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Colisão

Mulher morre após acidente entre moto e carro na Leste Oeste, em Cariacica

Ela foi arremessada e não resistiu aos ferimentos; condutor que estava com a vítima saiu do local antes da chegada da polícia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 abr 2024 às 12:39

Publicado em 07 de Abril de 2024 às 12:39

Mulher morre após acidente entre moto e carro na Leste Oeste, em Cariacica
Moto ficou caída na Rodovia Leste Oeste, após condutor sair do local Crédito: Leitor | A Gazeta
Uma mulher que não teve a identidade divulgada morreu após um acidente na Rodovia Leste Oeste, em Cruzeiro do Sul, Cariacica, na noite do último sábado (6). Ela estava na garupa de uma motocicleta que bateu em um carro de passeio. 
O motorista do carro relatou à Polícia Militar que estava seguindo pela rua lateral da via e, ao passar pelo cruzamento para seguir para Campo Grande, a motocicleta, que seguia sentido Vila Velha, colidiu na lateral do carro de passeio. O piloto da moto saiu do local antes dos policiais chegarem. A mulher, que estava na garupa, foi arremessada e não resistiu.
O condutor do carro fez teste do bafômetro, que deu negativo. Ele prestou depoimento na Delegacia Regional de Cariacica e liberado. "A medida foi adotada uma vez que o motorista permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante. O caso seguirá em investigação pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito", detalhou a Polícia Civil.

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