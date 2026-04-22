Ponte de Camburi terá interdição de ciclovia e passarela para obras

A passarela e a ciclovia da Ponte de Camburi, no sentido Jardim da Penha, serão totalmente interditadas a partir das 21h desta quinta-feira (23). As estruturas, que já estavam parcialmente bloqueadas desde o dia 11, passam por manutenção com previsão de conclusão na primeira quinzena de maio.





Para garantir a travessia, uma das faixas da ponte será bloqueada para veículos e destinada exclusivamente a pedestres e ciclistas no sentido Jardim da Penha. Devido à continuidade das obras, a pista central também sofrerá interdições ao final das noites e durante as madrugadas.