3ª Ponte: após acidentes, Ciclovia da Vida ganha barreira improvisada

Após acidentes com necessidade de resgate serem registrados na Ciclovia da Vida Detinha Son, barreiras improvisadas foram instaladas em Vitória e em Vila Velha, alertando os ciclistas sobre a necessidade de reduzir a velocidade e da aproximação com a grade de chegada.
A reportagem de A Gazeta esteve na ciclovia na manhã desta terça-feira (5) e constatou cones e uma faixa sinalizadora instalada na chegada em Vitória. Na cidade canela-verde, cones foram colocados próximo da chegada da ciclovia na Avenida Champagnat.
Questionada na segunda-feira (5), se alguma mudança seria feita na ciclovia, para evitar acidentes, a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) informou que não havia mudanças a serem realizadas no gradil da descida.
"O governo do Estado tem feito campanha educativa, e no local há sinalização com instruções quanto a importância da manutenção da bicicleta e do uso de equipamentos de segurança e do respeito às leis de trânsito. A secretaria reforça a importância de que todos os usuários pedalem no sentido da via e com cautela, que verifiquem freios e mantenham suas bicicletas com revisão em dia, e que utilizem os equipamentos de segurança recomendados no Código de Trânsito Brasileiro", informou.
A Semobi foi novamente procurada, nesta terça-feira (5), após a instalação da barreira. Em novo posicionamento, a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura disse apenas, em nota, que os acessos da ciclovia contam com sinalização com instruções quanto a importância da manutenção da bicicleta e do uso de equipamentos de segurança e do respeito às leis de trânsito. "A placa foi colocada na descida como mais um alerta para que o ciclista utilize o freio. A Semobi esclarece que está observando as vias e realiza ajustes pontuais, quando necessário", concluiu a pasta.