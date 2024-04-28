Terceira Ponte parcialmente interditada para manutenção

A Terceira Ponte foi interditada parcialmente para manutenção neste domingo (28). A informação foi divulgada pela Ceturb-ES (Companhia Estadual de Transportes Coletivos), que passou a administrar a estrutura após o fim da cobrança de pedágio.
A companhia explicou que duas pistas no sentido Vitória e outras duas no sentido Vila Velha foram bloqueadas desde as 15 horas, no trecho do vão central. A pista da direita segue liberada para o tráfego de veículos nos dois sentidos.
O detalhamento dos serviços não foi divulgado, somente que se trata de uma manutenção. "A interdição deve se estender até a madrugada", finalizou a companhia, em nota.