Candidato ao governo do ES, Breno Barcelos declara não possuir bens

O engenheiro civil Breno Barcelos, que vai disputar o cargo de governador do Espírito Santo nas eleições deste ano pelo partido Missão, declarou à Justiça Eleitoral não possuir bens em seu nome.





A declaração de bens faz parte das informações que os candidatos precisaram apresentar até o último domingo (15) para obter o registro da candidatura. Os dados permitem consultar o patrimônio declarado por cada concorrente, além de informações como cor/raça, estado civil e ocupação.