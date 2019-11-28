O primeiro dia de fiscalização na Linha Verde, na Avenida Dante Michelini, em Vitória, teve apenas 11 multas a motoristas que desrespeitaram a fiscalização e circularam irregularmente na via nesta quarta-feira (28). Os dados são da Secretaria de Segurança Urbana de Vitória e consideram o horário das 6h às 18h. Ao todo, 60 mil veículos circularam na avenida nesse período.
Onze multados no primeiro dia de fiscalização na Linha Verde em Vitória
A faixa exclusiva fica no sentido Centro - Jardim Camburi da orla, na pista da direita, e é destinada apenas a ônibus, táxis, vans e carona solidária quando o veículo de passeio tem três ocupantes ou mais. A Linha Verde funciona em dias úteis no horário das 6h às 20h, e aos sábados, das 6h às 14h. Fora desse horário, é livre a circulação de qualquer tipo de veículo na faixa, caso ela esteja liberada.
A fiscalização atrasou dois dias para começar a funcionar após a data anunciada porque as placas indicativas sobre quais veículos poderiam circular na Linha Verde estavam com informações incompletas e tiveram que ser trocadas nesta semana.
Quem for flagrado dirigindo na via sem atender a qualquer um dos requisitos para estar apto para usar a Linha Verde pode ser notificado por força do artigo 187, I, do Código de Trânsito Brasileiro. Além de perder quatro pontos na carteira, o condutor também terá que pagar multa no valor de R$ 130, 16.
A Linha Verde foi criada em março de 2018 , quando começou a funcionar, para dar prioridade ao transporte coletivo. Na época, câmeras foram alugadas pela gestão municipal para fazer a fiscalização e multas. Porém, como as câmeras não detectavam o número de veículos no interior dos carros, foi necessário transferir essa responsabilidade para agentes da Guarda Municipal de Trânsito que farão a notificação se visualizarem que o motorista está irregular.