Festival Nostra Cucina acontece em 31 restaurantes até o carnaval

O Festival Nostra Cucina, que resgata a herança culinária dos imigrantes italianos em Santa Teresa, estreou na cidade entre os dias 27 e 29 de janeiro. A organização, porém, decidiu estender o evento até o dia 23 de fevereiro, quinta-feira após o carnaval.
"O evento foi prorrogado até o dia 23/02 como forma de agradecimento aos estabelecimentos participantes e como presente para os visitantes, para que possam degustar todos os produtos do evento", diz o comunicado publicado domingo (29) nas redes sociais do festival.
Idealizado por um grupo de empresários locais, o Nostra Cucina reúne 31 estabelecimentos, como cafés, cervejarias, empórios, bares e restaurantes, não apenas da Cidade dos Colibris mas também das vizinhas Fundão e Santa Maria de Jetibá.
Nos participantes do circuito (veja a lista completa abaixo), pratos que fazem parte da cultura teresense, como tortei, taiadela, agnolini, ravióli e frango com polenta, ganharam novas releituras especialmente para o festival.
As opções custarão entre R$ 6 (quindim) e R$ 190 (filé com camarão e massa para duas pessoas), e haverá desde porções individuais até pratos que servem três pessoas.
CONHEÇA OS 31 PARTICIPANTES DO NOSTRA CUCINA
01
TRÊS SABORES
Queijaria Canto da Roça - Minipizzas disponíveis em três sabores: calabresa, frango com catupiry e marguerita (R$ 19,90 a unidade). Fundão. Mais informações: (27) 99866-2035. FOTO: Eduardo Hargreaves
02
TOQUE CÍTRICO
Hosteria alla Botte - Costela de porco confitada, com molho de laranja, risoto de limão siciliano e casquinha de parmesão (R$ 65, individual). Rua do Lazer, Centro. Mais informações: (27) 99974-6309. FOTO: Eduardo Hargreaves
03
LEVEMENTE PICANTE
Tarot Rooftop - Pizza Calábria (molho de tomate caseiro, bocontinni de linguiça fresca, muçarela levemente apimentada, pesto de rúcula e folhas de rúcula fresca). Quanto: R$ 70, três pessoas. Rua do Lazer, Centro. Mais informações: (27) 99531-0543. FOTO: Eduardo Hargreaves
04
QUINDIM FAMOSO
Café Zanoni - Quindim (R$ 6 a unidade). Rua do Lazer, Centro. Mais informações: (27) 99837-3558. FOTO: Eduardo Hargreaves
05
LONGA MATURAÇÃO
Pasta Fine Tradizione - Pizza de Rúcula (massa de longa maturação, molho pomodoro, muçarela, tomate confit, rúcula e molho pesto). Quanto: R$ 67, com oito pedaços. Dois Pinheiros. Mais informações: (27) 99997-9077. FOTO: Eduardo Hargreaves
06
TRIO ARTESANAL
Bar Elite - Trio Italiano, composto de linguiça, queijo e polenta, todos de produção local e artesanal (R$ 70, até três pessoas). Rua do Lazer, Centro. Mais informações: (27) 99701-7190. FOTO: Bar Elite/Divulgação
07
BRACCIOLA E RADICCHIO
Cervejaria Zamprogno - Bracciola com radicchio da nona (R$ 62, individual). Circuito Caravaggio. Mais informações: (27) 99793-3815 e 99862-3423. FOTO: Eduardo Hargreaves
08
MENU COMPLETO
Ninho do Colibri Botequim - Menu completo com entrada + prato individual + sobremesa a R$ 109 por pessoa. Entrada: quibe recheado com requeijão e creme de alho-poró. Prato principal: nhoque de abobora com ragu de linguiça. Sobremesa: gelato de queijo com calda quente de vinho tinto. São Lourenço. Mais informações: (27) 99650-0206. FOTO: Eduardo Hargreaves
