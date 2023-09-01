Governo quer corredor de ônibus da 3ª Ponte ao Terminal de Vila Velha

O governo do Estado quer implantar um corredor de ônibus ligando a Terceira Ponte ao Terminal de Vila Velha, pela Avenida Carioca. A avaliação é de que os ônibus do Sistema Transcol ganharam mais agilidade ao passar pela linha verde instalada com a expansão da ponte.
Ao chegar em Vila Velha, no entanto, não há pista destinada exclusivamente aos coletivos e os ônibus voltam a se misturar com outros veículos, ficando parados em engarrafamentos.
Em nota enviada à reportagem de A Gazeta, a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) afirmou que está à disposição dos municípios para dialogar sobre as alternativas para implantação das faixas exclusivas de ônibus.
Procurada, a Prefeitura de Vila Velha disse apenas que a Avenida Carioca é de competência da Rodosol e que, no trecho do Terminal de Vila Velha, o governo do Estado realiza obras de macrodrenagem no Canal Bigossi. Destacou, por fim, que atua na construção de um corredor verde na avenida Salgado Filho com avenida João Mendes e vias auxiliares.