Vitória troca placas, mas não diz quando começa a multar na Linha Verde

Segundo a Secretaria de Segurança Urbana de Vitória (Semsu), a troca das placas não ocorreu antes devido às fortes chuvas dos últimos dias. Por isso, a instalação das placas de sinalização da Linha Verde, em Camburi, está sendo feita nesta semana. A previsão da prefeitura é que a instalação das placas em toda a extensão da Linha Verde seja finalizada no final desta terça-feira (26) ou na manhã desta quarta-feira (27).