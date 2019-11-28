Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Onze multados no primeiro dia de fiscalização na Linha Verde em Vitória
Em Camburi

Onze multados no primeiro dia de fiscalização na Linha Verde em Vitória

O corredor exclusivo para transporte coletivo  ônibus, táxis, vans e veículos com três ou mais passageiros  fica na Avenida Dante Michelini, em Vitória, por onde passaram 60 mil veículos somente nesta quarta-feira (28)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2019 às 20:44

Publicado em 28 de Novembro de 2019 às 20:44

Motoristas reclamaram de informação incompleta na sinalização da Linha Verde Crédito: José Carlos Schaeffer
O primeiro dia de fiscalização na Linha Verde, na Avenida Dante Michelini, em Vitória, teve apenas 11 multas a motoristas que desrespeitaram a fiscalização e circularam irregularmente na via nesta quarta-feira (28). Os dados são da Secretaria de Segurança Urbana de Vitória e consideram o horário das 6h às 18h. Ao todo, 60 mil veículos circularam na avenida nesse período. 
Onze multados no primeiro dia de fiscalização na Linha Verde em Vitória
A faixa exclusiva fica no sentido Centro - Jardim Camburi da orla, na pista da direita, e é destinada apenas a ônibus, táxis, vans e carona solidária  quando o veículo de passeio tem três ocupantes ou mais.  A Linha Verde funciona em dias úteis no horário das 6h às 20h, e aos sábados, das 6h às 14h. Fora desse horário, é livre a circulação de qualquer tipo de veículo na faixa, caso ela esteja liberada.
A fiscalização atrasou dois dias para começar a funcionar após a data anunciada porque as placas indicativas sobre quais veículos poderiam circular na Linha Verde estavam com informações incompletas e tiveram que ser trocadas nesta semana.

Veja Também

Vitória gastou R$ 904 mil com câmeras não usadas para multar na Linha Verde

Quem for flagrado dirigindo na via sem atender a qualquer um dos requisitos para estar apto para usar a Linha Verde pode ser notificado por força do artigo 187, I, do Código de Trânsito Brasileiro. Além de perder quatro pontos na carteira, o condutor também terá que pagar multa no valor de R$ 130, 16.
A Linha Verde foi criada em março de 2018 , quando começou a funcionar, para dar prioridade ao transporte coletivo.  Na época, câmeras foram alugadas pela gestão municipal para fazer a fiscalização e multas. Porém, como as câmeras não detectavam o número de veículos no interior dos carros, foi necessário transferir essa responsabilidade para agentes da Guarda Municipal de  Trânsito que farão a notificação se visualizarem que o motorista está irregular. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados