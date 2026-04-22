Ponte de Camburi terá interdição de ciclovia e passarela para obras

A passarela e a ciclovia da Ponte de Camburi, no sentido Jardim da Penha, serão totalmente interditadas a partir das 21h desta quinta-feira (23). As estruturas, que já estavam parcialmente bloqueadas desde o dia 11, passam por manutenção com previsão de conclusão na primeira quinzena de maio.
Para garantir a travessia, uma das faixas da ponte será bloqueada para veículos e destinada exclusivamente a pedestres e ciclistas no sentido Jardim da Penha. Devido à continuidade das obras, a pista central também sofrerá interdições ao final das noites e durante as madrugadas.
- Passarela e ciclovia, sentido Camburi: interditada totalmente.
- Faixa da direita da ponte, sentido Camburi: fluxo de veículos bloqueado para a passagem de pedestres e ciclistas.
- Faixa do meio da ponte, sentido Camburi: fluxo de veículos bloqueado entre 21 e 5 horas, para manutenção da pista da direita. Pedestres e ciclistas deverão utilizar a pista central durante este período.
O trecho está sinalizado, o tempo semafórico foi otimizado e agentes da Guarda de Trânsito atuam no local, segundo a Prefeitura de Vitória. Ainda assim, é importante que todos os que trafegam pela região redobrem a atenção.