09
CLÁSSICO ROMANO
Magazzino Fioravante - Cacio e pepe (espaguete na roda de grana padano com pimenta-do-reino). Quanto: R$ 75, individual sem filé/R$ 115, individual com filé. Centro. Mais informações: (27) 99984-9020. FOTO: Eduardo Hargreaves
10
FILÉ MIGNON COM CAMARÃO
Bar e Restaurante WO (Pousada Paraíso) - Surf and Turf - Filé mignon e camarão VG grelhado acompanhado por fettuccine "scampi style" (vinho branco, alho, salsinha fresca, limão siciliano, tomate e manteiga). Quanto: R$ 190, duas pessoas. Zona rural de Santa Maria de Jetibá. Mais informações: (27) 99832-2528. FOTO: WO/Divulgação
11
ABÓBORA E CACAU
Capitão Redighieri Chocolate Artesanal - Tortei com doce de abóbora e calda de melaço de cacau (R$ 45, individual). Centro. Mais informações: (27) 99740-2258. FOTO: Eduardo Hargreaves
12
RELEITURA ÁRABE
Santa Sfiha - Esfiha Italiana, coberta com salaminho italiano, muçarela, champignon, azeitona e cebola (R$ 7,90 a unidade). Centro. Mais informações: (27) 99912-0056. FOTO: Santa Sfiha/Divulgação
13
CREMOSA E DELICADA
Café 43 - Panna cotta de frutas vermelhas (R$ 14, individual). Centro. Mais informações: (27) 99945-4343. FOTO: Eduardo Hargreaves
14
ACONCHEGO NO PRATO
Restaurante Sabor Italiano - Ossobuco com polenta e peperonata, ensopado à base de tomate e pimentões (R$ 65, individual). Rua do Lazer, Centro. Mais informações: (27) 99989-3243. FOTO: Eduardo Hargreaves
15
COSTELINHA NO CAPRICHO
Cervejaria Três Santas - Costelinha suína assada na crosta de nuts e geleia de manga e tangerina, acompanhada de conchiglione recheado com abóbora e molho béchamel (R$ 160, duas pessoas). Circuito Caravaggio. Mais informações: (27) 99774-9787. FOTO: Eduardo Hargreaves
16
POLPETONE RECHEADO
Cervejaria Teresense - Talharim ao alho e óleo (massa feita na casa), molho pomodoro e polpetone recheado com queijo muçarela (R$ 65, individual). Mais informações: (27) 99707-6062. FOTO: Eduardo Hargreaves
17
RAVIÓLI DE CAFÉ
San Pietro Café, Cerveja e Jardim - Ravióli de café recheado com grana padano, ricota, requeijão, salsinha e bacon, ao molho de manteiga de sálvia com amêndoas defumadas (R$ 95, individual). Circuito Caravaggio. Mais informações: (27) 99919-8126. FOTO: San Pietro/Divulgação
18
DOCE TRADIÇÃO
Cacalmenara Chocolates - Salaminho Italiano de Chocolate (chocolate 55% cacau da casa, biscoito e avelã/ R$ 20, 150g). Montanha. Mais informações: (27) 99703-1051. FOTO: Eduardo Hargreaves
19
PATO COM LARANJA
Restaurante Cafe Haus - Ravióli de pato no próprio molho e laranja (R$ 86, individual). Centro. Mais informações: (27) 3259-1329 e 99277-5264. FOTO: Cafe Haus/Divulgação
20
TEMPERO DA ROÇA
Empório Donna Santa - Linguiça recheada com queijo da roça ao pesto genovês (R$ 45, duas pessoas). Mais informações: (27) 99779-6078. FOTO: Eduardo Hargreaves
21
QUEIJO ESPECIAL
Laticínios Lorena - Queijo minas premium, de casca lavada, interior amanteigado e sabor suave (R$ 56,90/kg). Fundão. Mais informações: (27) 3267-1599. FOTO: Eduardo Hargreaves
