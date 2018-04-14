Teste mostra que Linha Verde não reduz tempo das viagens

O tempo de viagem não diminuiu com Linha Verde Crédito: Marcelo Prest

Linha Verde da Avenida Dante Michelini, em Vitória, voltou a funcionar na última terça-feira (10), mas parece não ter conseguido cumprir um dos seus propósitos: melhorar o tempo de viagem de quem utiliza o transporte público. O tempo de percurso de uma viagem com o uso da faixa exclusiva e sem ela foi o mesmo em teste feito por A GAZETA.

A reportagem entrou no ônibus municipal da linha 211 (Santo André/Jardim Camburi) no ponto na frente da Prefeitura de Vitória, no sentido Avenida Beira-Mar/Camburi, e fez o trajeto até a Avenida Carlos Martins, Jardim Camburi.

Foram quatro viagens em quatro dias diferentes: sendo dois na semana passada, sem o funcionamento da Linha Verde, e dois nesta semana, já com a faixa exclusiva fechada para carros particulares. Os percursos começaram entre as 17 horas e as 17h25, horário de pico.

Nos percursos feitos nas duas quintas-feiras o trânsito fluiu normal e sem nenhum congestionamento, com trajeto feito em 28 minutos.

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SEXTA-FEIRA

Já o tempo gasto nas duas sextas-feiras também foi o mesmo: 1h04. É importante ressaltar que na semana passada era véspera de feriado e estava chovendo na cidade. Ainda assim, os problemas dos dois percursos foram os mesmos. O congestionamento que provocou o maior gasto de tempo teve início na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes e só foi melhorar na Avenida Saturnino de Brito.

Na Dante Michelini até a entrada de Jardim Camburi o trânsito fluiu normalmente. Mas até chegar na Linha Verde, que começa na orla, as pessoas tiveram que arrumar um jeito de se distrair: liam livros, usavam celulares e tiravam um cochilo.

A constatação da reportagem sobre a não redução de tempo da viagem de ônibus também foi percebida por passageiros. A doméstica Daysa de Souza, 29, todos os dias utiliza a linha 211 da Enseada do Suá até Jardim Camburi e não percebeu nenhuma diferença. Com a Linha Verde e sem ela continua do mesmo jeito. Demoro cerca de 1h20 no trajeto na sexta-feira. Só na Dante Micheline o trânsito flui.

PREFEITURA CONTESTA TESTE FEITO NA FAIXA

O secretário de Transportes de Vitória, Tyago Hoffmann, discordou dos resultados que a reportagem de A GAZETA encontrou após o teste na Linha Verde, mostrando não haver diferença nas viagens de ônibus com e sem a faixa em funcionamento. Segundo ele, analisar dois dias da semana em apenas uma linha de coletivo não é suficiente para tirar uma média confiável.

Hoffmann ressaltou ainda que um levantamento inicial feito pela prefeitura apontou que o corredor exclusivo tem resultado em redução de cinco minutos no trajeto dos ônibus ao passarem pela Linha Verde da Avenida Dante Michelini.

Disse, ainda, que o número de veículos que passou pela via nos dias do teste influencia o resultado. Segundo ele, na quinta-feira (5) da semana passada, cerca de 39 mil veículos passaram pela Avenida Saturnino de Brito, que antecede a Avenida Dante Michelini, onde começa a Linha Verde.

No entanto, na quinta desta semana, 42 mil veículos passaram pelo mesmo local. Ou seja, três mil veículos a mais circularam pela via, segundo balanço da prefeitura.

Nós chamamos o semáforo que dá acesso a Rua João da Cruz (a rua do Triângulo, na Praia do Canto) de semáforo inteligente. Ele faz a contagem de todos os veículos que passam pela via. Esse dado de que tiveram mais veículos na quinta-feira dessa semana é importante porque significa que teve um trânsito maior. Mesmo que você tenha feito uma média, o volume de veículos interfere, explicou.

O número de veículos que passou pela via ontem e na sexta-feira passada não foi informado pelo secretário, pois o dado não estava finalizado até o fechamento desta edição. No entanto, Hoffmann ressaltou que ontem foi um dia tão complicado como a sexta anterior já que o tempo também estava chuvoso.

Na verdade, toda sexta-feira é complicada. Essa sexta (ontem) também choveu. Não importa a hora que choveu, importa a hora que as pessoas saíram de casa com seus carros pela manhã.

AMPLIAÇÃO

Ele reforçou que a Linha Verde da Dante Michelini é um trecho de teste. Dessa forma, só haverá uma redução significativa no tempo das viagens de ônibus quando a faixa for ampliada.

Quando tivermos a expansão, aí teremos tempo de corredor muito diferenciado. Ele hoje não está no local mais problemático. Na verdade, está onde tem o menor problema. Sempre admitimos isso. Porque escolhemos a Dante Michelini? Pela facilidade de implantação para fazer um teste.

Segundo Hoffmann, as viagens serão mais curtas especialmente com a expansão da Linha Verde até o Hortomercado, na Enseada do Suá, o que deve ocorrer em até 60 dias. A expectativa é que o corredor exclusivo seja ampliado, posteriormente, até a rodoviária, no Centro, além de outras avenidas importantes como Reta da Penha e Fernando Ferrari.

Todos os nossos ônibus marcam o tempo de viagem. Já sabíamos que esse seria o ganho e não estamos satisfeitos com ele. É por isso que planejamos expandir o corredor, finalizou.

SISTEMA AINDA DIVIDE OPINIÕES

A volta da Linha Verde, que ocorreu na última terça-feira, continua dividindo opiniões em Vitória. Algumas pessoas ouvidas dentro do ônibus pela reportagem acreditam que estão conseguindo chegar mais cedo em casa, enquanto outras continuam reclamando da demora.

A assistente social Maria Aparecida Venturi precisa fazer todos os dias o percurso da Enseada so Suá até Jardim da Penha. Ela garante que o trajeto já foi feito em 10 minutos, mas passou a ser realizado em 40 minutos. Não está ajudando nem para quem está dentro do ônibus, disse.

A técnica em Tecnologia da Informação Nathalia Vieira Belloti afirma que a Linha Verde funciona e diminuiu em 30 minutos o seu trajeto. Ela me ajuda a chegar mais rápido em casa no horário de pico, afirma.

A cobradora Jessica Rodrigues foi ouvida pela reportagem em dois dias diferentes do teste. Antes da faixa exclusiva voltar a funcionar, ela criticou a Linha Verde com base na primeira experiência. Mas mudou de opinião após a sua volta.

Antes o trânsito só fluia na Dante Michelini e agora melhorou bastante em outros pontos também. O trajeto está mais rápido, principalmente, devido a sincronização dos semáforos, diz.