acompanhado de batatas ao murro, farofa crocante, geleia de pimenta, molho barbecue e vinagrete (R$ 90, para três pessoas). Penha. Mais informações: (27) 99891-7716. FOTO: Sunset Mountain/Divulgação

28

GORGONZOLA E TOMATE

Fast Pizza - Pizza Nostra Cucina, coberta com molho de tomate, orégano, bacon, calabresa, muçarela, catupiry, gorgonzola e tomate (R$ 60). Eco. Mais informações: (27) 99638-4625. FOTO: Fast Pizza/Divulgação

29

AROMA DE CERVEJA

Santa Forneria - Risoto de alcatra na cerveja preta com cebola crispy, acompanhado por pão de ervas (R$ 43, individual). Centro. Mais informações: (27) 99828-2555. FOTO: Santa Forneria/Divulgação 

30

SANDUBA COM LINGUIÇA

Café Tabacchi - Pão de fermentação natural com linguiça calabresa na massa recheado com linguiça de frango artesanal, molho da casa e saladas (R$ 65, duas pessoas). Centro. (27) 99531-2005. FOTO: Café Tabacchi/Divulgação 

31

PARMEGIANA DE PRIMEIRA

Cantina Italiana Restaurante - Filé à parmegiana, mignon empanado gratinado, acompanhado de espaguete ao alho e óleo com queijo parmesão e pão italiano para scarpetta (R$ 58,80 individual ou R$ 88,80 duas pessoas). Centro. Mais informações: (27) 3259-3733. FOTO: Cantina Italiana/Divulgação
FESTIVAL NOSTRA CUCINA 2023 - 1ª edição
Quando: até 23 de fevereiro. 
Onde: em 31 estabelecimentos gastronômicos de Santa Teresa, Santa Maria de Jetibá e Fundão.
Preço médio dos pratos: de R$ 6 a R$ 190
Mais informações: @nostracucinafestival (Instagram). 

Veja Também

As 10 melhores cervejarias para conhecer no litoral do ES

Conheça pratos e cardápios de verão em 7 restaurantes do ES

7 restaurantes do ES que servem moqueca de frente para o mar

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia itália Santa Teresa
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)
Imagem de destaque
As articulações da PF para prender Ramagem nos EUA
Imagem de destaque
Como chatbot de IA descobriu condição rara de mulher após anos de diagnósticos errados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados