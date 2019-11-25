Linha Verde em Camburi Crédito: A Gazeta

Diferentemente do anunciado pela prefeitura na última semana, os motoristas que estão trafegando de forma irregular na Linha Verde , faixa exclusiva para veículos coletivos na Avenida Dante Michelini, em Vitória , não estão sendo multados nesta segunda-feira (25). O que motivou a suspensão da fiscalização foi o fato de as placas que indicam quais veículos podem circular na Linha Verde não terem sido trocadas a tempo.

Your browser does not support the audio element. Linha Verde - sem troca de placas, Prefeitura de Vitória adia aplicação de multas

Atualmente, as placas existentes indicam o horário de funcionamento da Linha Verde, das 6h às 20h em dias úteis, e das 6h às 14h, aos sábados. Elas também indicam que apenas ônibus podem andar por aquela via nos horários indicados.

Já nas novas placas deve constar que o local é para ônibus, táxis e carona solidária, que são carros de passeio que tenham, no mínimo, três ocupantes.

Segundo o secretário de Segurança Urbana de Vitória, Fronzio Calheira, as multas começariam a ser aplicadas por guardas municipais de trânsito . No entanto, como não havia sinalização adequada com placas, foi necessário suspender a fiscalização. "A empresa que trocaria as placas na semana passada não conseguiu concluir os serviços por causa das fortes chuvas que tivemos no Estado. O serviço está sendo realizado nesta segunda-feira (25). O objetivo é que até amanhã (26) esteja tudo pronto", explicou o secretário.

Calheira, porém, não bateu o martelo sobre o horário de conclusão da troca de todas as placas. "Somente com a sinalização totalmente substituída será possível começar a fiscalização de fato. Isso deve ser resolvido até o final desta segunda-feira e no mais tardar até amanhã (terça-feira)", disse.

Quando estiver valendo a fiscalização, o motorista que for flagrado andando pela Linha Verde sem atender à regulamentação estabelecida pode ser notificado com base no Artigo 187, I, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A infração é de natureza média, que prevê perda de quatro pontos na carteira de habilitação e multa no valor de R$ 130,16.