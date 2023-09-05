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Ciclovia na Terceira Ponte: pode usar patinete? E bicicleta elétrica?

Pouco mais de uma semana depois da inauguração da ciclovia da Terceira Ponte, ainda restam dúvidas sobre o tipo de equipamento tem uso permitido na via
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

05 set 2023 às 18:21

Publicado em 05 de Setembro de 2023 às 18:21

Inauguração da Ciclovia da Vida Detinha Son
A ciclovia da Terceira Ponte foi inaugurada no mês passado Crédito: Fernando Madeira
Pouco mais de uma semana após a liberação da ciclovia na Terceira Ponte, ainda restam dúvidas sobre os tipos de equipamento permitidos na via que liga Vitória a Vila Velha. Usuários trafegando com patinetes elétricos e bicicletas de locação, como a Bike Vitória, relataram dificuldades para acessar a via e foram abordados por vigilantes sobre os equipamentos. 
Mas, afinal, pode ou não usar patinete e Bike Vitória? Segundo a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) o acesso à Ciclovia da Vida é gratuito e autorizado aos veículos conforme estabelecido na legislação (confira abaixo). "Bicicleta e bicicleta assistida, a elétrica, cujo motor funciona somente quando o condutor pedala, são autorizadas. Não há nenhum impedimento da travessia em bicicleta de locação. Essas instruções serão reforçadas com a equipe", informou o órgão, em nota.

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Por enquanto, as entradas da Ciclovia da Vida contam com a presença de funcionário que presta orientação aos usuários sobre acesso e utilização da ciclovia. A Semobi afirmou que vai, nesse primeiro momento, avaliar o uso e a demanda da ciclovia para depois adotar alguma medida, se necessário, de controle de acesso. Anteriormente, estava nos planos do governo estabelecer acesso à ciclovia com uso do cartão GV, mas sem cobrança de tarifa.
Ciclovia na Terceira Ponte: pode usar patinete? E bicicleta elétrica?
O governador Renato Casagrande divulgou que, em uma semana, a ciclovia registrou 11,4 mil acessos. A primeira semana também foi marcada por acidentes com ciclistas na via. Até esta segunda (4), quatro ocorrências já tinham sido registradas desde a inauguração. 
Regras para circular na Ciclovia da Vida (Núcleo de Reportagem de A Gazeta)

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