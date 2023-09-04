Acidente: ciclista bate em gradil da Ciclovia da Vida e resgate é acionado

Mulher tem lábio aberto após bater em gradil da Ciclovia da Vida Crédito: Leitor | A Gazeta

A Gazeta procurou o Uma semana após a inauguração da Ciclovia da Vida , na Terceira Ponte , circulou pelas redes sociais uma foto mostrando uma mulher imobilizada em uma maca com a boca bastante machucada: o lábio superior chegou a ficar "aberto". A informação era de que ela havia se acidentado ao perder o freio da descida da ciclovia, no último domingo (3). A reportagem deprocurou o Corpo de Bombeiros e a Semobi, que confirmaram o caso.

Em nota, a corporação informou que "o Corpo de Bombeiros Militar foi acionado, neste domingo (03), por populares que se dirigiram até o 1º Batalhão, na Enseada do Suá, Vitória, informando que uma ciclista havia colidido no gradil da Ciclovia da Vida, sentido Vitória. Imediatamente, militares seguiram até o local e fizeram uma avaliação preliminar e prestaram os primeiros socorros. A vítima foi imobilizada e deixada aos cuidados da equipe da ambulância da Rodosol, que a transportou para o hospital".

A reportagem perguntou à Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) se há algum projeto de proteção das grades, sobretudo nas descidas da ciclovia. Em nota, a pasta disse que não há mudanças a serem realizadas no gradil da descida da Ciclovia da Vida.

"A ciclista estava em bicicleta sem freio e não utilizava capacete, perdendo o controle e se acidentando na descida da ciclovia. O Governo do Estado tem feito campanha educativa, e no local há sinalização com instruções quanto a importância da manutenção da bicicleta e do uso de equipamentos de segurança e do respeito às leis de trânsito. A secretaria reforça a importância de que todos os usuários pedalem no sentido da via e com cautela, que verifiquem freios e mantenham suas bicicletas com revisão em dia, e que utilizem os equipamentos de segurança recomendados no Código de Trânsito Brasileiro", afirmou a Semobi.

A concessionária Rodosol disse que a vítima "colidiu com a grade de proteção, na descida da ciclovia, sentido Norte, às 15h33. A pessoa foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada pela ambulância da Rodosol para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue)".

Acidente na inauguração

Um ciclista sofreu um acidente com a bicicleta durante a inauguração da Ciclovia da Vida, na manhã de domingo (27), quando ocorria o Pedalaço Pela Paz em direção a Vila Velha. Imagens divulgadas na internet mostram que a parte da frente da bicicleta parece agarrar em algum objeto solto da grade de proteção. O ciclista então perde o controle e cai na ciclovia.

Mais de 11 mil acessos

A Ciclovia da Vida Detinha Son, na Terceira Ponte, registrou mais de 11,4 mil acessos, na primeira semana. Os dados foram divulgados pelo governador Renato Casagrande (PSB) nas redes sociais. "Isso confirma a eficiência da obra e a adesão da população a esta nova realidade da mobilidade urbana capixaba!", afirmou o chefe do Executivo estadual.

A estrutura foi inaugurada no dia 27 de agosto. Além da ciclovia, houve alteração no fluxo de veículos na ponte. Agora, são seis faixas, sendo que uma delas é a linha verde destinada a ônibus, veículos de emergência e motos.

?‍♂️? Em apenas uma semana, registramos mais de 11.4 mil acessos à Ciclovia da Vida! ✨ Isso confirma a eficiência da obra e a adesão da população a esta nova realidade da mobilidade urbana capixaba! ??️#CicloviaDaVida #MobilidadeUrbana #Vitória #VilaVelha #ES #EspíritoSanto — Renato Casagrande 40 (@Casagrande_ES) September 3, 2023

Descida de até 70km/h

A inclinação da ciclovia da Terceira Ponte, que liga as cidades de Vitória e Vila Velha, exige do usuário uma bicicleta com manutenção em dia, principalmente nos freios. É possível alcançar velocidade de até 70 quilômetros por hora durante a descida, estima o engenheiro mecânico e também ciclista Paulo Sergio de Bortoli.