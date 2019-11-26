Vitória troca placas, mas não diz quando começa a multar na Linha Verde

Uma empresa contratada pela Prefeitura de Vitória realizou, nesta terça-feria (26), a troca das placas de sinalização da Linha Verde, na Avenida Dante Michelini, em Camburi, Vitória, que é o que adiou o início da aplicação de multas a motoristas que circularem de forma irregular na via. A fiscalização estava prevista para começar a valer a partir desta segunda-feira (25). No entanto, apesar da troca das placas, a prefeitura não esclareceu quando, de fato, começará a fiscalizar o uso da faixa exclusiva.
As placas anteriores informavam apenas os horários de funcionamento da faixa exclusiva e indicavam que somente ônibus poderiam circular pela via nos horários estabelecidos. Já as novas placas esclarecem que além de ônibus, também poderão seguir pela Linha Verde vans, táxis e carona solidária que são carros com três ou mais pessoas. O corredor exclusivo é válido das 6h às 20h nos dias úteis, e das 6h às 14h, aos sábados. Além dos veículos indicados nas novas placas, também poderão circular pela Linha Verde ambulâncias e viaturas policiais.
O QUE DIZ A PREFEITURA
Segundo a Secretaria de Segurança Urbana de Vitória (Semsu), a troca das placas não ocorreu antes devido às fortes chuvas dos últimos dias. Por isso, a instalação das placas de sinalização da Linha Verde, em Camburi, está sendo feita nesta semana. A previsão da prefeitura é que a instalação das placas em toda a extensão da Linha Verde seja finalizada no final desta terça-feira (26) ou na manhã desta quarta-feira (27).
Quando a fiscalização estiver valendo, quem for flagrado pela fiscalização descumprindo as normas será multado. A infração é considerada média pelo Código Brasileiro de Trânsito, com perda de quatro pontos na Carteira de Habilitação, e multa de R$ 130,16. A Linha Verde foi criada em março de 2018.