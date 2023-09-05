3ª Ponte: após acidentes, Ciclovia da Vida ganha barreira improvisada

Governo instala barreira improvisada na Ciclovia da Vida Crédito: Leitor A Gazeta

A reportagem de A Gazeta esteve na ciclovia na manhã desta terça-feira (5) e constatou cones e uma faixa sinalizadora instalada na chegada em Vitória. Na cidade canela-verde, cones foram colocados próximo da chegada da ciclovia na Avenida Champagnat.

Questionada na segunda-feira (5), se alguma mudança seria feita na ciclovia, para evitar acidentes, a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) informou que não havia mudanças a serem realizadas no gradil da descida.

"O governo do Estado tem feito campanha educativa, e no local há sinalização com instruções quanto a importância da manutenção da bicicleta e do uso de equipamentos de segurança e do respeito às leis de trânsito. A secretaria reforça a importância de que todos os usuários pedalem no sentido da via e com cautela, que verifiquem freios e mantenham suas bicicletas com revisão em dia, e que utilizem os equipamentos de segurança recomendados no Código de Trânsito Brasileiro", informou.