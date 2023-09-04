Ciclovia da Terceira Ponte tem mais de 11 mil acessos na primeira semana

?‍♂️? Em apenas uma semana, registramos mais de 11.4 mil acessos à Ciclovia da Vida! ✨ Isso confirma a eficiência da obra e a adesão da população a esta nova realidade da mobilidade urbana capixaba! ??️#CicloviaDaVida #MobilidadeUrbana #Vitória #VilaVelha #ES #EspíritoSanto