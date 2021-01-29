Sinal vermelho para a Linha Verde não encerra problema da mobilidade em Vitória

Linha Verde, corredor exclusivo na Avenida Dante Michelini, em Vitória, deixa de existir Crédito: Fernando Madeira

De um lado, usuários de ônibus e especialistas em mobilidade urbana apontando que a existência de corredores estimulam a médio prazo o uso do transporte público e a carona solidária, enquanto que do outro, motoristas e críticos do sistema de transporte retrucam que, com a baixa qualidade dos serviços oferecidos atualmente, não há estímulo algum ao uso de ônibus, e os resultados visíveis da faixa exclusiva, diariamente, são os constantes engarrafamentos.

Desde o início da implementação, a administração de Luciano Rezende enfatizou o caráter educativo da adoção da Linha Verde, o que também foi bastante contestado pela população. Ações na Justiça, movidas por moradores, chegaram a suspender o funcionamento da faixa exclusiva.

O trânsito da Capital se encontra, como se vê, em uma encruzilhada. E ainda sem sinalização de que caminho seguir. O sepultamento da Linha Verde não é um fim em si mesmo: deve ser o início de uma transformação na mobilidade de Vitória, com estudos e propostas concretas feitas e implementadas pela atual gestão.

Pazolini garantiu que suas equipes já possuem estudos para implantação da faixa exclusiva em outros pontos da cidade, para gerar fluidez no trânsito. De fato, a implantação da Linha Verde na orla de Camburi também foi criticada por se tratar de uma via com menor circulação de ônibus, se comparada a outros eixos viários. É imprescindível que uma medida com potencial de afetar a rotina de tanta gente seja acompanhada de uma boa gestão das linhas oferecidas.

Vitória é uma ilha que não tem para onde se expandir, nem mesmo em sua porção continental. Incrustrada no centro da Grande Vitória, a Capital é afetada pelo fluxo dos três grandes municípios que a cercam. Interrupções nas Terceira e Segunda Pontes, bem como na BR 101, na região Norte da cidade, afetam toda a dinâmica do trânsito na Capital, formando verdadeiros "nós".