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Fiscalização em Camburi

Vitória troca placas, mas não diz quando começa a multar na Linha Verde

Fiscalização na faixa, que é exclusiva para ônibus, táxis, vans e carros com três ou mais pessoas, na Avenida Dante Michelini, foi adiada porque placas antigas indicavam que apenas ônibus poderiam circular na Linha Verde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2019 às 19:15

Publicado em 26 de Novembro de 2019 às 19:15

Troca de placas de sinalização da Linha Verde, corredor exclusivo, na Avenida Dante Michelini, Vitória Crédito: Fernando Madeira
Uma empresa contratada pela Prefeitura de Vitória realizou, nesta terça-feria (26), a troca das placas de sinalização da Linha Verde, na Avenida Dante Michelini,  em Camburi, Vitória, que é o que adiou o início da aplicação de multas a motoristas que circularem de forma irregular na via. A fiscalização estava prevista para começar a valer a partir desta segunda-feira (25). No entanto, apesar da troca das placas, a prefeitura não esclareceu quando, de fato, começará a fiscalizar o uso da faixa exclusiva.    
As placas anteriores informavam apenas os horários de funcionamento da faixa exclusiva e indicavam que somente ônibus poderiam circular pela via nos horários estabelecidos. Já as novas placas esclarecem que além de ônibus, também poderão seguir pela Linha Verde vans, táxis e carona solidária  que são carros com três ou mais pessoas. O corredor exclusivo é válido das 6h às 20h nos dias úteis, e das 6h às 14h, aos sábados. Além dos veículos indicados nas novas placas, também poderão circular pela Linha Verde ambulâncias e viaturas policiais.
Instalação de placas de sinalização na Linha Verde, na Avenida Dante Michelini Crédito: Fernando Madeira

O QUE DIZ A PREFEITURA

Segundo a Secretaria de Segurança Urbana de Vitória (Semsu), a troca das placas não ocorreu antes devido às fortes chuvas dos últimos dias. Por isso, a instalação das placas de sinalização da Linha Verde, em Camburi, está sendo feita nesta semana. A previsão da prefeitura é que a instalação das placas em toda a extensão da Linha Verde seja finalizada no final desta terça-feira (26) ou na manhã desta quarta-feira (27). 
Quando a fiscalização estiver valendo, quem for flagrado pela fiscalização descumprindo as normas será multado.  A infração é considerada média pelo Código Brasileiro de Trânsito, com perda de quatro pontos na Carteira de Habilitação, e multa de R$ 130,16.  A Linha Verde foi criada em março de 2018. 

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Ação popular quer fim das multas na Linha Verde, em Vitória

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