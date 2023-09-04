3ª Ponte: em 24h, Ciclovia da Vida registra dois acidentes com resgate

Mulher tem lábio "aberto" após bater em gradil da Ciclovia da Vida Crédito: Leitor | A Gazeta

Em um intervalo de cerca de 24 horas, a recém-inaugurada Ciclovia da Vida , na Terceira Ponte , registrou dois acidentes em que foram necessários resgate das vítimas entre o último domingo (3) e esta segunda-feira (4). A via foi aberta aos ciclistas no dia 27 de agosto, há oito dias.

“Imediatamente, militares seguiram até o local e fizeram uma avaliação preliminar e prestaram os primeiros socorros. A vítima foi imobilizada e deixada aos cuidados da equipe da ambulância da Rodosol, que a transportou para o hospital", disse a corporação por meio de nota

Já na tarde desta segunda-feira, outra ciclista precisou ser levada ao hospital após colidir com a grade da ciclovia. Ela feriu o pé e a boca. Segundo a Rodosol, concessionária que administra a via, o acidente ocorreu às 13h09. O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros socorros. A jovem foi levada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), na Capital.

Terceiro acidente em uma semana

Durante a inauguração da Ciclovia da Vida, no dia 27 de agosto, um ciclista sofreu um acidente quando ocorria o Pedalaço Pela Paz em direção a Vila Velha.

Imagens divulgadas na internet mostram que a parte da frente da bicicleta parece agarrar em algum objeto solto da grade de proteção. O ciclista então perde o controle e cai na ciclovia.

Sem mudanças

A reportagem perguntou à Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) se há algum projeto de proteção das grades, sobretudo nas descidas da ciclovia. Em nota, a pasta disse que não há mudanças a serem realizadas no gradil da descida da Ciclovia da Vida.

"A ciclista estava em bicicleta sem freio e não utilizava capacete, perdendo o controle e se acidentando na descida da ciclovia. O Governo do Estado tem feito campanha educativa, e no local há sinalização com instruções quanto a importância da manutenção da bicicleta e do uso de equipamentos de segurança e do respeito às leis de trânsito. A secretaria reforça a importância de que todos os usuários pedalem no sentido da via e com cautela, que verifiquem freios e mantenham suas bicicletas com revisão em dia, e que utilizem os equipamentos de segurança recomendados no Código de Trânsito Brasileiro", afirmou a Semobi.

Mais de 11 mil acessos

A Ciclovia da Vida Detinha Son, na Terceira Ponte, registrou mais de 11,4 mil acessos, na primeira semana. Os dados foram divulgados pelo governador Renato Casagrande (PSB) nas redes sociais. "Isso confirma a eficiência da obra e a adesão da população a esta nova realidade da mobilidade urbana capixaba!", afirmou o chefe do Executivo estadual.

A estrutura foi inaugurada no dia 27 de agosto. Além da ciclovia, houve alteração no fluxo de veículos na ponte. Agora, são seis faixas, sendo que uma delas é a linha verde destinada a ônibus, veículos de emergência e motos.