22
CAMARÃO, VIEIRA E VÔNGOLE
Giardino Ristorante - Giardino al Mare (linguini al nero di sepia, creme com um toque de laranja e funcho, camarão VG, vieira e vôngole flambados no prosecco (R$ 129, individual). Centro. Mais informações: (27) 99837-9513. FOTO: Giardino/Divulgação
23
MASSA COM FRUTOS DO MAR
Gioconda Cantina Italiana - Spaguete mare (espaguete ao pesto com zest de limão siciliano acompanhado de polvo, camarão VG e lula grelhados (R$ 109, individual). Rua do Lazer, Centro. Mais informações: (27) 99837-9513. FOTO: Gioconda/Divulgação
24
À MODA DA NONA
Cantina & Ristorante Romanha - Galinha caipira servida com polenta de fubá de moinho de pedra, arroz, quiabo, banana-da-terra, taioba e queijo parmesão ralado (R$ 72, individual/ R$ 130, duas pessoas). Circuito Caravaggio. Mais informações: (27) 99877-4105. FOTO: Romanha/Divulgação
25
PALHA GELADINHA
Valentina Gelato e Açaí - Palha italiana cremosa servida com sorvete (R$ 22, individual). Centro. Mais informações: (27) 99507-0187. FOTO: Valentina/Divulgação
26
POLENTA COM CARNE SECA
Fabrício Restaurante - Polenta brustolada na fonduta de grana padano com carne seca desfiada, tomate confit e rúcula (R$ 42, individual). Rua do Lazer, Centro. Mais informações: (27) 99812-0509. FOTO: Fabrício/Divulgação
27
ANCHO PARA TRÊS
Sunset Mountain Gastrobar - Bife ancho acompanhado de batatas ao murro, farofa crocante, geleia de pimenta, molho barbecue e vinagrete (R$ 90, para três pessoas). Penha. Mais informações: (27) 99891-7716. FOTO: Sunset Mountain/Divulgação
28
GORGONZOLA E TOMATE
Fast Pizza - Pizza Nostra Cucina, coberta com molho de tomate, orégano, bacon, calabresa, muçarela, catupiry, gorgonzola e tomate (R$ 60). Eco. Mais informações: (27) 99638-4625. FOTO: Fast Pizza/Divulgação
29
AROMA DE CERVEJA
Santa Forneria - Risoto de alcatra na cerveja preta com cebola crispy, acompanhado por pão de ervas (R$ 43, individual). Centro. Mais informações: (27) 99828-2555. FOTO: Santa Forneria/Divulgação
30
SANDUBA COM LINGUIÇA
Café Tabacchi - Pão de fermentação natural com linguiça calabresa na massa recheado com linguiça de frango artesanal, molho da casa e saladas (R$ 65, duas pessoas). Centro. (27) 99531-2005. FOTO: Café Tabacchi/Divulgação
31
PARMEGIANA DE PRIMEIRA
Cantina Italiana Restaurante - Filé à parmegiana, mignon empanado gratinado, acompanhado de espaguete ao alho e óleo com queijo parmesão e pão italiano para scarpetta (R$ 58,80 individual ou R$ 88,80 duas pessoas). Centro. Mais informações: (27) 3259-3733. FOTO: Cantina Italiana/Divulgação
FESTIVAL NOSTRA CUCINA 2023 - 1ª edição
Quando: até 23 de fevereiro.
Onde: em 31 estabelecimentos gastronômicos de Santa Teresa, Santa Maria de Jetibá e Fundão.
Preço médio dos pratos: de R$ 6 a R$ 190
Mais informações: @nostracucinafestival (Instagram).
Quando: até 23 de fevereiro.
Onde: em 31 estabelecimentos gastronômicos de Santa Teresa, Santa Maria de Jetibá e Fundão.
Preço médio dos pratos: de R$ 6 a R$ 190
Mais informações: @nostracucinafestival (Instagram).