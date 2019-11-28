Motoristas reclamaram de informação incompleta na sinalização da Linha Verde Crédito: José Carlos Schaeffer

O primeiro dia de fiscalização na Linha Verde , na Avenida Dante Michelini, em Vitória , teve apenas 11 multas a motoristas que desrespeitaram a fiscalização e circularam irregularmente na via nesta quarta-feira (28). Os dados são da Secretaria de Segurança Urbana de Vitória e consideram o horário das 6h às 18h. Ao todo, 60 mil veículos circularam na avenida nesse período.

Your browser does not support the audio element. Onze multados no primeiro dia de fiscalização na Linha Verde em Vitória

A faixa exclusiva fica no sentido Centro - Jardim Camburi da orla, na pista da direita, e é destinada apenas a ônibus, táxis, vans e carona solidária  quando o veículo de passeio tem três ocupantes ou mais. A Linha Verde funciona em dias úteis no horário das 6h às 20h, e aos sábados, das 6h às 14h. Fora desse horário, é livre a circulação de qualquer tipo de veículo na faixa, caso ela esteja liberada.

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Quem for flagrado dirigindo na via sem atender a qualquer um dos requisitos para estar apto para usar a Linha Verde pode ser notificado por força do artigo 187, I, do Código de Trânsito Brasileiro. Além de perder quatro pontos na carteira, o condutor também terá que pagar multa no valor de R$ 130, 16.