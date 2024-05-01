Material apreendido pela PRF, em Campos (RJ), na noite dessa terça-feira (30) Crédito: Divulgação/PRF

Your browser does not support the audio element. Preso suspeito de usar armadilha para roubar caminhão dos Correios no ES

Foi preso nessa terça-feira (30) um dos suspeitos de usar uma armadilha no asfalto para tentar roubar um caminhão dos Correios em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, na última semana. O homem foi detido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR 101, em Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro.

Na madrugada da última quinta-feira (25), o motorista do caminhão dos Correios foi surpreendido por um grupo armado quando passava pela rodovia ES 297, próximo ao km 44, em Mimoso do Sul. Os suspeitos estavam em um carro e usaram uma armadilha com pontas, colocada no asfalto, para furar os pneus do caminhão. Na ocasião, o condutor relatou que um dos envolvidos estava em um Hyundai HB20 de cor prata.

Nessa terça-feira (30), por volta das 22h, a equipe PRF estava em fiscalização rotineira no km 20 da BR 101, já em Campos, quando viu o veículo com as mesmas características e deu ordem de parada. Durante a fiscalização no interior do carro, os agentes encontraram instrumentos parecidos aos utilizados na tentativa de roubo de carga em Mimoso do Sul.

Durante a abordagem, a equipe da PRF verificou, ainda, indícios de adulteração do veículo. O condutor, o carro e o material apreendido foram encaminhados para a 146ª Delegacia de Polícia Civil, em Campos.

De acordo com a 146ª DP (Guarus), o homem foi conduzido por policiais rodoviários federais à delegacia, onde foi autuado em flagrante por adulteração de sinal identificador de veículo e receptação.

O crime

No dia do crime, o condutor do caminhão contou à Polícia Militar que estava dirigindo de Vitória para Minas Gerais, sem carga no compartimento do veículo, quando um ocupante de um Hiunday HB20 de cor prata apontou uma arma em sua direção. Um pouco mais a frente, segundo o motorista, também havia um caminhão parado e, ao passar por esse outro veículo, um pneu do caminhão dos Correios estourou.