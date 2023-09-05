Pouco mais de uma semana após a liberação da ciclovia na Terceira Ponte, ainda restam dúvidas sobre os tipos de equipamento permitidos na via que liga Vitória a Vila Velha. Usuários trafegando com patinetes elétricos e bicicletas de locação, como a Bike Vitória, relataram dificuldades para acessar a via e foram abordados por vigilantes sobre os equipamentos.
Mas, afinal, pode ou não usar patinete e Bike Vitória? Segundo a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) o acesso à Ciclovia da Vida é gratuito e autorizado aos veículos conforme estabelecido na legislação (confira abaixo). "Bicicleta e bicicleta assistida, a elétrica, cujo motor funciona somente quando o condutor pedala, são autorizadas. Não há nenhum impedimento da travessia em bicicleta de locação. Essas instruções serão reforçadas com a equipe", informou o órgão, em nota.
Por enquanto, as entradas da Ciclovia da Vida contam com a presença de funcionário que presta orientação aos usuários sobre acesso e utilização da ciclovia. A Semobi afirmou que vai, nesse primeiro momento, avaliar o uso e a demanda da ciclovia para depois adotar alguma medida, se necessário, de controle de acesso. Anteriormente, estava nos planos do governo estabelecer acesso à ciclovia com uso do cartão GV, mas sem cobrança de tarifa.
Ciclovia na Terceira Ponte: pode usar patinete? E bicicleta elétrica?
O governador Renato Casagrande divulgou que, em uma semana, a ciclovia registrou 11,4 mil acessos. A primeira semana também foi marcada por acidentes com ciclistas na via. Até esta segunda (4), quatro ocorrências já tinham sido registradas desde a inauguração.