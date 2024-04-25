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Mimoso do Sul

Bandidos usam armadilha parar tentar roubar caminhão dos Correios no ES

Suspeitos estavam em um carro e usaram uma armadilha com pontas, colocada no asfalto, para furar os pneus do caminhão na madrugada desta quinta-feira (25)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

25 abr 2024 às 13:27

Publicado em 25 de Abril de 2024 às 13:27

Objeto colocado na via durante a tentativa de roubo Crédito: Polícia Militar
O motorista de um caminhão dos Correios foi surpreendido por um grupo armado quando passava pela rodovia ES 297, próximo ao km 44, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, na madrugada desta quinta-feira (25). Os suspeitos estavam em um carro e usaram uma armadilha com pontas, colocada no asfalto, para furar os pneus do caminhão.
O condutor do caminhão contou à Polícia Militar que estava dirigindo de Vitória para Minas Gerais, sem carga no compartimento do veículo, quando um ocupante de um Hiunday HB20 de cor prata apontou uma arma em sua direção. Um pouco mais a frente, segundo o motorista, também havia um caminhão parado e, ao passar por esse outro veículo, um pneu do caminhão dos Correios estourou.
Ele acredita que a armadilha foi colocada pelos assaltantes. O motorista disse que perdeu o controle da direção, mas conseguiu direcionar o veículo para o acostamento e fugiu para o mato. Depois que os suspeitos e o outro caminhão deixaram o local, ele retornou e verificou que o baú do caminhão dos Correios havia sido arrombado.
A Polícia Militar fez buscas para localizar os assaltantes, mas nenhum suspeito foi localizado. A vítima foi orientada a comparecer à delegacia para registrar o ocorrido. 
Por meio de nota, os Correios confirmam tentativa de assalto ao veículo que presta serviço para empresa, na ES 297, em Mimoso do Sul. O motorista não se feriu e passa bem. O caso, segundo a empresa, está sendo apurado pela Polícia Federal.
Bandidos usam armadilha parar tentar roubar caminhão dos Correios no ES
“A empresa segue colaborando com as investigações e reitera que mantém estreita parceria com órgãos de segurança pública para prevenir crimes e ocorrências contra a estatal e seus empregados”, informou os Correios.

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