Governo quer corredor de ônibus da 3ª Ponte ao Terminal de Vila Velha

Ao chegar em Vila Velha, no entanto, não há pista destinada exclusivamente aos coletivos e os ônibus voltam a se misturar com outros veículos, ficando parados em engarrafamentos.

Em nota enviada à reportagem de A Gazeta, a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) afirmou que está à disposição dos municípios para dialogar sobre as alternativas para implantação das faixas exclusivas de ônibus.