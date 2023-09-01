Ciclista que chega a Vitória pela Ciclovia da Vida esbarra em falta de conexão

Conexão da Ciclovia da Vida em Vitória não está pronta e dificulta vida de ciclistas Crédito: Ricardo Medeiros

A conexão da Ciclovia da Vida Detinha Son, na Terceira Ponte , com a da Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, na Enseada do Suá, em Vitória , está inacabada e as obras têm atrapalhado a circulação dos ciclistas.

Nos acessos à ciclovia da Terceira Ponte, na Enseada do Suá, passam os ciclistas que vão para Vila Velha e aqueles que vem da cidade canela-verde em direção à Capital.

Os dois sentidos da estrutura destinada aos ciclistas se encontram embaixo da Terceira Ponte e deveriam formar uma única ciclovia ao lado da calçada do Tribunal Regional do Trabalho (TRT), em direção à Avenida Nossa Senhora dos Navegantes. Essa conexão, no entanto, segue em obras.

Conexão da Ciclovia da Vida em Vitória não está pronta e dificulta vida de ciclistas Crédito: Ricardo Medeiros

A reportagem de A Gazeta constatou funcionários do consórcio responsável pela expansão da ponte fazendo a conexão. Enquanto a obra não termina, ciclistas se dividem entre a calçada, o asfalto e um trecho de terra ainda não pavimentado.

Por nota, a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) informou que foi desenvolvido um projeto, aprovado com a Prefeitura de Vitória, para a conexão da Ciclovia da Vida com a ciclovia da Avenida Nossa Senhora dos Navegantes.