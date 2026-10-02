Vídeos, adesivos e advogados: confira os maiores gastos de campanha no ES

Produção de vídeos e imagens, material publicitário como adesivos e windbanners, aluguel de carros e até contratação de serviços de advogados e contadores. Esses foram os produtos e serviços que receberam a maior parte do dinheiro arrecadado pelas campanhas dos candidatos ao governo do Espírito Santo.





Às vésperas do primeiro turno das eleições, A Gazeta fez um levantamento no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre o que os candidatos declararam ter recebido e também os gastos revelados ao longo do período eleitoral. As informações foram levantadas até esta quinta-feira (1°).





Lorenzo Pazolini, candidato do Republicanos ao Palácio Anchieta, foi até agora quem mais arrecadou verba e também quem desembolsou o maior valor em despesas. O postulante declarou ter R$ 5.609.519,25 em receitas e R$ 5.208.438,50 em despesas.





As duas maiores despesas da lista do candidato são de material publicitário e audiovisual de campanha – R$ 1,275 milhão e R$ 1 milhão, respectivamente. Para serviços advocatícios, a campanha destinou R$ 625 mil para cada um dos dois escritórios que atuam na campanha. Também contratou R$ 450 mil em contabilidade.





Segundo as regras do TSE, os candidatos a governador têm limite de gastos estabelecido em R$ 7,1 milhões cada no primeiro turno.





A segunda maior receita é de Helder Salomão (PT), com R$ 5.369.813,48 de arrecadação. Já as despesas somam R$ 3.126.303,99. A maior fatia, até agora, foi direcionada a marketing e comunicação (R$ 1,1 milhão).





O candidato também declarou ter destinado R$ 1.045.000,00 para a campanha do correligionário Fabiano Contarato, que busca reeleição no Senado. Depois, aparecem R$ 400 mil em despesas de criação de vídeos e programas de rádio da propaganda eleitoral gratuita.