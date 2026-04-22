Inusitado

Cabra cai do telhado e vai parar em cima de cama dentro de casa em Cariacica

Animal despencou após quebrar telhado e assustou moradores no bairro Santa Bárbara; ninguém ficou ferido

Publicado em 22 de Abril de 2026 às 13:39

Nayra Loureiro

Uma cabra caiu do telhado e foi parar em cima de uma cama dentro de uma casa no bairro Santa Bárbara, em Cariacica, na terça-feira (21). A situação inusitada assustou os moradores.

A moradora Estefany Oliveira Ventura contou que não estava em casa no momento. Ao chegar, ouviu barulhos e, ao verificar o que havia acontecido, encontrou o animal dentro do quarto, após ele atravessar o telhado e cair diretamente sobre a cama.

Eu só olhei para a janela e vi a cabeça da cabra e o chifre. Tomei um susto. Como assim uma cabra em cima da cama?

Estefany Oliveira Ventura moradora de Cariacica

Natural de São Paulo, ela está há cerca de três meses morando no Espírito Santo e disse nunca ter visto algo parecido. “Já vi cabra na rua, mas cair de cima do telhado, não sei como”, afirmou.

O pai dela, Cícero, ajudou a retirar o animal. Segundo ele, foi necessário abrir passagem para que a cabra conseguisse sair da casa. “Jamais esperava encontrar uma cabra dentro de casa. Foi uma cena inacreditável”, disse.

Após o susto, o animal deixou o imóvel e voltou para a rua. Apesar do impacto e dos danos no telhado, ninguém ficou ferido. A estrutura já foi consertada. Segundo a família, a casa estava vazia no momento da queda, o que evitou uma situação mais grave.

A Prefeitura de Cariacica informou que não foi acionada para o resgate do animal, mas que equipes vão realizar rondas na região. Caso a cabra seja localizada, será feito o recolhimento. A população também pode acionar o serviço pelo telefone (27) 99607-6401 ou pela Ouvidoria Municipal, no número 162.

*Com informações da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta

